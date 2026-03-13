Dwight 'Superman' Howard se retira: "Me quito la capa para dedicarme a mi familia"

Dwight Howard, durante su tercera etapa en los Los Angeles Lakers ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 13 de marzo, 2026

Tras dos décadas en activo, Dwight Howard, uno de los mejores pívots de la NBA del siglo XXI y uno de los más mediáticos, anunció su retirada del baloncesto profesional.

Superman —como coloquialmente se le conoce— marcó una época en los Orlando Magic. También jugó en los Los Angeles Lakers —en tres etapas distintas—, los Houston Rockets, los Atlanta Hawks, los Charlotte Hornets, los Washington Wizards y los Philadelphia 76ers.

También probó fortuna en ligas extranjeras (Taiwán y Puerto Rico).

"Me quito la capa y me retiro del baloncesto para dedicarme a mi familia y contribuir a las comunidades de todo el mundo. Sé que algunos pensarían que ya me había retirado, pero no es así... ¡El baloncesto me retiró a mí! ¡Aún tenía mucho más que dar! Ver a otros jugadores seguir en la cima a los 40 años me inspiró a seguir intentándolo, pero ahora creo que mi deber será transmitirlo a la siguiente generación", escribió Howard en un comunicado divulgado por redes sociales.

Los Magic le eligieron en la primera posición del Draft de 2004 e, inmediatamente, se incorporó a la disciplina de la franquicia. Se proclamó campeón de la NBA durante su segunda etapa en los Lakers y fue elegido ocho veces All-Star.