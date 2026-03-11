Los demócratas prolongan el cierre del DHS a pesar de las advertencias de los expertos sobre el riesgo de atentados en territorio nacional

Publicado por Williams Perdomo 11 de marzo, 2026

Los senadores demócratas mantienen por vigesimoquinto día consecutivo el bloqueo al proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Una decisión peligrosa en un momento en el que los expertos alertan de que existen grandes posibilidades de que se produzca un atentado en territorio nacional como consecuencia de los ataques de la Administración Trump junto a Israel contra Irán.

El senador John Cornyn alertó de que el cierre de la agencia se mantiene en medio de los recientes actos de terrorismo islámico, incluyendo el ocurrido en Austin el mes pasado, y mientras los estudiantes y familias estadounidenses se preparan para los viajes de vacaciones de primavera.

Aseguró que la negativa de los demócratas afecta la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para mantener seguros a los estadounidenses.

"En un momento en que los viajes durante las vacaciones de primavera se disparan, los fenómenos meteorológicos dañinos son más probables y las amenazas terroristas van en aumento, es vergonzoso que los demócratas hayan puesto a los estadounidenses en esta situación una vez más para apaciguar a su base progresista, y los insto a que detengan esta farsa y a que aprueben esta financiación crucial”, expresó Cornyn.

Una amenaza a la seguridad de los estadounidenses

El senador Ted Cruz denunció que "una vez más, los demócratas prefieren jugar a la política antes que hacer su trabajo". El republicano insistió en pedir que se llegue a un acuerdo para resolver la situación:

"Han transcurrido 25 días desde el cierre y los viajeros estadounidenses esperan horas en las filas de los aeropuertos, los agentes de la TSA están trabajando sin paga y los miembros de la Guardia Costera no están recibiendo sus cheques de pago completos".

El mensaje de Cruz se dio en respuesta a un mensaje del secretario de Transporte, Sean Duffy, en el que ofreció detalles sobre el colapso de los aeropuertos. "¡Es indignante que Chuck Schumer y los demócratas estén jugando a la política a expensas de los estadounidenses!", resaltó Duffy.

La Casa Blanca se sumó a la petición de que los demócratas terminen con el bloqueo para garantizar la seguridad del país:

"La seguridad de los estadounidenses está en juego cada día que continúa el cierre gubernamental demócrata. Los demócratas negociaron un proyecto de ley bipartidista para financiar el DHS durante todo un año, pero luego se retiraron, priorizando a los inmigrantes indocumentados sobre la seguridad pública y obligando a estos trabajadores esenciales a trabajar sin sueldo una vez más ".

"Nunca se trató de personas"

Por su parte, la senadora Katie Britt, presidenta del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, se unió al líder de la mayoría del Senado, John Thune y a otros miembros del liderazgo republicano del Senado para discutir el actual cierre liderado por los demócratas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Britt tildó la posición de los demócratas como "imprudente y engañoso".

"Es un día decepcionante. Han pasado 38 o 39 días desde que decidimos hacer una revisión de dos semanas, la cual entregamos a los demócratas de buena fe para poder conversar sobre la manera adecuada de financiar el Departamento de Seguridad Nacional de aquí en adelante. Ahora llevamos 24 o 25 días de cierre gubernamental con un departamento que realmente está encargado de mantener a los estadounidenses seguros", resaltó.

Además, explicó que "los demócratas les dicen que quieren ver reformas, pero estoy aquí para decirles que no han llegado a la mesa. A pesar de innumerables ofertas para sentarse a la mesa e intentar encontrar una salida, ni siquiera quieren conversar con nosotros".

"Así que han pasado 38 o 39 días desde que decidimos esta salida y acordamos con ellos trabajar en esto, y no se han sentado ni una sola vez. Amigos, eso significa que todo esto es cuestión de política. Nunca se trató de personas", añadió.