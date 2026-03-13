Cuarón, Del Toro, Iñárritu, Quinn o Saldaña: hispanos que hicieron historia en los Óscar

Zoe Saldaña posa con el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto obtenido en 2025 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 13 de marzo, 2026

Con el paso de los años, el talento hispano ha logrado pasar de ser una mera anécdota a ser una pieza mayúscula en el mundo del séptimo arte. Su evolución se ha visto reflejada, por ejemplo, a través del reconocimiento —cada vez mayor— que logra en los galardones más importantes de la industria del cine: los Premios Óscar.

Desde que el puertorriqueño José Ferrer se convirtiese en el primer artista hispano en conquistar un Óscar en 1951, muchos otros han sido reconocidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en diferentes categorías por su trabajo y habilidad delante y detrás de las cámaras.

José Ferrer (Mejor Actor en 1951)

José Ferrer, en 'Cyrano de Bergerac' (1950). Imagen de archivoCourtesy Everett Collection / Cordon Press.

Con su interpretación como Cyrano de Bergerac en la comedia homónima dirigida por Michael Gordon en 1950, Ferrer logró el premio Óscar a Mejor Actor en la gala de 1951. Optó al mismo galardón dos años después, por su rol de Henri de Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge (1952), además de haber sido nominado para el premio a Mejor Actor de Reparto por ponerse en la piel del rey Carlos VII de Francia en Joan of Arc (1948).

Anthony Quinn (Mejor Actor de Reparto en 1953 y 1957)

Siendo parte del elenco de Viva Zapata! (1952), Anthony Quinn recogió el premio Óscar a Mejor Actor de Reparto en la gala de 1953 por su interpretación como Eufemio Zapata, hermano del líder revolucionario Emiliano Zapata. Cuatro ediciones después, en 1957, el actor mexicano repitió galardón gracias a su papel como el pintor francés Paul Gauguin en Lust for Life (1956).

Benicio del Toro (Mejor Actor de Reparto, 2001)

En la edición de 2001, el puertorriqueño Benicio del Toro fue reconocido con el premio Óscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del personaje de Javier Rodríguez en Traffic (2000). Este año, aspira a repetir estatuilla por su trabajo en One Battle After Another (2025).

Rita Moreno (Mejor Actriz de Reparto en 1962)

Personificar a Anita en la película musical West Side Story (1961) le valió a Rita Moreno para imponerse a actrices como Judy Garland en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en la edición de los Premios Óscar de 1962. La intérprete puertorriqueña se convirtió en la primera mujer hispana en recibir una distinción de manos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Lupita N'yongo (Mejor Actriz de Reparto en 2014)

Nacida en Ciudad de México en 1983, Lupita N'yongo logró la fama tras representar a Patsey en 12 Years a Slave (2013). La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas valoró su trabajo concediéndole el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto en la gala de 2014, categoría en la que compitió con Jennifer Lawrence o Julia Roberts.

Lupita Nyong'o, en '12 Years of Slave'. Imagen de archivoFox Searchlight / Everett Collection / Cordon Press.

Ariana DeBose (Mejor Actriz de Reparto en 2022)

Nacida en Carolina del Norte e hija de padre puertorriqueño, Ariana DeBose sucedió a Moreno en el papel de Anita en el remake de West Side Story (2021), dirigido por Steven Spielberg. Aquella interpretación hizo que la actriz lograse el mismo galardón que seis décadas antes logró Moreno, el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto en la gala de 2022. DeBose tuvo como rivales a Judi Dench o Kirsten Dunst.

Zoe Saldaña (Mejor Actriz de Reparto en 2025)

En la última edición triunfó una de las actrices de moda. Zoe Saldaña —de origen dominicano— se llevó el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto tras personificar a la abogada Rita Mora Castro en Emilia Pérez (2024). En la ceremonia, Saldaña homenajeó a su condición de hispana, heredada de sus padres, dirigiéndose al público en español.

Zoe Saldana posa con el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto obtenido en 2025ZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Alfonso Cuarón (Mejor Director en 2014 y 2019)

Su labor a los mandos de Gravity (2013) -protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock)- le sirvió a Alfonso Cuarón para convertirse en el primer cineasta hispano en conquistar el premio Óscar a Mejor Director, en la edición de 2014. Un lustro después, el mexicano repitió estatuílla gracias a la película Roma (2018).

Alejandro González Iñárritu (Mejor Director en 2015 y 2016)



Fueron dos las veces —y consecutivas— en las que Alejandro González Iñárritu logró el premio Óscar a Mejor Director. Primero en la gala de 2015, con su película Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014), protagonizada por Michael Keaton, Emma Stone y Edward Norton y que también logró la distinción a Mejor Película. Un año después, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas volvió a galardonar al cineasta mexicano por su trabajo en The Revenant (2015), protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio y Alejandro G. Iñárritu, con el premio Óscar por 'The Revenant'Sipa USA / Cordon Press.

Guillermo del Toro (Mejor Director en 2018)

Por The Shape of Water (2017) —que también fue designada como Mejor Película— Guillermo del Toro recogió el premio Óscar a Mejor Director en la gala de 2018. Además, por Guillermo del Toro's Pinocchio (2022) también recibió el premio a Mejor Película de Animación en 2023 y en la edición de este año está nominada a Mejor Película su obra Frankenstein (2026).

Mejor Película Internacional (1986, 2010, 2018, 2019 y 2025)

En total, cinco películas de producción hispana han logrado el premio Óscar a Mejor Película Internacional (o Mejor Película de Habla No Inglesa, como se denominaba la categoría antes):

La historia oficial (Argentina, 1985). Obtuvo el premio en 1986.

(Argentina, 1985). Obtuvo el premio en 1986. El secreto de sus ojos (Argentina, 2009). Obtuvo el premio en 2010.

(Argentina, 2009). Obtuvo el premio en 2010. Una mujer fantástica (Chile, 2017). Obtuvo el premio en 2018.

(Chile, 2017). Obtuvo el premio en 2018. Roma (México, 2018). Obtuvo el premio en 2019.

(México, 2018). Obtuvo el premio en 2019. Ainda Estou Aqui (Brasil, 2024). Obtuvo el premio en 2025.

Otras categorías

En categorías secundarias, también figuran hispanos entre los galardonados. Por ejemplo, el compositor argentino Gustavo Santaolalla obtuvo el premio Óscar a Mejor Banda Sonora en dos ocasiones: por Brokeback Mountain (2005) en la gala de 2006 y por Babel (2006) en la de 2007.

El cantante uruguayo Jorge Drexler logró el premio Óscar a Mejor Canción Original en 2005, mientras que el mexicano Eugenio Caballero fue condecorado con el premio Óscar a Mejor Diseño de Arte en 2007.

Los mexicanos Guillermo Navarro (Pan's Labyrinth, 2007) y Emmanuel Lubezki (Gravity, 2014; Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2015; y The Revenant, 2016) lograron el premio Óscar a Mejor Fotografía, igual que el chileno Claudio Miranda (Life of Pi, 2013).

El decorador mexicano Emile Kuri fue recompensado por su talento en The Heiress (1949) y 20,000 Leagues Under The Sea (1954) con el premio Óscar a Mejor Dirección Artística. Mismo galardón que recibieron sus compatriotas Eugenio Caballero —por su trabajo en Pan's Labyrinth (2007)— y Brigitte Broch —por Moulin Rouge! (2001)—.