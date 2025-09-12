Las autoridades divulgan la foto de la ficha policial de Tyler Robinson y los pormenores de su detención

Publicado por Alejandro Baños 12 de septiembre, 2025

El gobernador de Utah, Spencer Cox, identificó a Tyler Robinson como el sospechoso arrestado en relación con el asesinato de Charlie Kirk. Acto seguido, las autoridades divulgaron las imágenes de la ficha policial del detenido.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, Cox explicó que una persona del entorno de Robinson contactó con las autoridades después de que el sospechoso le dijese a su familia que podría "haber cometido un incidente".

"Lo atrapamos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien a su vez se comunicó con la Oficina del Sheriff del condado de Washington para informarles que Robinson les había confesado o dado a entender que él había cometido el incidente", detalló Cox durante su comparecencia.

"Los investigadores entrevistaron a un familiar de Robinson, quien afirmó que Robinson se había vuelto más político en los últimos años. El familiar hizo referencia a un incidente reciente en el que Robinson acudió a cenar antes del 10 de septiembre y, en esa conversación con otro familiar, Robinson mencionó que Charlie Kirk iba a venir a la Universidad del Valle de Utah. Hablaron de por qué no les gustaba y de los puntos de vista que tenía", agregó el gobernador.

Cox también dijo que los investigadores habían encontrado mensajes publicados en redes sociales por Robinson contra Kirk, al que definía como "una persona llena de odio".

Mensajes antifascistas grabados en la munición

Los investigadores también hallaron la supuesta munición que el asesino tenía para matar a Kirk y que dejó atrás tras cometer el asesinato.

En las balas había mensajes antifascistas grabados, como, por ejemplo, "hey, fascista, atrápala" o "bella ciao", según dijo Cox en rueda de prensa.

Trump pide la pena de muerte

Antes de que se divulgase el nombre de Robinson como el sospechoso detenido, el presidente Donald Trump confirmó, en una entrevista en Fox News, que las autoridades habían arrestado a un sospechoso en relación con el asesinato de Kirk.

Durante sus declaraciones, Trump pidió que al asesino del activista conservador se le condene con la pena de muerte.