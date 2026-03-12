Pulso en el Senado: los republicanos bloquean una propuesta demócrata para financiar el DHS que excluye al ICE y la CBP

Publicado por Williams Perdomo 12 de marzo, 2026

Los republicanos rechazaron un proyecto de ley presentado por los demócratas en el Senado para financiar a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no se encargan de la aplicación de las leyes de inmigración. La situación se produce cuando el cierre del departamento ya supera los 26 días.

La senadora del GOP Katie Britt sostuvo que la propuesta de los demócratas se basa en desfinanciar a la policía y abrir las fronteras. "Lo que acabamos de ver planteado desfinanciaría a nuestros agentes del orden, encargados de garantizar la seguridad de los estadounidenses. Mire, no vamos a volver a la era de desfinanciar a la policía. No lo haremos", dijo Britt al justificar la posición de los republicanos en el Senado.

En ese sentido, Britt señaló que la intención de los conservadores es lograr la financiación de todo el Departamento de Seguridad Nacional:

"Nos corresponde a todos y cada uno de nosotros encontrar el camino a seguir. Hemos escuchado más de nuestros colegas demócratas hoy en el pleno que en los últimos [40] días. La última oferta se devolvió a los demócratas hace 13 días… Miren, quienes nos enviaron aquí esperan más. Esperan que tengamos conversaciones difíciles. Esperan que encontremos el camino a seguir. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer hoy".

"No cambien las reglas del juego"

De igual manera, los republicanos insisten que los demócratas se mantienen impulsando su agenda política en lugar de velar por los intereses y el bienestar de los estadounidenses. Además, Britt aseguró que -a su juicio- los miembros del Partido Azul establecen un precedente peligroso para los proyectos de ley de financiación de asignaciones.

"No cambien las reglas del juego. Se supone que el Senado debe funcionar de manera significativa para trabajar por las personas a las que servimos. Venir aquí y querer forjar esto o aquello sin siquiera sentarse con sus colegas del otro lado para hablar sobre el camino a seguir o siquiera hablar de este plan es hipócrita. Y está iniciando una nueva norma. Y si este es el enfoque que adoptamos, se diría que estamos desmantelando el Senado", resaltó.

"Financiar el resto del DHS mientras continúan las conversaciones sobre ICE" Por su parte, los demócratas defendieron que su propuesta busca reabrir parcialmente el departamento mientras continúan las negociaciones sobre la financiación de las agencias migratorias. En ese contexto, la senadora Patty Murray, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado, solicitó la aprobación unánime de una medida para financiar temporalmente a varias agencias clave.



La iniciativa contempla recursos para la Transportation Security Administration (TSA), la Federal Emergency Management Agency (FEMA), la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), la United States Coast Guard y otras dependencias.

​

​“Todo lo que el proyecto de ley que acabo de presentar hace es financiar el resto del DHS mientras continúan las conversaciones sobre ICE y la Patrulla Fronteriza, y el simple hecho es que los republicanos ya han financiado estas agencias cuando les dieron más dinero, que a la mayoría de los militares, por cierto, en su Gran y Feo Proyecto de Ley”, explicó Murray.





Una amenaza a la seguridad de los estadounidenses

La situación se genera en un momento en el que los expertos alertan de que existen grandes posibilidades de que se produzca un atentado en territorio nacional como consecuencia de los ataques de la Administración Trump junto a Israel contra Irán.

Este miércoles, el senador John Cornyn indicó que el cierre del departamento se mantiene en medio de los recientes actos de terrorismo islámico, incluyendo el ocurrido en Austin el mes pasado, y mientras los estudiantes y familias estadounidenses se preparan para los viajes de vacaciones de primavera.

El senador Ted Cruz denunció que "una vez más, los demócratas prefieren jugar a la política antes que hacer su trabajo". El republicano insistió en pedir que se llegue a un acuerdo para resolver la situación:

"Han transcurrido 25 días desde el cierre y los viajeros estadounidenses esperan horas en las filas de los aeropuertos, los agentes de la TSA están trabajando sin paga y los miembros de la Guardia Costera no están recibiendo sus cheques de pago completos".

El Gobierno insiste en que se logre un acuerdo

La Casa Blanca, por su parte, pidió que se llegue a un acuerdo. Insistió en exigir que los demócratas terminen con el bloqueo para garantizar la seguridad del país:

"La seguridad de los estadounidenses está en juego cada día que continúa el cierre gubernamental demócrata. Los demócratas negociaron un proyecto de ley bipartidista para financiar el DHS durante todo un año, pero luego se retiraron, priorizando a los inmigrantes indocumentados sobre la seguridad pública y obligando a estos trabajadores esenciales a trabajar sin sueldo una vez más ".