Mondo Duplantis volvió a volar: fijó por 15ª vez el récord mundial de salto con garrocha

Mondo Duplantis, tras fijar el nuevo récord mundial de salto con garrocha en 6,31 metros JESPER ZERMAN/Bildbyran/Sipa USA / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 13 de marzo, 2026

El atleta sueco —aunque nacido en Luisiana— Armand Mondo Duplantis volvió a mejorar el récord mundial de salto con garrocha por decimoquinta vez en su trayectoria profesional.

En esta ocasión, Duplantis superó la barra de los 6,31 metros en el Mondo Classic, celebrado en la ciudad sueca de Upsala, ante su público.

"Esta es mi casa. Es nuestra casa. Es así. Y saben que cada vez que estoy en la pista, los represento. Y lo hago con mucho orgullo", declaró el atleta al público tras su nueva proeza.

"Estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer delante de ustedes. Salto por mí, salto por mi familia, pero también salto por ustedes, por Suecia y por todos los que me apoyan", añadió.

La última vez que Mondo logró registrar el récord mundial de salto con garrocha fue en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, donde logró su tercer oro consecutivo en la máxima competición de su modalidad.