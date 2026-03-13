Indian Wells: Alcaraz y Sinner desembarcan en semifinales; Draper, eliminado

Carlos Alcaraz, en el ATP Masters 1000 de Indian Wells 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 13 de marzo, 2026

(AFP) Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los grandes dominadores del tenis actual, avanzaron a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, que vivió este jueves la caída del vigente campeón, Jack Draper.

El británico entregó la corona ante el ruso Daniil Medvedev, que será el rival en semifinales de Alcaraz en un intento de vengar sus derrotas en las finales de 2023 y 2024.

Alcaraz dejó en su turno otra víctima británica, Cameron Norrie, camino hacia sus quintas semifinales seguidas en el desierto californiano, una racha que sólo lograron Rafael Nadal (2006-13) y Novak Djokovic (2011-16).

El número uno mundial tumbó por 6-3 y 6-4 a Norrie (29º), un rival que le había ganado tres veces, incluido el precedente anterior en octubre en París.

En la otra semifinal, el italiano Jannik Sinner tratará de seguir en ruta hacia su primer título frente al alemán Alexander Zverev.

Sinner, número dos mundial, fue de los que menos sudó bajo el fuerte calor del desierto al tumbar en 66 minutos a la promesa estadounidense Learner Tien (27) por 6-1 y 6-2 s.

El italiano, ausente en 2025 por su doble positivo por clostebol, quiere dar el último paso hacia la final tras las derrotas en semifinales de 2023 y 2024 frente a Alcaraz.

Su oponente será Zverev, cuarto sembrado, al que ha vencido en sus cinco últimos partidos.

El germano se metió por primera vez entre los cuatro mejores del evento al barrer al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-3.