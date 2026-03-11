Trump intensifica su disputa con Thomas Massie al respaldar a su rival en Kentucky

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump respaldó públicamente este martesal exSEAL de la Marina Ed Gallrein en su claro desafío al representante republicano Thomas Massie por el 4.º Distrito Congresional de Kentucky, intensificando así una disputa que lleva meses entre el mandatario y uno de sus críticos más abiertos dentro del partido. Trump anunció su apoyo a Gallrein a través de un extenso mensaje publicado el martes en su cuenta oficial de Truth Social, en el que instó a los votantes del distrito del norte de Kentucky a unirse en torno al veterano militar y agricultor como alternativa a Massie.

En su publicación, el presidente aseguró que los votantes del distrito desean un cambio en su representación y elogió la trayectoria del exSEAL, escribiendo: “Las increíbles personas del 4.º Distrito Congresional de Kentucky, que quieren desesperadamente deshacerse de Thomas Massie, el peor ‘republicano’ que hemos tenido en muchos años, nos dieron un mandato para, ¡HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ! La persona que nos ayudará a hacer el trabajo, y hacerlo bien, es el Navy SEAL, Army Ranger, agricultor de quinta generación de Kentucky y héroe estadounidense, el capitán Ed Gallrein, un verdadero patriota. Hoy, Ed, quien además parece salido del casting central, presentó oficialmente su candidatura al Congreso. He escuchado que hay otros candidatos explorando una carrera por este escaño, pero estoy pidiendo a todos los guerreros MAGA que se unan detrás del capitán Ed Gallrein, el candidato que está, por mucho, mejor posicionado para DERROTAR al congresista de tercera categoría Thomas Massie, un débil y patético RINO del hermoso Estado de Kentucky, un lugar que amo y donde gané A LO GRANDE, LAS TRES VECES.”

Historial militar y prioridades del partido

De igual forma, Trump destacó el historial militar y la experiencia empresarial de Gallrein, presentándolo como un candidato alineado con las prioridades políticas de su administración. “Un valiente veterano de combate, Ed conoce la sabiduría y el coraje necesarios para defender nuestro país, apoyar a nuestros militares y veteranos, y garantizar la PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA. Es un gran fanático de nuestro reciente ataque contra Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Además, como un empresario muy exitoso, Ed sabe cómo crear GRANDES empleos, recortar impuestos y regulaciones, promover HECHO EN EE. UU., apoyar a nuestros increíbles agricultores y a la agricultura estadounidense, liberar el dominio energético estadounidense y defender la Edad de Oro de nuestra nación,” escribió Trump.

El mandatario también aseguró que Gallrein respaldaría firmemente las prioridades republicanas en el Congreso y lo contrastó con Massie, a quien acusó de obstaculizar la agenda del partido. “En el Congreso, luchará incansablemente para mantener SEGURA nuestra ahora muy segura frontera, detener el crimen de migrantes y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda. El capitán Ed Gallrein tiene mi respaldo completo y total contra el ‘congresista’ Thomas Massie — él solo vota EN CONTRA del Partido Republicano, haciendo la vida muy fácil para la izquierda radical. A diferencia del ‘peso ligero’ congresista Massie, un verdadero odiador de Israel y un PERDEDOR totalmente ineficaz que nos ha fallado tan gravemente, ¡EL CAPITÁN ED GALLREIN ES UN GANADOR QUE NO DEFRAUDARÁ A KENTUCKY!”, destacó el presidente.