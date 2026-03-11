La mayoría de los estadounidenses aprueba la salida de Kristi Noem del DHS, incluidos demócratas y republicanos

Publicado por Joaquín Núñez 11 de marzo, 2026

La mayoría de los estadounidenses aprueba la salida de Kristi Noem de la Administración Trump. Así lo encontró una encuesta realizada por YouGov, en la que tanto adultos republicanos como demócratas se mostraron conformes con la decisión del presidente Donald Trump. El senador Markwayne Mullin (R-OK) asumirá el puesto a principios de abril.

De acuerdo con el sondeo, el 55% de los adultos aprueba el despido de la actual secretaria de Seguridad Nacional, incluido el 64% de los demócratas y el 54% de los republicanos. Solo el 15% se mostró en desacuerdo. El mayor porcentaje de aceptación se vio entre los mayores de 65 años (69%), seguido por aquellos con título universitario (62%) y hombres adultos (60%).

La encuesta también midió si los estadounidenses aceptarían el despido de otros miembros del gabinete, pero ninguno superó el 50%. Los despidos de Marco Rubio y Scott Bessent fueron los que tuvieron menor favoritismo, 29%. Del otro lado, los despidos de Pam Bondi y Robert Kennedy Jr. obtuvieron el mayor porcentaje de respaldo, con el 44% y el 43%, respectivamente.

En cuanto a Mullin, llegó al Senado en 2023 tras ganar una elección especial para completar el mandato de Jim Inhofe, quien renunció. Previamente, se desempeñó como miembro de la Cámara de Representantes durante diez años.

En sus primeras declaraciones tras ser nominado por Trump, el senador republicano se mostró expectante por iniciar su nuevo trabajo: "Estoy muy emocionado y listo para empezar. Hay mucho trabajo que podemos hacer para que el Departamento de Seguridad Nacional funcione, ya saben, para que trabaje para el pueblo estadounidense. Como saben, el Departamento de Seguridad Nacional tiene una jurisdicción muy amplia. Y creo que hay mucho trabajo que debemos hacer, y eso me emociona".

"Estoy muy agradecido al presidente Trump por haberme nombrado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Espero contar con el apoyo de mis colegas del Senado y llevar a cabo la misión del presidente Trump junto con las numerosas y competentes agencias del departamento y los miles de patriotas que velan por nuestra seguridad cada día", agregó en su cuenta de X sobre su llegada al DHS.