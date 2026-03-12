Trump respalda a Brandon Herrera para ocupar el escaño dejado por Tony Gonzales en Texas

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump expresó este miércoles su respaldo al candidato republicano Brandon Herrera en la contienda para ocupar el escaño en el Congreso que dejará vacante el representante Tony Gonzales en Texas, quien representaba el 23.º distrito congresional de dicho estado, pero se retiró de la carrera tras enfrentar una creciente presión de líderes republicanos luego de que saliera a la luz que había mantenido una relación con una exmiembro de su personal en la oficina. La mujer posteriormente murió por suicidio, hecho que intensificó el escrutinio en torno al congresista.

Al anunciar su respaldo en redes sociales, Trump elogió el apoyo que Herrera ha recibido entre conservadores y legisladores republicanos. En una publicación en Truth Social, el presidente escribió: “Brandon cuenta con el fuerte apoyo de muchos guerreros MAGA altamente respetados en Texas y de republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.”

En el mismo mensaje, Trump afirmó que Herrera ayudaría a impulsar sus objetivos políticos en el Congreso. El presidente escribió: “Como su próximo congresista, trabajará incansablemente para avanzar nuestra agenda de HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ. Brandon luchará con fuerza para hacer crecer la economía, recortar impuestos y regulaciones, promover el HECHO EN EE. UU., desatar el DOMINIO ENERGÉTICO estadounidense, salvaguardar nuestras elecciones, defender la libertad de elección escolar, mantener SEGURA nuestra frontera, detener el crimen de migrantes, apoyar a nuestros valientes militares, veteranos y fuerzas del orden, y proteger nuestra siempre asediada Segunda Enmienda.”

Agradecimiento a Trump

Desde el retiro de Gonzales, Herrera ha surgido como el principal aspirante para sucederlo en el distrito, que se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México desde San Antonio hasta El Paso, y que es considerado ampliamente como un bastión republicano. Herrera se ha definido a sí mismo como un entusiasta de las armas de fuego y ha hecho campaña con una plataforma estrechamente alineada con la agenda política de Trump, enfatizando un mayor control en la frontera y otras prioridades conservadoras.

Luego del apoyo manifestado por Trump, Herrera agradeció públicamente el respaldo del presidente a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, en la que escribió: “Gracias, presidente Trump. Ahora es momento de llevar la lucha contra los demócratas en noviembre y seguir trabajando para lograr grandes victorias para TX23 y para el resto de la nación.”

En las elecciones generales, se espera que Herrera se enfrente a la abogada demócrata Katy Padilla Stout por el escaño en la Cámara de Representantes.