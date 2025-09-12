Voz media US Voz.us
El Pentágono “rastrea” los comentarios de sus miembros que celebran la muerte de Charlie Kirk y las autoridades militares advierten “tolerancia cero” y sanciones

"Estamos siguiendo todo esto muy de cerca y lo abordaremos de inmediato. Es totalmente inaceptable", escribió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en X.

El secretario de Defensa de EEUU Pete HegsethAFP/Saul Loeb.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió a empleados civiles y militares que el Pentágono está "rastreando" cualquier comentario que celebre o se burle del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU)

"Estamos siguiendo todo esto muy de cerca y lo abordaremos de inmediato. Es totalmente inaceptable", escribió Hegseth en X, en respuesta a un comunicado del portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

Parnell había declarado previamente: "Es inaceptable que el personal militar y los civiles del Departamento de Guerra celebren o se burlen del asesinato de un compatriota estadounidense. El Departamento de Guerra tiene tolerancia cero con ello".

Tanto figuras republicanas como demócratas, incluidos todos los expresidentes estadounidenses vivos, han condenado el asesinato. Sin embargo, un pequeño número de usuarios en redes sociales se han burlado o celebrado la muerte, provocando indignación generalizada.

Más advertencias de las autoridades 

Los jefes de los servicios militares también emitieron advertencias similares. En esa línea, el secretario de la Marina, John Phelan, escribió en X: "Tengo conocimiento de publicaciones que muestran desprecio hacia un compatriota estadounidense que fue asesinado. Quiero ser muy claro: cualquier empleado, ya sea uniformado o civil, del Departamento de la Marina que actúe de forma que desacredite al Departamento, a la Marina de los EEUU o al Cuerpo de Marines será sancionado con rapidez y decisión".

Además, la cuenta oficial de X de la Guardia Costera de Estados Unidos señaló: "Estamos al tanto de la actividad personal inapropiada en las redes sociales realizada por un miembro con respecto a la reciente violencia política. Esa actividad contradice nuestros valores fundamentales. Con el apoyo del DHS, estamos investigando activamente esta actividad y tomaremos las medidas pertinentes para que el individuo rinda cuentas". 

El asesinato de Kirk

Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, recibió un disparo mortal en el cuello durante un evento en la UVU, en Orem, Utah. Las autoridades identificaron al presunto tirador como Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Washington County, Utah, quien fue arrestado el jueves por la noche tras una intensa búsqueda.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un "asesinato político". 

