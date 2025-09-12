El Pentágono “rastrea” los comentarios de sus miembros que celebran la muerte de Charlie Kirk y las autoridades militares advierten “tolerancia cero” y sanciones

Publicado por Agustina Blanco 12 de septiembre, 2025

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió a empleados civiles y militares que el Pentágono está "rastreando" cualquier comentario que celebre o se burle del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU).

"Estamos siguiendo todo esto muy de cerca y lo abordaremos de inmediato. Es totalmente inaceptable", escribió Hegseth en X, en respuesta a un comunicado del portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

We are tracking all these very closely — and will address, immediately. Completely unacceptable. https://t.co/9weALT5Pb7 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 11, 2025

Parnell había declarado previamente: "Es inaceptable que el personal militar y los civiles del Departamento de Guerra celebren o se burlen del asesinato de un compatriota estadounidense. El Departamento de Guerra tiene tolerancia cero con ello".

Tanto figuras republicanas como demócratas, incluidos todos los expresidentes estadounidenses vivos, han condenado el asesinato. Sin embargo, un pequeño número de usuarios en redes sociales se han burlado o celebrado la muerte, provocando indignación generalizada.

Más advertencias de las autoridades



Los jefes de los servicios militares también emitieron advertencias similares. En esa línea, el secretario de la Marina, John Phelan, escribió en X: "Tengo conocimiento de publicaciones que muestran desprecio hacia un compatriota estadounidense que fue asesinado. Quiero ser muy claro: cualquier empleado, ya sea uniformado o civil, del Departamento de la Marina que actúe de forma que desacredite al Departamento, a la Marina de los EEUU o al Cuerpo de Marines será sancionado con rapidez y decisión".

I am aware of posts displaying contempt toward a fellow American who was assassinated. I want to be very clear: any uniformed or civilian employee of the Department of the Navy who acts in a manner that brings discredit upon the Department, the @USNavy or the @USMC will be dealt… — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) September 12, 2025

Además, la cuenta oficial de X de la Guardia Costera de Estados Unidos señaló: "Estamos al tanto de la actividad personal inapropiada en las redes sociales realizada por un miembro con respecto a la reciente violencia política. Esa actividad contradice nuestros valores fundamentales. Con el apoyo del DHS, estamos investigando activamente esta actividad y tomaremos las medidas pertinentes para que el individuo rinda cuentas".

The U.S. Coast Guard is aware of inappropriate personal social media activity made by a member regarding recent political violence. That social media activity is contrary to our core values. With the support of DHS, we are actively investigating this activity and will take… — U.S. Coast Guard (@USCG) September 11, 2025