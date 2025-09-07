“Ya lo descubrirán”: Trump insinúa posibles ataques contra los cárteles dentro de Venezuela

Publicado por Agustina Blanco 7 de septiembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en el jardín de la Casa Blanca, al ser preguntado sobre un posible ataque militar contra cárteles dentro de Venezuela, señaló: “Ya lo descubrirán”, respondió el mandatario republicano a un periodista, sin mencionar mayor información al respecto.

REPORTER: "Are you considering attacking the cartels inside of Venezuela?"@POTUS: "Well, you're going to find out." pic.twitter.com/GyysLrDLEk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

La declaración del mandatario llega en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el mar Caribe, con destructores, submarinos nucleares y aviones de combate desplegados en la región.

Trump compartió recientemente un video del hundimiento de una embarcación con cargamento de drogas procedente de Venezuela, una acción tomada por la Administración Republicana contra el narcotráfico. En esa línea, el republicano señaló: "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en traer drogas a Estados Unidos ¡CUIDADO!".

El Pentágono, por su parte, denunció que dos aviones F-16 venezolanos sobrevolaron peligrosamente el USS Jason Dunham, un destructor estadounidense en aguas internacionales. Esta acción fue calificada por Estados Unidos como una maniobra altamente provocadora destinada a interferir con operaciones antidrogas y antiterroristas.

En esa línea, el presidente Trump lanzó una advertencia al régimen de Nicolás Maduro: "Si los aviones venezolanos sobrevuelan y ponen a EEUU en una posición peligrosa, serán derribados".

En respuesta, el régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha movilizado tropas y activado milicias, denunciando que Estados Unidos busca pretextos para una intervención militar. Maduro advirtió que, de producirse una agresión, Venezuela pasará a una “etapa de lucha armada, planificada y organizada”, y anunció la activación de la Milicia Nacional Bolivariana, con millones de ciudadanos alistados.

Marco Rubio en América Latina sobre Maduro

Durante una visita oficial a Ecuador hace algunos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró la postura de Washington: “Maduro es un narcotraficante y un terrorista. Es un fugitivo encausado que enfrenta cargos en el distrito sur de Nueva York”. El secretario también subrayó que Maduro no es el líder legítimo de Venezuela.