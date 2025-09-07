JD Vance defiende matar narcotraficantes del Cártel de Maduro: “Es el mejor uso que le podemos dar a nuestros militares”

Publicado por Agustina Blanco 6 de septiembre, 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió el reciente ataque militar que hundió un barco venezolano cargado de drogas y resultó en la muerte de 11 presuntos narcotraficantes.

El ataque ocurrió en aguas internacionales del sur del Caribe, donde fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "golpe cinético" contra un buque operado por la banda Tren de Aragua, designada recientemente como organización terrorista extranjera por Washington.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas”, escribió Vance el sábado en su cuenta de X, en respuesta a las críticas sobre la legalidad del ataque.

Killing cartel members who poison our fellow citizens is the highest and best use of our military. — JD Vance (@JDVance) September 6, 2025

En esa línea, en un intercambio con el influencer Brian Krassenstein, quien calificó la acción como un "crimen de guerra" por la falta de debido proceso, y Vance replicó: "No me importa un carajo qué lo llames".

Killing the citizens of another nation who are civilians without any due process is called a war crime. — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 6, 2025

En esa línea, el vicepresidente también respondió irónicamente a los demócratas que criticaron el accionar de la Administración Trump en su cuenta de X: "Demócratas: enviemos a sus hijos a morir a Rusia. Republicanos: protejamos a nuestra gente de la escoria de la Tierra".

Democrats: let’s send your kids to die in Russia.



Republicans: actually let’s protect our people from the scum of the earth. — JD Vance (@JDVance) September 6, 2025

Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó el ataque el martes durante una conferencia en la Oficina Oval, describiéndolo como una operación ordenada por él contra "narcoterroristas" del Tren de Aragua.

Además, el mandatario republicano compartió un video en Truth Social mostrando la explosión del barco, y advirtió: "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!".