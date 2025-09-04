Perú designa al Cártel de los Soles como organización terrorista, sumándose a la coalición internacional contra el narcotráfico

Publicado por Alejandro Baños 4 de septiembre, 2025

El Congreso de Perú aprobó, con una amplia mayoría de votos, designar al Cártel de los Soles como organización terrorista, sumándose así a una lista de países que ya lo catalogaron oficialmente de la misma manera, como Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana y República Dominicana, entre otros.

"Con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó las mociones de orden del día 18726, 18821 y 18763, que declara al Cártel de los Soles, organización criminal internacional, como una organización terrorista en el Perú, debido al grave riesgo que representan sus operaciones para la estabilidad democrática del país, así como para la seguridad de todos los ciudadanos", informó la institución a través de un comunicado.

"La moción aprobada también exhorta al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa nacional, a fin de que el Perú se sume a la comunidad internacional en la lucha frontal contra esta organización criminal", agregó el Congreso.

El congresista Jorge Montoya, uno de los promotores de la iniciativa para catalogar al Cártel de los Soles como organización terrorista, subrayó la importancia que tiene la decisión tomada por el Congreso para "defender nuestra soberanía e integridad".

"Debemos sentar una posición al respecto para poder después generar los elementos que se requieren para defender nuestra soberanía e integridad y evitar que la población se vea dañada con las amenazas que se están presentando", dijo Montoya.

El Cártel de los Soles lleva operando más de tres décadas, con sus miembros incurriendo en delitos como homicidios y narcotráfico. Desde que en 2020 el Departamento de Estado (DoS) acusó al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su número dos, Diosdado Cabello, de liderar a la organización terrorista, el Gobierno está llevando a cabo medidas para erradicarlo.