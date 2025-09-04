Rubio en Ecuador: anuncia ayuda para enfrentar al narco y señala a Maduro como "fugitivo de la justicia estadounidense"

El secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de Ecuador Daniel Noboa AFP.

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2025

Marco Rubio anunció este jueves una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para reforzar la seguridad y dijo que su país designó como terroristas a dos bandas criminales ecuatorianas.

El jefe de la diplomacia prometió más esfuerzos por parte del presidente Donald Trump contra los grupos delictivos: "Esta administración está haciendo frente a este problema como nunca antes se había hecho", declaró en una rueda de prensa en Quito.

La visita del secretario de Estado a Ecuador se produce dos días después de que un operativo militar de EEUU destruyera una lancha en el Caribe presuntamente utilizada para el tráfico de drogas por un banda vinculada al gobierno de Venezuela. Según Trump, la operación dejó 11 muertos.

Antes de aterrizar en el país sudamericano, Marco Rubio incluyó en su agenda una visita a México, también para tratar asuntos relacionados a la criminalidad y el narcotráfico en la región, además de otros temas.

"Valoramos su esfuerzo y también su interés en nuestro país"

El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa también recibió a Rubio, en un encuentro que la Presidencia de esa nación definió como "histórico que consolida lazos de cooperación entre ambos países".

En la reunión se abordaron temas clave como seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración, programas de cooperación y desarrollo económico, reveló el perfil de X del Gobierno de Ecuador.

Rubio, por su parte, recalcó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y migración en un Ecuador sumido en la violencia del narcotráfico, mientras promueve en la región una ofensiva implacable contra los grupos criminales.

Daniel Noboa, aliado de su homólogo estadounidense Donald Trump, mantiene a sus tropas desplegadas para combatir a las bandas que transformaron al país en uno de los más peligrosos de Latinoamérica.

Rubio entró escoltado al palacio de gobierno en el centro histórico de Quito, mientras un pianista interpretaba America the Beautiful.

"Valoramos su esfuerzo y también su interés en nuestro país y en todo lo que estamos haciendo aquí para eliminar cualquier amenaza terrorista", dijo Noboa a Rubio en inglés durante su encuentro.

Los esfuerzos ayudarán a avanzar "en la protección de EEUU y nuestro estilo de vida", añadió el ecuatoriano.

Daniel Noboa: nacido en Miami y presidente de Ecuador Reelegido en mayo, Noboa es un empresario y heredero de un imperio bananero que consolidó su poder político en Ecuador desde su sorpresivo triunfo de 2023.

​Para Rubio, podría seguir los pasos del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya guerra contra las pandillas redujo a mínimos históricos la violencia criminal en su país, a pesar de críticas de grupos de derechos humanos porque se ampara en un régimen de excepción con detenciones sin orden judicial.

Rubio denuncia a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia estadounidense"

Marco Rubio también se refirió este jueves al dictador venezolano Nicolás Maduro como un fugitivo de la justicia de EEUU, que le acusa de narcotráfico, en una escalada del tono contra el mandatario venezolano.

Maduro es un "fugitivo de la justicia estadounidense", afirmó el jefe de la diplomacia durante su visita a Ecuador.

"No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos", añadió, mientras hay en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela, un despliegue de buques de la Marina estadounidense.