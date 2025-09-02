Arranca la guerra contra los cárteles: EEUU hunde en el Caribe una embarcación venezolana cargada con droga

El barco venezolano cargado con droga en aguas internacionales antes de ser destruido por el Ejército de EEUU @realDonaldTrump

Publicado por Agustina Blanco 2 de septiembre, 2025

Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, el presidente Donald Trump reveló el martes una operación militar estadounidense en el sur del Caribe contra un barco venezolano cargado de drogas, describiéndola como un evento que ocurrió "hace momentos".

Flanqueado por altos funcionarios de seguridad nacional, Trump afirmó que el Ejército de EEUU "derribó" el barco, enviando un mensaje contundente contra el narcotráfico proveniente de Venezuela.

"En los últimos minutos, literalmente acribillamos a un barco, un barco cargado de drogas", declaró Trump durante la conferencia. "Había mucha droga en ese barco. Y lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos".

President Trump just said the United States military just "SH0T OUT AT a drug-carrying boat" within the last few minutes coming from VENEZUELA.



"A lot of drugs in that boat. You'll be seeing that...just happened moments ago...our great General, head of the Joint Chiefs [has]… pic.twitter.com/NXTnGjZqY6 — Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) September 2, 2025

En esa línea, un alto funcionario de Defensa de la Administración Trump, le dijo a VOZ: “Tal y como ha anunciado hoy el presidente, podemos confirmar que el ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque de precisión contra un barco narcotraficante operado por una organización designada como narcoterrorista. Más adelante se facilitará más información al respecto”.

Un mensaje a Maduro



El presidente Donald Trump, luego de la conferencia, utilizó su cuenta de Truth Social para mostrar el vídeo del accionar del Ejército estadounidense. En esa línea, el republicano escribió:

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur. La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental. El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, también señaló detalles en una publicación en X, describiendo la acción como un "ataque letal".

"Como @potus anunció hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela", escribió Rubio.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Agregó que el barco estaba siendo operado por una "organización narcoterrorista designada", subrayando la naturaleza de la amenaza que representa para la seguridad nacional de EEUU.