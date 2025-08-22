Guyana pide fortalecer la cooperación regional para combatir al Cártel de los Soles

Publicado por Virginia Martínez 22 de agosto, 2025

Guyana pidió fortalecer la cooperación y realizar esfuerzos concertados a nivel nacional, regional, hemisférico y mundial para combatir al Cártel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista.

“El Gobierno de la República Cooperativa de Guyana ve con profunda preocupación la amenaza a la paz y la seguridad en la región que representan la delincuencia organizada transnacional y el narcoterrorismo, que a menudo involucra a redes criminales como el Cártel de los Soles de Venezuela”, escribió el Gobierno de Guyana en un comunicado que fue compartido por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En ese sentido, el Gobierno detalló que el presidente de ese país, Mohamed Irfaan Ali, respalda un enfoque colaborativo e integrado para combatir la delincuencia organizada transnacional.

“Nos comprometemos a colaborar con nuestros socios bilaterales para encontrar soluciones significativas y apoyaremos las iniciativas regionales y globales destinadas a desmantelar las redes criminales para salvaguardar nuestra seguridad compartida”, señaló el Gobierno de Guyana.

De igual manera, señaló que “al enfrentar la delincuencia organizada transnacional y el narcoterrorismo con unidad, reafirmamos nuestra dedicación a la defensa del estado de derecho y a garantizar que la región siga siendo una zona de paz”.