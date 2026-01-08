¿Se les ha acabado el tiempo a los tiranos islamistas de Teherán?

8 de enero, 2026

Durante los últimos 16 años, el mundo ha seguido haciéndose la misma pregunta con respecto al régimen islamista de Irán: ¿Ha llegado por fin el momento de que termine el régimen despótico de los ayatolás? Sin embargo, las esperanzas de que Irán pudiera liberarse por fin se han visto continuamente defraudadas. Por eso, incluso en medio de las crecientes expectativas de que se ha alcanzado el punto de ruptura, el optimismo sobre su inminente caída debe seguir siendo moderado.

La teocracia impuesta al país en 1979 -cuando el gobierno de Shah Reza Pahlavi se derrumbó y fue sustituido por el gobierno de los extremistas religiosos, liderados por el ayatolá Ruhollah Jomeini- ha sobrevivido a todos los desafíos anteriores. A pesar de su manifiesta impopularidad, ha sido capaz de movilizar en repetidas ocasiones tanto al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como al ejército de la nación para reprimir las protestas con el tipo de fuerza letal que intimidaba a una población inquieta para que aceptara hoscamente su destino. No obstante, la incapacidad del gobierno islamista para gestionar eficazmente un país rico en recursos naturales pero que ahora se enfrenta a la escasez de energía y agua potable, así como el haber malgastado enormes sumas de dinero en la construcción de un programa nuclear en el país y en la financiación del terrorismo en el extranjero, lo han llevado una vez más al borde del abismo.

Las amenazas de Trump

Las especulaciones de que por fin ha llegado el momento de la caída del gobierno teocrático de Irán se centran en la última ronda de protestas que se extienden por todo el país. Una web disidente iraní, la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, informó el 6 de enero de que, tras 10 días de manifestaciones, 34 manifestantes habían muerto y más de 2.000 habían sido detenidos en 285 concentraciones distintas contra el régimen.

A diferencia de lo ocurrido en el pasado, como en 2009, cuando se produjeron protestas masivas, y en otoño de 2022, cuando las mujeres salieron a la calle tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, Estados Unidos no está mostrando su apoyo pasivo a los tiranos de Teherán. Bajo el mandato del presidente Barack Obama, que ya planeaba una campaña de apaciguamiento del régimen que desembocaría en el desastroso acuerdo nuclear iraní de 2015 y no se pronunció en apoyo de los manifestantes, el presidente Donald Trump no ha dejado lugar a dudas sobre cuál es la postura actual de Estados Unidos en la cuestión del futuro de Irán.

Ha advertido de que las fuerzas armadas estadounidenses están "listas y preparadas" para intervenir. "Si empiezan a matar gente, como han hecho en el pasado, creo que van a recibir un golpe muy duro por parte de Estados Unidos", dijo Trump la semana pasada.

Dado que Estados Unidos participó en una campaña aérea conjunta con Israel el pasado junio para acabar con las instalaciones nucleares iraníes, ni los iraníes ni nadie debería considerar aquello una fanfarronada ociosa o la típica fanfarronada trumpiana. Durante el fin de semana, Trump envió fuerzas estadounidenses para capturar al dictador y narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro y traerlo de vuelta a Estados Unidos para que se enfrente a la justicia.

Eso debería haber concentrado aún más las mentes de los líderes iraníes en la perspectiva de lo que les sucede a los tiranos depuestos. Si no logran ponerse a salvo en países amigos, su destino podría ser aún menos agradable que el de Maduro. Aunque ninguno de ellos está actualmente bajo acusación estadounidense, los informes de que el Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ya ha planeado escapar a Moscú con su familia y ayudantes en caso de que las fuerzas del régimen no logren sofocar las protestas. Es una señal de que comprenden que su permanencia en el poder no está garantizada.

El problema, sin embargo, es que los ayatolás y los dirigentes del CGRI actúan como si tuvieran intención de mantenerse. Y la explicación de su estrategia debería hacer reflexionar a los optimistas que, no por primera vez, ya están haciendo audaces predicciones sobre cómo sería un nuevo Irán y quién podría gobernarlo.

Las reglas de hierro de la historia

El régimen iraní sigue siendo peligroso por tres razones importantes que lo separan de los ejemplos históricos de regímenes tiránicos del pasado que se derrumbaron, como el del ancien regime monárquico de Francia en 1789 o el de la Unión Soviética en 1991. A diferencia de esos gobiernos, muchos, si no la mayoría, de los que sirven a la teocracia iraní siguen siendo fervientes creyentes de la fe islamista que ha sido su fuerza rectora durante los últimos 46 años. También es cierto que, a diferencia de los ayatolás, la mayoría de ellos no tienen ningún lugar al que puedan huir mientras conservan sus bienes. En consecuencia, los esbirros del régimen -tanto en la IRGC como en el ejército- parecen dispuestos a obedecer órdenes y matar a tantos compatriotas suyos como sea necesario para acabar una vez más con las esperanzas de libertad.

Sigue siendo una regla de hierro de la historia que las tiranías no acaban porque sean brutales. Se derrumban cuando ya no pueden contar con que sus leales sean brutales. Sólo caen cuando son conquistadas por fuerzas externas (por ejemplo, la Alemania nazi o el Japón imperial) y/o sufren una derrota militar que destruye su credibilidad (por ejemplo, la junta de Argentina tras su fallida invasión de las islas Malvinas en 1982). O caen tras sufrir un colapso de la fe en la legitimidad y el sistema de creencias de un régimen, como en el caso de Francia en 1789, y el imperio del mal de Moscú tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética.

¿Se está produciendo una crisis de fe semejante en Teherán? Es difícil saberlo con certeza.

Su derrota a manos de Israel y Estados Unidos, cuando sus aviones tenían vía libre sobre los cielos de Irán mientras buscaban sus objetivos nucleares y de otro tipo, podría resultar ser un punto de inflexión. Fue un duro golpe para un gobierno que hace sólo unos años parecía en camino de alcanzar la hegemonía regional con clientes en el poder en Irak, Siria, Líbano y parte de Yemen. La derrota israelí de los auxiliares de Hezbolá de Teherán en 2024 fue un revés inesperado para una fuerza terrorista que durante años pareció invencible en el sur de Líbano. Eso, a su vez, llevó al fin del régimen de Bashar Assad en Siria en diciembre de 2024, una nación que hasta entonces parecía estar en el bolsillo de Irán.

Si a eso se añade el creciente colapso económico del país, es difícil ver cómo puede aferrarse al poder un gobierno que todavía se ve a sí mismo como una expresión de la revolución islamista.

Sin embargo, aunque las cifras de víctimas de las protestas contra el régimen y las afirmaciones de que los manifestantes se están imponiendo en algunas partes del país son un signo potencial del colapso del régimen, el hecho de que las fuerzas del ejército y del CGRI sigan disparando contra los disidentes y matando a docenas de ellos podría indicar que el gusto del régimen por la sangre y su capacidad para derramarla no han disminuido.

Además, a pesar del aliento que están recibiendo de Washington y Jerusalén,los manifestantes iraníes no deberían hacerse ilusiones de que esta vez los estadounidenses o los israelíes lucharán por ellos.

A pesar de las duras palabras de Trump, implementar amenazas en Sudamérica, que está en el patio trasero de Washington, está muy lejos de hacerlo en Medio Oriente. Trump podría ordenar algunos ataques aéreos contra objetivos del régimen, pero no va a cometer el error de involucrarse en una invasión que podría llevar a la ocupación estadounidense de parte de Irán. Trump quiere usar la fuerza militar estadounidense para hacer que los iraníes paguen un alto precio por la sangrienta represión y por seguir sembrando el terror. No tiene ningún interés en ocupar el país ni en repetir los errores cometidos en Irak y Afganistán durante las largas guerras que allí libraron y de las que los estadounidenses se cansaron.

Deben hacerlo los iraníes

Si se quiere acabar con el dominio de los ayatolás, será necesario que al menos algunos de los iraníes con armas -en el IRGC o en el ejército- las vuelvan contra sus gobernantes. Los estadounidenses, e incluso los israelíes, podrían estar dispuestos a ayudarles a liberarse. Sin embargo, tendrán que hacer ellos mismos la mayor parte, si no toda, la dura y probablemente sangrienta tarea de derrocar a los teócratas.

Por ilógico que resulte que un gobierno incompetente que convirtió una tierra rica en un Estado fallido pueda aferrarse al poder, Jamenei y sus seguidores podrían hacerlo si un número suficiente de sus secuaces siguen dispuestos a masacrar a más inocentes que se manifiestan por la libertad.

Así pues, aunque los estadounidenses deberían hacer todo lo posible para animar a los iraníes a deshacerse de sus grilletes y reincorporarse a la comunidad internacional, no es en absoluto seguro que esto vaya a ocurrir o que incluso la ayuda estadounidense vaya a convertirlo en una posibilidad realista.

Se trata de un pensamiento desalentador para quienes reconocen lo peligroso que se ha vuelto Irán, tanto por su condición de potencia nuclear en el umbral (o, al menos, lo era hasta el pasado junio) como por ser el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Aún así, si los opositores iraníes a la teocracia no encuentran la forma de persuadir al menos a algunos de los ejecutores del régimen para que depongan las armas, todo el optimismo sobre el fin de la larga pesadilla islamista resultará infundado.

©JNS