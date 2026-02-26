Destituyen al director del Estado Mayor Conjunto tras tres meses en el cargo

Publicado por Sabrina Martin 26 de febrero, 2026

El Pentágono confirmó esta semana la salida del vicealmirante Fred Kacher como director del Estado Mayor Conjunto, cargo que había asumido en diciembre. Tras cerca de 90 días en la posición, el oficial fue relevado y regresará a funciones dentro de la Marina de los Estados Unidos.

Un portavoz informó a The Hill que Kacher “volverá al servicio” en la Marina, sin detallar los motivos específicos de la decisión.

Pese a la salida, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, destacó el desempeño de Kacher. En declaraciones enviadas a The Hill, agradeció su “servicio dedicado” a la Fuerza Conjunta y sus “contribuciones” al Estado Mayor Conjunto.

Caine también resaltó que, desde su graduación en la Academia Naval de los Estados Unidos, Kacher ha respondido al llamado del servicio en distintas responsabilidades. Añadió que la Marina estará complacida de recibirlo nuevamente en sus filas.

Un puesto discreto pero estratégico

El director del Estado Mayor Conjunto ocupa un rol de bajo perfil público, pero con influencia dentro del Pentágono. El cargo implica participar en reuniones clave y supervisar las operaciones diarias del Estado Mayor Conjunto, organismo que coordina el trabajo de las distintas ramas de las fuerzas armadas.

Kacher es un almirante de tres estrellas y oficial de carrera en Guerra de Superficie. Se graduó con honores en 1990 de la Academia Naval y, antes de asumir en el Estado Mayor Conjunto, se desempeñaba como comandante de la Séptima Flota de Estados Unidos.



Más cambios en Defensa

La remoción se produce en medio de otros movimientos dentro del Departamento de Defensa que han derivado en destituciones o retiros anticipados de altos cargos. Según informó CNN, el general Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han tenido en ocasiones discrepancias sobre este tipo de decisiones.

A comienzos de este mes, Hegseth instruyó al secretario del Ejército, Dan Driscoll, para que destituyera a uno de sus principales asesores, el coronel David Butler.

La salida de Kacher ocurre mientras el Pentágono mantiene una amplia presencia militar en Oriente Medio, en un contexto en el que el presidente Donald Trump considera autorizar ataques contra Irán.