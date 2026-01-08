Trump ordena que Estados Unidos se retire de 66 organizaciones internacionales contrarias a los intereses nacionales

Publicado por Williams Perdomo 8 de enero, 2026

El presidente Donald Trump emitió un decreto el miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses nacionales. El anuncio fue hecho por la Casa Blanca.

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X. Entre ellas menciona, por ejemplo, el Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7, la Comisión de Cooperación Ambiental, el Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes.

"Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó un memorando presidencial que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses estadounidenses", escribió la Casa Blanca en las redes sociales.

La Casa Blanca detalló que estos retiros pondrán fin a la financiación y la participación de los contribuyentes estadounidenses en entidades que promueven agendas globalistas por sobre las prioridades estadounidenses, o que abordan cuestiones importantes de manera ineficiente o ineficaz.

"Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones de dólares en estas organizaciones con pocos resultados, mientras que ellas a menudo critican las políticas estadounidenses, promueven agendas contrarias a nuestros valores o desperdician el dinero de los contribuyentes pretendiendo abordar cuestiones importantes pero sin lograr ningún resultado real", resaltó el comunicado.