Trump ordena que Estados Unidos se retire de 66 organizaciones internacionales contrarias a los intereses nacionales

El presidente Donald Trump emitió un decreto el miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses nacionales. El anuncio fue hecho por la Casa Blanca.

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X. Entre ellas menciona, por ejemplo, el Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7, la Comisión de Cooperación Ambiental, el Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes.

"Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó un memorando presidencial que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses estadounidenses", escribió la Casa Blanca en las redes sociales. 

La Casa Blanca detalló que estos retiros pondrán fin a la financiación y la participación de los contribuyentes estadounidenses en entidades que promueven agendas globalistas por sobre las prioridades estadounidenses, o que abordan cuestiones importantes de manera ineficiente o ineficaz.

"Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones de dólares en estas organizaciones con pocos resultados, mientras que ellas a menudo critican las políticas estadounidenses, promueven agendas contrarias a nuestros valores o desperdician el dinero de los contribuyentes pretendiendo abordar cuestiones importantes pero sin lograr ningún resultado real", resaltó el comunicado. 

El presidente Trump pone a Estados Unidos primero

La Casa Blanca también recordó que, desde que asumió el Gobierno, el presidente Trump ha tenido como prioridad poner a Estados Unidos en primer lugar en el escenario mundial. Explicó que inmediatamente después de regresar al cargo, el presidente Trump inició la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo Climático de París.

El primer día de su administración, el presidente Trump también firmó un memorando presidencial para notificar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que su Acuerdo Fiscal Global no tiene fuerza ni efecto en los Estados Unidos, y ordenar una investigación sobre si los países extranjeros tienen normas fiscales vigentes que sean extraterritoriales o afecten desproporcionadamente a las empresas estadounidenses.

Apenas unas semanas después, señaló la Casa Blanca, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que retiraba a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) y prohibía cualquier financiación futura al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para el Cercano Oriente (OOPS).

