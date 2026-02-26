Hillary Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara: "No recuerdo haberme topado jamás con Jeffrey Epstein"

Publicado por Williams Perdomo 26 de febrero, 2026

Hillary Clinton aseguró que no recuerda haber conocido a Jeffrey Epstein ni sus actividades criminales. La declaración de la ex secretaria de Estado se dio durante una aparición forzada este jueves ante un panel liderado por republicanos que investiga a Epstein.

"No recuerdo haberme topado jamás con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité sus casas ni sus oficinas en la isla. No tengo nada que añadir", afirmó.

Además, la demócrata aprovechó para pasar a la ofensiva y exigir que el presidente Donald Trump testifique sobre sus supuestos vínculos con el delincuente sexual.

Clinton también desafió al panel diciendo que "si este comité quiere realmente conocer la verdad sobre los crímenes de tráfico de Epstein... le preguntaría (a Trump) directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein".

El principal demócrata del comité, Robert García, también pidió a Trump que testifique "para responder las preguntas que se están haciendo en todo el país los sobrevivientes".

En ese sentido, James Comer, quien preside el comité que también interrogará al expresidente Bill Clinton el viernes, dijo que "el propósito de toda la investigación es tratar de entender muchas cosas sobre Epstein", el delincuente sexual convicto fallecido.

La investigación del comité quien murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio.



Los Clinton inicialmente habían rechazado las citaciones que les ordenaban testificar en la investigación del panel, pero la poderosa pareja demócrata aceptó hacerlo después de que los republicanos de la Cámara amenazaran con



Hillary Clinton dijo en su declaración inaugural ante el panel que "justificó su citación basándose en el supuesto de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell".



"Permíteme ser lo más clara posible: no lo hago".

Trump y Bill Clinton, ambos de 79 años, aparecen de forma destacada en el conjunto recientemente publicado de documentos gubernamentales relacionados con Epstein, pero dijeron que rompieron cualquier vínculo con el financista antes de su condena como delincuente sexual en 2008 en Florida.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

Los Clinton pidieron que sus declaraciones fueran públicas, pero el comité insistió en interrogarlos a puertas cerradas, una medida que Bill Clinton denunció como similar a un "tribunal canguro".

Las declaraciones se llevan a cabo en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton. Decenas de periodistas se han reunido en la acaudalada aldea.