Netanyahu: Israel respalda el movimiento de protesta iraní

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu manifestó el domingo su apoyo a las protestas contra el régimen en Irán. El premier israelí dijo a su Gabinete que Jerusalén está con los iraníes que buscan la libertad en medio de los crecientes disturbios en el país y que éste puede ser un momento crucial en su lucha por el cambio.

"El Gobierno de Israel, el Estado de Israel y mi política: Nos identificamos con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones de libertad, libertad y justicia", dijo el premier. "Es muy posible que nos encontremos en el momento en que el pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

Netanyahu recordó cómo sus conversaciones con el presidente Donald Trump durante su reciente visita a Florida tuvieron lugar en el "comienzo de los acontecimientos en desarrollo, dramáticos" en Irán, haciendo breve referencia a la publicación de Trump en las redes sociales el 2 de enero, en el que juraba que Washington intervendría si el régimen iraní reprime violentamente las protestas.

"Si Irán mata violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá en su rescate"

En un post en su plataforma Truth Social, Trump escribió que si "Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá a su rescate", añadiendo que Estados Unidos está "preparado y listo para actuar."

Netanyahu también abordó la coordinación entre Washington y Jerusalén sobre el programa nuclear de la República Islámica en el contexto de sus conversaciones con Trump en Mar-a-Lago el 29 de diciembre.

"Reiteramos nuestra posición conjunta de enriquecimiento cero por un lado, y la necesidad de retirar los 400 kilogramos de material enriquecido de Irán y vigilar los emplazamientos con una supervisión estricta y genuina", declaró el primer ministro.

Respuesta mortal

Al menos 16 personas han muerto en una semana de protestas en todo el país, según denunciaron el domingo grupos de defensa de los derechos humanos.

El régimen iraní también ha estado luchando contra la reimposición de sanciones económicas internacionales por las violaciones nucleares de Teherán. Las sanciones de Naciones Unidas siguieron al mecanismo de "snapback" activado a finales de 2025. La República Islámica también está luchando con su peor crisis de agua en décadas y un empeoramiento de la crisis eléctrica.

"Hablamos con los manifestantes. Los alborotadores deben ser puestos en su sitio"

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, abordó el sábado los crecientes disturbios en la República Islámica, diciendo: "Protestar es legítimo, pero protestar es diferente de amotinarse".

"Nosotros hablamos con los manifestantes. Los funcionarios deben hablar con los manifestantes. Pero, no tiene sentido hablar con un alborotador. Los alborotadores deben ser puestos en su sitio", escribió el dictador iraní en X.

Su tuit fue una aparente respuesta a la amenaza lanzada el día anterior por Trump.

Altos cargos iraníes advierten de una respuesta feroz si Trump cumple su amenaza de intervenir en caso de que Teherán utilice la fuerza letal contra los manifestantes.

Estados Unidos y Trump "¡están firmemente con los iraníes que anhelan la libertad!"

El embajador de Estados Unidos ante la ONU Mike Waltz tuiteó el sábado: "Los lloriqueos del régimen iraní ante la ONU ignoran décadas de patrocinar el terrorismo y aplastar a su propio pueblo."

Estados Unidos y Trump "se mantienen firmes con los iraníes que anhelan la libertad", añadió.

Waltz se refirió a una carta que Teherán presentó al Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, protestando por la amenaza de Trump como una "violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas."

La carta instaba al Consejo de Seguridad a condenar las declaraciones de Washington, afirmando que la República Islámica "ejercerá sus derechos de forma decisiva y proporcionada."

