Laboratorios chinos de armas biológicas en Estados Unidos

24 de febrero, 2026

China ha estado manteniendo al menos dos instalaciones -una en California y otra en Nevada- que forman parte de un programa de armas biológicas.

Un Informe de detención, emitido por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en relación con la detención de Ori Solomon el 31 de enero, afirma que existe una "conspiración más profunda" entre un laboratorio biológico ilegal en Reedley, California, y una residencia que contiene sustancias aparentemente peligrosas en Nevada.

El 31 de enero, los SWAT de Las Vegas y agentes federales allanaron una vivienda en las afueras del este de la ciudad y se incautaron de más de mil viales de una sustancia o sustancias desconocidas. Estos viales han sido enviados a un laboratorio del FBI en Maryland para su análisis.

Una empleada de la limpieza avisó a las autoridades después de que ella y otras personas que residían temporalmente en la casa se pusieran"mortalmente enfermas".

Solomon era el administrador de la propiedad.

Jiabei Zhu, de nacionalidad china y también conocido como Jesse Zhu, Qiang He y David He, figura como apoderado de una empresa, David Destiny Discovery LLC, que es la propietaria registrada de la casa de Las Vegas junto con Zhaoyan Wang, su socia comercial y madre de su hijo.

Zhu irá a juicio en abril por cargos federales por la explotación del laboratorio en Reedley, cerca de Fresno, en el Valle Central.

Afortunadamente, en California, en diciembre de 2022, la agente Jesalyn Harper, encargada de hacer cumplir la normativa, observó una manguera de jardín conectada a un edificio supuestamente abandonado. Entró en la estructura y descubrió lo que parece haber sido un laboratorio secreto de armas biológicas. En su interior, Harper encontró a ciudadanos chinos trabajando con batas blancas.

El laboratorio almacenaba casi mil ratones transgénicos -773 vivos y más de 175 muertos- "diseñados genéticamente para contraer y transmitir el virus COVID-19.".

Las autoridades también encontraron residuos médicos y agentes químicos, víricos y biológicos. Había in situ al menos 20 agentes patógenos potencialmente infecciosos, entre ellos los causantes del coronavirus, el VIH, la hepatitis y el herpes.

En el laboratorio había un congelador con la etiqueta "Ébola". El congelador contenía bolsas selladas sin etiquetar utilizadas para almacenar materiales biológicos de alto riesgo. Los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan están estudiando el ébola, que tiene una tasa de letalidad natural del 50%, sin duda para convertirlo en un arma.

Las instalaciones de Reedley estaban dirigidas por chinos que actuaban como testaferros de partidos en China. Entre los testaferros está Zhu.

En 2024, Brandon Weichert, autor de Biohacked: China's Race to Control Life, en comentarios a Gatestone, calificó las instalaciones de Reedley de "laboratorio kamikaze", "sin seguridad, mal contenido, improvisado, con un par de docenas de patógenos cerca de un núcleo de población".

Hay razones para alarmarse.

En primer lugar, como señaló Weichert en su momento, la instalación de Reedley no podía ser un "caso aislado" Ahora sabemos que tenía razón. Hay -al menos- una segunda ubicación, la "conspiración más profunda", como la denominó la policía de Las Vegas.

Además, el régimen chino está detrás de esa conspiración. Wang huyó a China en algún momento de 2023. Mientras estuvo allí, vigiló la casa de Las Vegas, por ejemplo, monitoreando las cámaras del lugar.

Zhu también fue un alto cargo de una de las empresas chinas controladas por el Estado que tenía vínculos con el Ejército Popular de Liberación.Según informes recientes, ha mantenido relaciones comercialescon partes vinculadas al régimen chino.

Todo esto demuestra que el Partido Comunista de China, que podría haber ordenado a Zhu y Wang que pusieran fin a sus actividades tras el descubrimiento del laboratorio de Reedley, permitió que continuaran. Entre otras cosas, la continuación del esfuerzo sugiere que hay un esfuerzo más amplio para propagar la enfermedad en Estados Unidos.

En segundo lugar, Zhu operó las instalaciones de Reedley y Las Vegas con intenciones malignas.

Zhu, según declaraciones del tribunal canadiense, dijo a un co-conspirador en un robo anterior de propiedad intelectual estadounidense que estos esfuerzos ayudarían a "¡derrotar al agresor estadounidense y al lobo salvaje ambicioso!". "La ley es fuerte", añadió entonces, "pero los forajidos son diez veces más fuertes".

Estas declaraciones se incluyeron en el Informe de la Declaración de Detención de Las Vegas. Como afirma unanálisis reciente, "la declaración revela, por primera vez, todo el alcance de lo que los investigadores de EE. Los investigadores estadounidenses creen que se enfrentan a algo así: no se trata simplemente de un operador de laboratorio sin escrúpulos, sino de un biólogo formado en la RPC con vínculos corporativos con el Estado, un historial probado de robo de tecnología estadounidense en beneficio de Pekín y un lenguaje que los investigadores consideran ahora como prueba de motivación ideológica".

Como dijo Weichert sobre el laboratorio de Reedley hace dos años, "Es, creo, parte de una gran operación militar china para propagar enfermedades entre la población estadounidense".

Sin duda tiene razón. Hace un cuarto de siglo, el general Chi Haotian, ministro de Defensa de China y vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido, según se informa pronunció un discurso secreto en el que abogaba por el exterminio de los estadounidenses. "Es ciertamente brutal matar a uno o doscientos millones de americanos", dijo. "Pero ése es el único camino que asegurará un siglo chino, un siglo en el que el Partido Comunista lidere el mundo".

El plan de Chi era utilizar la enfermedad para este fin.

El FBI parece ahora preocupado por el alcance de los esfuerzos chinos. Ejecutó una orden de registro en las instalaciones de Reedley el 8 de febrero.

¿Lo han descubierto ya todo las autoridades estadounidenses? "Necesitamos saber si hay un tercer emplazamiento de armas biológicas y tal vez un cuarto", declaró este mes a Gatestone Blaine Holt, general retirado de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que ahora se especializa en medidas de preparación civil. "Estamos sobre aviso de que el régimen chino se está preparando para propagar enfermedades en Estados Unidos. Hemos sido muy lentos y no tenemos tiempo que perder. El régimen chino podría dar la señal de alarma en cualquier momento".

Gordon G. Chang es autor de Plan Rojo: China's Project to Destroy America, miembro distinguido del Gatestone Institute y miembro de su Consejo Asesor.

© Gatestone Institute