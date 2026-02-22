Proyecto Vault: el último 'Proyecto Manhattan' de Trump en la carrera con China por el siglo XXI

22 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump está tomando una importante página del Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se apresuró a asegurar el suministro de uranio necesario para crear la bomba atómica ganadora de la guerra. Cuando se encontraron cantidades estratégicas del elemento en África, en las profundidades de las minas del Congo Belga, Washington creó una entidad tapadera llamada Combined Development Trust para comprar todos los suministros y negar así a la Alemania nazi el acceso al codiciado elemento raro.

El siglo XXI ha cambiado el concepto de los tipos y cantidades de minerales estratégicos que se necesitarán para proteger el futuro de la nación. Pocos reconocen esa necesidad con más agudeza que Trump.

Hoy los minerales estratégicos que se necesitan son "tierras raras", y Trump está a punto de lanzar una campaña de almacenamiento estratégico para asegurar que nuestra economía nacional no sea rehén de China, que cuenta con importantes depósitos de estos recursos vitales.

"Trump busca romper el estrangulamiento de minerales raros y reducir estratégicamente nuestra dependencia de China".

Llamado "Proyecto Vault", su campaña para las tierras raras combinará 1.670 millones de dólares en fondos del sector privado con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportaciones e Importaciones de EEUU. Nuestras empresas de defensa disponen actualmente de cantidades suficientes de tierras raras para nuestras armas y aviones, pero la campaña del presidente está diseñada para proteger nuestra economía más allá de su mandato mediante el almacenamiento de tierras raras para los fabricantes de automóviles, empresas de tecnología y otros que requieren estos minerales para productos tales como teléfonos inteligentes, baterías y motores de aviones comerciales.

Aunque nos viene a la mente nuestra histórica carrera por el uranio, la campaña del presidente también refleja la sabiduría que hay detrás de nuestra actual Reserva Estratégica de Petróleo. Sin embargo, en lugar de petróleo, el Proyecto Vault buscará adquirir y almacenar minerales como litio, galio y cobalto.

El propósito de este esfuerzo sin precedentes es obvio si se observa el historial de China de utilizar como si fuesen rehenes sus vastos suministros de tierras raras. Trump pretende romper ese dominio y reducir estratégicamente nuestra dependencia de la cadena de suministro china de estos elementos críticos. Este no es más que un aspecto de la estrategia del presidente contra la amenaza china de las tierras raras. También ha invertido directamente en empresas estadounidenses para impulsar su minería, producción y capacidad de procesamiento seguro.

La Casa Blanca también reconoce que el Proyecto Vault tiene los medios para amortiguar las volátiles oscilaciones de los precios de las tierras raras. Los informes publicados sobre el programa informan de que las empresas que se comprometen a comprar una cantidad específica de minerales a un precio determinado también se comprometen contractualmente a comprar la misma cantidad al mismo precio en el futuro. Esta decisión refleja la comprensión que Trump tiene de cómo las fuerzas del mercado tienen el potencial de descarrilar un plan diseñado para proteger tanto la economía de nuestra nación como la seguridad nacional.

Lo que resulta obvio para todos es que, una vez más, las lecciones aprendidas estudiando el pasado de Estados Unidos son aplicables a la protección de nuestro futuro para las generaciones venideras.

