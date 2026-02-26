El término a utilizar: Sionofobia

26 de febrero, 2026

Sionofobia es un término que la gente debería acostumbrarse a usar. Merece ser amplificado a lo largo y ancho.

Según Wikcionario, "Sionofobia significa hostilidad hacia el sionismo o las personas que se identifican como sionistas, que a menudo se extiende al prejuicio contra los judíos cuando el sionismo se trata como un rasgo inherente a los judíos."

Judea Pearl, un informático (y padre de Daniel Pearl, empleado de The Wall Street Journal, asesinado por Al-Qaeda en 2002), ha estado intentando difundir la palabra sobre este cambio lingüístico-y, en efecto, merece la pena difundirlo.

Dice que en lugar de intentar defenderse de la acusación de ser sionista, la gente debería darse la vuelta y señalar al acusador de ser un sionófobo. Afirma que los judíos y los partidarios de Israel han cometido un error estratégico al defender, negar o suavizar constantemente su identificación con Zionism.

Sostiene que en lugar de tratar el término "sionista" como una acusación que debe refutarse, debería reconocerse como lo que a menudo es: un marcador utilizado por otros para justificar la hostilidad y el fanatismo. Cuando eso ocurre, la respuesta correcta no es una disculpa sino la identificación del prejuicio.

Las palabras y el enfoque importan. Este enfoque cambia de una postura defensiva a una ofensiva. Se ha demostrado el poder de nombrar este comportamiento. Términos como "islamofobia" y "homofobia" han obligado a la sociedad a distinguir entre crítica y hostilidad. Una vez nombrada, la intolerancia se hizo más difícil de ocultar bajo el disfraz de la virtud.

La sionofobia merece el mismo tratamiento. Expone cómo el "antisionismo" funciona a menudo no como una disidencia de principios, sino como un vehículo socialmente aceptable para el antisemitismo: La palabra sionista ha sustituido a la palabra judío. Cuando se ataca a personas judías o incluso a marcas comerciales no relacionadas simplemente por su supuesta afiliación sionista, ya se ha cruzado la línea.

Una reciente campaña que circula por Internet ilustra la cuestión. El gráfico coloca la palabra "boicot" en letras rojas y en negrita sobre una imagen de Bernard Arnault, consejero delegado y presidente de LVMH Moët Hennessy, rodeado de docenas de marcas de lujo. En el centro de la imagen, debajo de su nombre, hay una única etiqueta: "Sionista".

El mensaje explícito es inequívoco. El apoyo a Israel -o incluso la percepción de asociación con él- se trata como una mancha moral. Esto se utiliza para justificar el castigo colectivo de empresas, marcas e individuos.

Ningún otro movimiento nacional recibe este trato. Nadie organiza boicots masivos y sanciones a empresas mundiales porque sus dirigentes apoyen la soberanía china, el nacionalismo irlandés o la autodeterminación palestina. Sólo el sionismo es señalado como único descalificador. Eso es sionofobia en estado puro.

El mensaje es sencillo: La asociación con la autodeterminación judía convierte a una persona o empresa en ilegítima. Remite a los carteles de Juden durante la Alemania nazi.

Repitiendo lo obvio, Israel es la única democracia de Oriente Próximo, y el desacuerdo es parte de su fuerza. Pero negar al pueblo judío el derecho a la autodeterminación nacional mientras se afirma ese derecho para cualquier otro grupo sigue siendo el problema.

La palabra sionismo se ha convertido en un arma y es hora de recuperarla. Utilizar el término sionofobia no consiste en cerrar el debate, sino en restablecer la claridad moral. Devuelve la carga a donde pertenece, forzando a los que convierten "sionista" en un arma a retroceder al implicar la naturaleza intolerante de su acusación.

Pearl se ha propuesto propagar este término, y merece ser elogiado. La sionofobia debería estar en boca de todo individuo que se vea empujado al debate sobre Israel. El término debería difundirse por todas partes en las redes sociales y más allá.

© JNS