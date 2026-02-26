Cardi B llama a votar por la progresista Jasmine Crockett en las primarias demócratas en Texas

Publicado por Joaquín Núñez 26 de febrero, 2026

Cardi B llamó a votar por Jasmine Crockett en las primarias demócratas al Senado en Texas. La rapera respaldó a la congresista a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde aseguró que la candidata progresista es mejor opción que su rival, el representante estatal James Talarico.

Las primarias en Texas tendrán lugar el próximo 3 de marzo, aunque la votación anticipada comenzó el pasado 17 de febrero y continuará hasta el 27. En esta oportunidad, ambos partidos están inmersos en primarias competitivas y con nombres fuertes. Del lado demócrata, Talarico busca imponer un mensaje más de centro contra el discurso progresista de Crockett.

"Escuchen todos, las elecciones primarias anticipadas se están celebrando ahora mismo en Texas, y necesitamos que Jasmine Crockett gane. Se presenta al Senado de los Estados Unidos", escribió Cardi B en Instagram, donde tiene 164 millones de seguidores.

"Y si quieren a alguien que luche por sus derechos, si quieren a alguien que luche por su comunidad, si quieren a alguien que vaya allí y los represente a ustedes y a sus intereses, por favor, voten por mi hermana, Jasmine Crockett", añadió.

Recientemente, Talarico recibió un fuerte impulso mediático tras su aparición en el programa de Stephen Colbert, que tiene 8,9 millones de visualizaciones en Youtube.

De acuerdo con las reglas electorales de Texas, si ningún candidato supera el 50% de los votos en las primarias, los dos más votados deberán medirse en una segunda vuelta para determinar al candidato del partido. Esta posible segunda vuelta está pautada para el 17 de mayo.