La "Constitución" palestina para destruir Israel

16 de febrero, 2026

Como parte de un intento de persuadir a Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional de que los palestinos pretenden crear un Estado democrático "basado en el Estado de derecho y la dignidad humana", los dirigentes de la Autoridad Palestina publicaron la semana pasada un borrador de la "constitución" temporal de los palestinos.

El borrador de 162 artículos de la "constitución", sin embargo, muestra que, si y cuando los palestinos tengan un Estado propio, en realidad no sería diferente de los dos mini-Estados que han tenido durante las últimas dos décadas: el régimen de Hamás en la Franja de Gaza y la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania.

Ambos regímenes palestinos han fallado miserablemente a su pueblo, principalmente privándolo de ayuda internacional, democracia, oportunidades, elecciones libres y libertad de expresión.

En particular, la nueva "constitución" repite y reafirma las antiguas y conocidas posiciones y políticas de la AP y Hamás, especialmente hacia Israel y los judíos. Entre ellas se incluyen el "derecho al retorno" de los refugiados palestinos y sus descendientes a sus antiguos hogares, en su mayoría ya inexistentes, dentro de Israel; la continuación de los estipendios pagados a los terroristas palestinos, un programa también conocido como "pago por despido", y la negación perpetua de la larga historia y las raíces religiosas de los judíos en Jerusalén.

El artículo 12 de la "constitución" apoya el "derecho al retorno" - lo que significa inundar Israel con millones de palestinos para que los judíos se conviertan en minoría en su propio país y Israel deje de existir como Estado judío:

"El Estado de Palestina trabaja por la unidad de la tierra y del pueblo en la patria y en la diáspora y se compromete a lograr la independencia y a poner fin a la ocupación y a garantizar el derecho al retorno de los refugiados de acuerdo con las resoluciones de legitimidad internacional."

La nueva "constitución" en realidad está diciendo que los palestinos quieren su propio estado, pero también quieren trasladar a millones de sus propios habitantes al territorio soberano del estado vecino. El mensaje sigue siendo: "Mis canicas son mías y tus canicas son mías".

El artículo 3, titulado "Jerusalén, carácter religioso, identidad histórica" afirma que la ciudad es la capital eterna del Estado, y que las religiones y sus santidades están protegidas en ella:

"Jerusalén es la capital del Estado de Palestina y su centro político, espiritual, cultural y educativo, así como su símbolo nacional. El Estado [palestino] se compromete a preservar su carácter religioso y a proteger sus santidades islámicas y cristianas, así como su estatus legal, político e histórico".

¿Nota que falta algo?

La "constitución" palestina ignora ferozmente el judaísmo y su vínculo con Jerusalén. A ojos de los palestinos, sólo el islam y el cristianismo tienen santidades en Jerusalén. Esto no debería sorprender a quienes estén familiarizados con lo que los palestinos han estado afirmando falsamente durante muchos años, que el Muro Occidental -un muro de contención, todo lo que queda del Segundo Templo que fue destruido por el Imperio Romano en el año 70 d.C.- no es sagrado para los judíos porque no es más que otro muro de la adyacente mezquita de Al-Aqsa (construida en 1035 d.C.).

Al omitir los vínculos judíos con Jerusalén, los palestinos están diciendo que no habrá judíos en un futuro Estado palestino.

Este portazo no debería sorprender a nadie: cientos de miles de judíos que vivían en países árabes, como Iraq, Siria, Egipto y Libia, fueron sometidos hace tiempo a una limpieza étnica y expulsión para vengar la creación de Israel.

Cabe señalar que mientras los palestinos no reconocen los lazos judíos con la tierra y quieren un Estado libre de judíos, hay más de dos millones de árabes musulmanes que viven pacíficamente y con seguridad dentro de Israel como ciudadanos de pleno derecho con los mismos derechos.

Además, la nueva "constitución" designa la religión oficial de un Estado palestino como el islam, con la sharia como "fuente primaria de legislación", al tiempo que protege al cristianismo como poseedor de un estatus especial. Todavía no se menciona el judaísmo ni se protegen los derechos de sus seguidores. Para los palestinos, los judíos simplemente no existen.

Otro dato inquietante de la constitución palestina: Continuará el programa "Pagar por matar", que recompensa a los terroristas palestinos y a sus familias en función del número de judíos que hayan asesinado y del tiempo que hayan pasado en las cárceles israelíes. Esta estipulación significa que el sustento de cualquier palestino que asesine o hiera a un judío estará protegido por la constitución palestina, que le garantizará a él y a su familia estipendios tan altos como 3.000 dólares al mes - en una región donde el salario medio es de unos 1.000 dólares al mes..

He aquí lo que el artículo 24, titulado "Familias de mártires, víctimas de genocidio":

"El Estado de Palestina y las instituciones nacionales pertinentes trabajan para proporcionar protección y atención a las familias de los mártires y los heridos y a los presos y liberados de las cárceles de ocupación y a las víctimas del genocidio y para perseguir a los autores de estos crímenes ante la justicia."

El artículo 44, titulado "Mártires, heridos, prisioneros", declara:

"La ley organiza la atención integral a las familias de los mártires, heridos y presos, y a los liberados, en preservación de su dignidad nacional y de sus necesidades humanitarias y de vida."

En primer lugar, esto es contrario a las afirmaciones de que los dirigentes palestinos habían decidido poner fin a su programa "Pago por sacrificio". El programa nunca se canceló. El único cambio fue la forma de registrar los pagos en el presupuesto de la Autoridad Palestina. En lugar de catalogar a los receptores como prisioneros o "mártires", han vuelto a etiquetar a los terroristas (incluidos los de Hamás) como funcionarios, personal de las fuerzas de seguridad y pensionistas, de modo que siguen beneficiándose de la financiación del "pago por despido" como un derecho legal (que pronto se denominará "derecho constitucional").

Por último, otro dato para la comunidad "propalestina" y LGBTQ+ de todo el mundo: en un futuro Estado palestino, según el proyecto de "constitución", los miembros de la comunidad LGBTQ+ no tienen ningún derecho. El artículo 59 establece que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer. Este apartado significa que en un Estado de Palestina, los miembros de esta comunidad seguirán siendo arrojados desde los tejados, golpeados y expulsados de sus ciudades y pueblos.

La nueva "constitución" palestina demuestra por qué la idea de crear otro país islamista a las puertas de Israel es tan peligrosa como delirante. Esta "constitución" demuestra que los palestinos todavía no han aceptado el derecho de Israel a existir, todavía no han abandonado su sueño de destruir Israel, y siguen tan comprometidos como siempre en animar a los terroristas a asesinar a más judíos.

Bassam Tawil es un árabe musulmán afincado en Oriente Próximo.

© Gatestone Institute