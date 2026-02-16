La mayor amenaza para Occidente es la inmigración, no Moscú

16 de febrero, 2026

La reacción inicial de los europeos asistentes al discurso del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich fue de alivio. El mero hecho de que Rubio reafirmara el compromiso de Washington con la alianza atlántica tranquilizó a los países de la OTAN. Se habían sentido inquietos por las exigencias del presidente Donald Trump de que Estados Unidos adquiriera Groenlandia, propiedad de Dinamarca, así como por el tono general de la actitud de la administración hacia sus aliados europeos. Además, se consideró menos confrontativo que el discurso pronunciado en la misma reunión hace un año por el vicepresidente J.D. Vance.

Vance asustó a los europeos porque les reprochó sin rodeos su hipocresía respecto a la democracia. A las élites liberales que dirigen la mayor parte de Europa Occidental les gusta hablar de la defensa de los valores democráticos, especialmente en contraste con Rusia y su invasión de Ucrania. Sin embargo, al tratar de reprimir a los partidos de derechas que han protestado contra la inmigración sin restricciones procedente de África y Oriente Medio, queda claro que en realidad no creen en esos valores. No hay más que ver el impacto que esto ha tenido en sus propios países, especialmente con respecto a la creciente influencia de los islamistas.

Este tema concreto no se mencionó en el discurso del secretario de Estado, lo que satisfizo a la clase dirigente de la política exterior transatlántica que desprecia a la administración a la que ambos sirven. Aunque se alegraron de que Rubio insistiera en que Europa y Estados Unidos se necesitan mutuamente, también optaron por restar importancia al contenido del discurso. En muchos aspectos, su propósito era similar al del discurso más controvertido de Vance.

El propósito de Rubio

El principal propósito de Rubio no era tanto apaciguar a los europeos, que siguen en pie de guerra por las demandas de Trump sobre Groenlandia, a pesar de que siguen sin estar dispuestos a pagar su parte justa de la defensa de un continente que depende principalmente del poderío militar estadounidense para preservar su independencia. Más bien, fue un elocuente recordatorio de que la verdadera amenaza para Europa es la que plantea la misma cuestión planteada por Vance, a saber, que la supresión de las fronteras y la consiguiente inmigración masiva sin trabas de quienes no creen en los valores de la civilización occidental, que están socavando las identidades nacionales de esos países.

Igualmente importante, volvió a dar la voz de alarma sobre el modo en que el extremismo ecologista y la economía globalista -promovidos por las mismas élites liberales que abogan por políticas de fronteras abiertas a ambos lados del Atlántico- no sólo están socavando las economías occidentales y el futuro de sus ciudadanos. También están obstaculizando la capacidad de estas naciones para defenderse. Como bien afirmó, el camino racional a seguir por Estados Unidos y sus aliados es volver a abrazar el legado civilizatorio específico de Occidente, arraigado en sistemas democráticos de gobierno, cultura y fe que las tóxicas doctrinas neomarxistas de la izquierda intentan destruir. Al mismo tiempo, Europa debería seguir el ejemplo de Estados Unidos en su intento de reindustrializarse y dejar de subcontratar su capacidad de fabricar bienes y material de defensa a un Estado comunista chino al que poco le importan sus remilgos ecologistas y que supone una auténtica amenaza geoestratégica.

Sobre todo, Rubio dejó claro que su fe en el multilateralismo y en las Naciones Unidas no sólo les está defraudando. La falta de voluntad para reconocer que el organismo mundial ha sido un fracaso estrepitoso -por no mencionar una fuerza destructiva que está permitiendo el antisemitismo- es una diferencia mucho más crucial entre Trump y los europeos de lo que entienden los críticos del presidente.

Eso no pasó desapercibido para The New York Times. El llamado periódico de referencia dedicó no menos de cuatro artículos separados a la tarea de señalar que la enunciación algo más diplomática de Rubio de los principios estadounidenses era en desacuerdo con las posiciones mantenidas por la mayoría de las naciones miembros de la OTAN, además del establishment de política exterior de Estados Unidos que odia a Trump. En eso tenían razón. Pero lejos de que esto sea una prueba de que Rubio es solo una fachada más agradable a lo que ven en la destrucción descerebrada del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial por parte de Trump, su discurso señaló algunas verdades básicas que necesitaban ser reiteradas.

Lo que dijo también explicó por qué el enfoque de la administración no es solo una defensa justificada de los intereses de Estados Unidos y Occidente, sino también en el mejor interés del Estado de Israel y la defensa de los judíos en todas partes.

Obsesionados con Rusia

Los análisis del Times tienen razón al señalar que en ninguna parte del discurso de Rubio mencionó a Rusia o la afirmación, tan repetida en Múnich por muchos europeos, de que Moscú es la principal amenaza para Occidente.

La razón por la que Rubio omitió mencionar a Rusia no es que la administración apruebe la invasión ilegal de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin o su desacertada decisión de rechazar los esfuerzos estadounidenses para negociar el fin de esa guerra destructiva. Trump se opone a la guerra y quiere que termine en términos que preserven la independencia de Ucrania, incluso si eso significa que no recuperará todo el territorio que tenía en 2014, cuando comenzó realmente la guerra terrestre (un compromiso razonable basado en lo que es posible y no en fantasías).

Washington también entiende que los escenarios de pesadilla sobre el ejército ruso invadiendo Europa después de una conquista de Ucrania que se hicieron eco en las historias del Times son igualmente poco realistas. En su estado actual, Rusia no es capaz de plantear tal amenaza. Su fracaso a la hora de derrotar a Ucrania así lo atestigua. Aunque sigue siendo un peligroso Estado nuclear delincuente aliado con China y Irán, no es más que una sombra del otrora poderoso imperio soviético que, antes de su derrota en la Guerra Fría, sí suponía tal amenaza para Europa.

Los europeos -y los estadounidenses que están de acuerdo con ellos- parecen pensar que todavía estamos en 1987, y que las fuerzas del Pacto de Varsovia, dirigido por los soviéticos y disuelto desde entonces, se enfrentan a ellos en medio de Alemania. Pero se equivocan igualmente al enfadarse tanto por las exigencias de Trump sobre Groenlandia y su enfoque más transaccional de la alianza. Si quieren dar un paso adelante y pagar su propia defensa -un tema frecuente del que se hicieron eco muchos en la conferencia de Múnich de este año-, sin duda pueden hacerlo. El único problema es que nadie cree seriamente que puedan hacerlo o que vayan a hacerlo. Estos países han crecido prósperos al amparo del sistema de defensa de Estados Unidos, con pocos indicios de que estén dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para costear el tipo de fuerza armada que garantice su seguridad frente a Rusia o cualquier otro país.

La cuestión más crucial a la que se enfrenta Europa hoy en día no es la guerra en Ucrania o Putin. Es la forma en que tantos en Occidente han abandonado la defensa de sus propios valores y civilización. Contrariamente a la sabiduría convencional difundida por los medios liberales, no fue Trump quien rompió la alianza occidental. Más bien, fueron las élites europeas las que abandonaron su propia herencia y la creencia en su verdad eterna y pusieron en su lugar una fracasada mentalidad neomarxista que las hizo vulnerables a la subversión desde dentro mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Inmigración y antisemitismo

El mensaje de Rubio de que esta civilización tiene sus raíces en parte en la fe cristiana inquietó a mucha gente. Eso no debería asustar a los judíos, que deberían entender que es la tradición judeocristiana la que garantiza su libertad y seguridad en Europa, así como en Estados Unidos. Los esfuerzos de islamistas y europeos laicos por desechar esa tradición están directamente relacionados con la alianza rojiverde de marxistas e islamistas que ha sido el motor de un aumento del antisemitismo en todo el mundo desde los atentados terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Señalar esto no es xenófobo ni islamófobo; es simplemente reconocer una desafortunada realidad.

Como el Times escribió, la Europa que existe ahora no se parece realmente a la que creó y valoró el canon occidental que Rubio exaltó como tan integral a la identidad estadounidense como a la del viejo mundo del que surgió. La inmigración masiva de países musulmanes en la última década y más ha transformado a muchas de estas naciones para peor, donde la creencia en sus propias tradiciones políticas, culturales y de fe ha disminuido precipitadamente. Rubio no lo mencionó específicamente, pero una consecuencia natural de estas tendencias ha sido la creciente hostilidad hacia Israel y los judíos, presente en toda Europa, excepto en países como la República Checa y Hungría, que están de acuerdo con Trump en defender las fronteras y las tradiciones nacionales.

Rubio tampoco mencionó a Israel, al que la mayoría de los europeos han traicionado en gran medida desde el 7 de octubre. Sin embargo, los principios de política exterior que enunció en Múnich -oposición a la inmigración masiva procedente de África y Oriente Próximo, preservación de las fronteras y de la civilización occidental- son esenciales para la seguridad del Estado judío y su guerra de autodefensa contra los islamistas genocidas.

Muchos estadounidenses, como los europeos, se han dejado llevar por el troleo de Trump a sus críticos y sus esfuerzos por presionar a los aliados para que empiecen a actuar como si estuvieran tan volcados en su propia defensa como lo ha estado Estados Unidos. Algunos, especialmente en la comunidad judía, también están atrapados en una mentalidad anticuada que identifica erróneamente la inmigración actual de poblaciones antisemitas a las naciones occidentales como de alguna manera análoga a los capítulos pasados de la historia, en los que los judíos huyeron de la persecución y buscaron un refugio seguro en Estados Unidos y en otros lugares.

Deberían darse cuenta de que las políticas expuestas por Rubio en su discurso de Múnich no sólo son correctas, sino que están inextricablemente vinculadas a cualquier esfuerzo por hacer retroceder la ola de odio a los judíos y el apoyo al genocidio judío y a la destrucción de Israel, que tanto apoyo ha ganado en la izquierda política. Si se toman en serio el apoyo a la existencia continuada de Israel, entonces deberían dejar de criticar a Trump y obsesionarse con Rusia, y apoyar los esfuerzos de la administración para despertar a los europeos de lo que realmente está amenazando a Occidente.

