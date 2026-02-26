Rubio: la amenaza de misiles de Irán para EEUU es "insostenible"

Publicado por Joshua Marks 26 de febrero, 2026

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó la negativa de Irán a discutir su programa de misiles balísticos como un “gran problema” y una “amenaza insostenible” para el territorio estadounidense antes de las conversaciones nucleares indirectas del jueves en Ginebra, la tercera ronda de este mes entre Washington y Teherán.

“Irán posee una cantidad muy grande de misiles balísticos, en particular misiles balísticos de corto alcance que amenazan a Estados Unidos y a nuestras bases en la región y a nuestros socios en la región, y todas nuestras bases —en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Baréin—, y también poseen activos navales que amenazan el transporte marítimo e intentan amenazar a la Marina estadounidense”, dijo el principal diplomático estadounidense el miércoles.

“Así que quiero que todos entiendan que, más allá de un programa nuclear, poseen estas armas convencionales que están diseñadas únicamente para atacar a Estados Unidos y atacar a estadounidenses, si deciden hacerlo”, continuó Rubio.

Rubio lanzó su advertencia sobre las ambiciones misilísticas de Irán mientras hablaba con periodistas en una sala de embarque del Aeropuerto Internacional Robert L. Bradshaw, en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, tras reunirse con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Estados Unidos mantiene actualmente entre 30.000 y 40.000 soldados en la región de Oriente Medio, informó The New York Times, incluidos en bases que operan cerca de Irán.

Rubio ha dicho a los legisladores en las últimas semanas que los misiles iraníes pueden alcanzar unas nueve bases donde están desplegadas fuerzas estadounidenses. “Todas están dentro del alcance de un sistema que comprende miles de drones iraníes y misiles balísticos de corto alcance que amenazan nuestra presencia militar”, dijo Rubio a los legisladores, según The Wall Street Journal.

“Estas cuestiones deben abordarse. Las negociaciones de mañana y las conversaciones de mañana se centrarán en gran medida en el programa nuclear, y esperamos que pueda lograrse algún avance porque esa es la preferencia del presidente: avanzar en el frente diplomático”, afirmó el miércoles. “Pero también es importante recordar que Irán se niega a hablar sobre los misiles balísticos con nosotros o con nadie, y eso es un gran problema”.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a enviar el jueves a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner para reunirse de manera indirecta con funcionarios del régimen iraní encabezados por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

Omán ha estado mediando las conversaciones, cuya primera ronda tuvo lugar en Mascate y la segunda en Ginebra.

Después de que se informara que las delegaciones de EEUU e Irán abandonaron las conversaciones el jueves por la tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, dijo que las partes intercambiaron “ideas creativas y positivas hoy en Ginebra”.

“Tanto los negociadores estadounidenses como los iraníes han hecho una pausa. Reanudaremos más tarde hoy. Esperamos lograr más avances”, tuiteó.

Mientras Jerusalén insiste en que el programa de misiles balísticos del régimen iraní, junto con los grupos terroristas regionales respaldados por Teherán —ambos amenazas directas para Israel—, formen parte de la agenda de las conversaciones, Rubio advirtió que la República Islámica busca desarrollar misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos y que ya posee armas que pueden llegar a gran parte de Europa.

El funcionario de la Administración Trump citó, como ejemplo, los intentos del régimen iraní de lanzar satélites al espacio y de aumentar el alcance de su arsenal actual de misiles, señalando que los alcances “siguen creciendo exponencialmente”.

Rubio expresó su asombro de que el régimen iraní pueda invertir tan fuertemente en su programa de misiles balísticos a pesar de estar “bajo sanciones, con una economía hecha trizas y una población que está sufriendo”. Continuó: “De algún modo siguen encontrando el dinero para invertir cada año en misiles de capacidad cada vez mayor. Esta es una amenaza insostenible.”

Rubio señaló el discurso sobre el Estado de la Unión del martes por la noche, diciendo que el presidente había sido “claro” en que “siempre prefiere la diplomacia”. Sin embargo, Rubio subrayó que “Irán representa una amenaza muy grave para Estados Unidos y lo ha hecho durante mucho tiempo. Están en posesión, ante todo, después de que su programa nuclear fuera destruido, se les dijo que no intentaran reiniciarlo y aquí están, como puede verse… intentando reconstruir elementos del mismo. No están enriqueciendo ahora mismo, pero están tratando de llegar al punto en el que finalmente puedan hacerlo”.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, dijo el martes sobre las próximas conversaciones de Ginebra que “Irán no puede tener un arma nuclear; si intentan reconstruir el arma nuclear, eso nos genera problemas, y de hecho hemos visto pruebas de que han intentado hacer exactamente eso”. Subrayó que Trump está enviando al equipo negociador para intentar abordar ese asunto y reiteró que el presidente ha dicho que prefiere la diplomacia, “pero, por supuesto, el presidente también tiene otras opciones”.

Trump dijo en el discurso sobre el Estado de la Unión que Irán aún no ha renunciado a su búsqueda de armas nucleares.

El presidente dijo ante los miembros del Congreso, la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas de EEUU y su Administración que Estados Unidos advirtió a Irán que no intentara reconstruir sus programas de armamento después de la Operación Midnight Hammer en junio.

“Lo eliminamos por completo, y quieren empezar de nuevo, y en este momento vuelven a perseguir sus siniestros objetivos”, dijo Trump.

“Estamos en negociaciones con ellos”, añadió. “Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que Trump prefiere la diplomacia como primera opción, pero está preparado para usar la fuerza si es necesario.

El Pentágono ha reunido un enorme despliegue aéreo y naval estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde la invasión de Irak en 2003, con dos grupos de ataque de portaviones y otros buques de guerra, junto con un amplio contingente de aviones de combate y de apoyo, desplegados en aguas que incluyen el mar Arábigo y el Mediterráneo oriental.

