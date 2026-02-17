Las fronteras abiertas provocaron una explosión de víctimas de trata de personas. Podemos detenerlo

17 de febrero, 2026

Una crisis humanitaria se ha estado desarrollando dentro de las fronteras de Estados Unidos, en gran parte ignorada durante años: el tráfico masivo de niños vulnerables. El Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas llega a su fin este año con una actualización prometedora: 2.700 víctimas de explotación infantil han sido localizadas por el Departamento de Justicia en tan solo un año bajo el liderazgo del presidente Trump. Son 2.700 vidas inocentes recuperadas, pero el trabajo no ha terminado en absoluto. Con la continua y agresiva acción federal en curso y asegurando que las redes criminales permanezcan bajo presión constante, el movimiento America First está intensificando su campaña para exponer los fallos que permiten la explotación, avanzar en políticas que pongan la seguridad de los niños en primer lugar y erradicar el tráfico de niños en todo el país.

Durante su tiempo en el cargo, el presidente Biden y la “zar de la frontera” Harris no solo ignoraron la trata de personas desenfrenada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos; permitieron la importación masiva de menores vulnerables al tiempo que envalentonaban a los contrabandistas para hacer crecer las redes criminales a expensas de sus víctimas y del pueblo estadounidense. La escala era inimaginable, e histórica.

Una y otra vez se alzaron constantemente banderas rojas sobre el daño causado por sus políticas. Como señaló Tara Lee Rodas, ex funcionaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), quien testificó ante el Congreso: "[Estos niños] no tienen ni idea de que están siendo víctimas de la trata. Saben que van a trabajar, pero no entienden la situación en la que se van a encontrar".

Debido a esta mala praxis y a la urgente necesidad de invertir el rumbo, el America First Policy Institute lanzó recientemente la Iniciativa Americana contra la Explotación Infantil para investigar y avanzar en propuestas legislativas y ayudar a los líderes federales y estatales a fortalecer los sistemas de protección infantil.

Mientras los cárteles y los delincuentes extranjeros inundaban el país, el Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y HHS de Biden fracasaron sistemáticamente a la hora de proteger a los niños inmigrantes no acompañados. De los más de 500.000 niños no acompañados encontrados en la frontera sur durante la Administración Biden-Harris, más de 320.000 no pudieron ser contabilizados a finales de 2024.

De hecho, nuevos informes exponen ahora fallos sistémicos y decisiones burocráticas que socavan la seguridad de esos niños. Bajo el mandato de Biden y Harris, el DHS y el HHS entregaron repetidamente niños migrantes no acompañados a patrocinadores no verificados, como "parientes" lejanos o personas que afirmaban no tener ningún parentesco. Además, el HHS debilitó los controles de antecedentes de los patrocinadores y no registró ni compartió las direcciones de los patrocinadores, lo que imposibilitó el seguimiento de los niños. Cuando se registraron las direcciones, estas revelaron que los niños eran llevados regularmente a entornos inseguros en zonas con mayor actividad de bandas y altos índices de delitos violentos.

La Administración Biden-Harris hizo un esfuerzo concertado, de hecho, para proteger a los traficantes a expensas de las víctimas. A pesar de las advertencias de que las políticas impuestas por los funcionarios de la agencia pondrían en peligro la seguridad de los niños entregados a patrocinadores desconocidos, un acuerdo 2021 entre el DHS y el HHS restringió el intercambio de información biométrica de los patrocinadores con las fuerzas de seguridad.

Para ser claros -estas fueron decisiones políticas intencionadas, no simplemente un descuido.

Estas políticas desastrosas terminaron con la toma de posesión del presidente Trump, y fueron reemplazadas por un mandato para salvar a estos niños olvidados. Con renovada determinación y compromiso para perseguir a los traficantes y localizar a estos niños vulnerables, la Administración Trump ha tomado medidas audaces para restablecer rápidamente la estricta aplicación de la ley en la frontera y ejecutar la coordinación interinstitucional que se había desmantelado anteriormente.

En marzo de 2025, el HHS de Trump comenzó a investigar un atraso de más de 65.000 reportes previamente ignorados sobre menores no acompañados que cruzaron la frontera. Hasta la fecha, más de 62.400 niños desaparecidos han sido encontrados por las fuerzas del orden, y el trabajo continúa.

Con cualquier otro presidente, el rescate de decenas de miles de niños suscitaría elogios bipartidistas. En cambio, los activistas radicales de las fronteras abiertas han respondido defendiendo estas políticas atroces y atacando a los agentes del orden que llevan a cabo estos rescates.

La misión está en curso, pero las acciones críticas de la Administración Trump han sentado las bases para continuar los esfuerzos para localizar a estos niños vulnerables y procesar a sus captores, al tiempo que se desmantelan las redes criminales en expansión y la multitud de otros delitos organizados apuntalados por la trata de personas.

La verdadera naturaleza del liderazgo en este asunto se revela en una simple pregunta: ¿Debemos gobernar en defensa de la ideología o en defensa de vidas inocentes? El contraste en las respuestas no podría ser más claro.