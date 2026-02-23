La persecución de cristianos en el Medio Oriente islámico

23 de febrero, 2026

La islamofobia es un delito de odio en Estados Unidos y, en general, en Occidente, tanto que incluso temen ser acusados de islamofobia quienes realmente no ofenden al islam. Por el contrario, en los Estados de mayoría musulmana, sobre todo en Medio Oriente, los cristianos son perseguidos, discriminados y maltratados. El sistema judicial de la mayoría de estos Estados fomenta de hecho la persecución anticristiana.

En las capitales occidentales, donde la religión se ha convertido en una cuestión individual y el multiculturalismo en una virtud, los musulmanes han tomado el control de las calles de Londres, París, Roma y Berlín. Sin embargo, sería difícil encontrar casos de cristianos desfilando en nombre del cristianismo en Bagdad, El Cairo, Damasco, Gaza, Estambul, Teherán, Doha o Riad.

Los políticos occidentales parecen ignorar el sufrimiento de los cristianos en Oriente Medio. La persecución de los cristianos se caracteriza por encontrarse en el "umbral del genocidio", resultado de una combinación de violencia extremista, discriminación legal y desplazamientos masivos. Los cristianos de Oriente Próximo constituían el 12,7% de la población de la región en 1900, pero sólo el 4,1% en 2025.

Citando a Al-Monitor (27 de junio de 2024), Genocide Watch informó de que "los cristianos coptos de Egipto se enfrentaron a ataques... lo que aumentó la preocupación por la seguridad del grupo minoritario en el país". Varias casas coptas fueron incendiadas en la aldea de Fawakher, en la gobernación septentrional egipcia de Minya, mientras los residentes aún se encontraban en su interior. Al-Arabiya y The New Arab informaron de que el ataque se produjo en respuesta a supuestos planes para construir una nueva iglesia en la zona.

Hay una larga historia de persecución y violencia contra los coptos en Egipto, especialmente en la gobernación de Minya. En 2018, un agente de policía fue acusado de asesinato por el tiroteo de dos coptos. Al año siguiente, Al-Monitor informó desde Minya de que algunos lugares de culto coptos fueron obligados a cerrar como consecuencia de la violencia y la intimidación. Egipto es un importante receptor de ayuda económica y militar estadounidense. Sin embargo, los funcionarios de El Cairo miran hacia otro lado cuando jóvenes coptas son secuestradas y convertidas a la fuerza al islam.

En Irak, la población cristiana se ha desplomado de aproximadamente 1,5 millones en 2003 a unos 150.000 en la actualidad. Aunque el ISIS ha sido derrotado en gran medida, sus "réplicas" se siguen sintiendo, y muchas familias siguen sin poder regresar a sus hogares destruidos en las llanuras de Nínive.

"Apenas quedan judíos en la región. Así que, ¿cuál es el siguiente mejor objetivo para los regímenes islamistas? Los cristianos".

Los cristianos de Irán, especialmente los que se han convertido del islam, son tratados como "amenazas a la seguridad nacional". A principios de 2026, muchos siguen siendo condenados a largas penas de prisión (de cinco a diez años) por propaganda o por practicar su fe en iglesias caseras clandestinas.

Bajo el Gobierno de Ahmed Sharaa (Abu Mohammed Jolani), el líder yihadista de Hayat Tahrir Sham, presidente de Siria tras la caída del régimen de Bashar Assad a finales de 2024, los cristianos sirios se enfrentan a una mayor inseguridad. La dependencia del Gobierno de transición de las facciones islamistas está creando riesgos de violencia selectiva y marginación social y religiosa. Algunos ejemplos clave son el atentado de 2025 contra una importante iglesia en Damasco y la intimidación por parte de yihadistas armados.

La Lista de Vigilancia Mundial 2025 de Puertas Abiertas situó a Turquía en el puesto 41 entre los 50 países donde los cristianos se enfrentan a más dificultades para practicar su fe. En lo que respecta a Turquía, las conclusiones de este año ponen de relieve una preocupante mezcla de desafíos culturales, legales y sociales que siguen marginando a la población cristiana, que incluye la deportación de trabajadores cristianos extranjeros considerados una "amenaza para la seguridad".

En 1915, Turquía perpetró un genocidio al asesinar a 1,5 millones de armenios cristianos. Más de un siglo después, el actual dictador islamista de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, sigue teniendo a los cristianos en peligrosa baja estima.

Los cristianos de la Margen Occidental y Gaza se enfrentan a importantes persecuciones y penurias que han provocado la disminución de su población (menos del 2% en la primera, alrededor de 1.000 individuos en la segunda durante 2025). En Gaza, los cristianos sufren violencia y coacciones para convertirse. En Belén, lugar de nacimiento de Jesús, los cristianos fueron mayoría hasta finales de la década de 1980. Hoy, representan menos del 10% de la población. Cuando entrevisté al alcalde cristiano de Belén, Elias Freij, en 1991, le pregunté dónde estaba la población cristiana. Respondió señalando con el dedo hacia el oeste y diciendo: "Santiago de Chile".

Los cristianos qataríes deben extremar las precauciones cuando se reúnen para rendir culto, mientras que los cristianos que no son ciudadanos deben hacerlo en un recinto controlado por el Gobierno que está cerrado a los ciudadanos qataríes. Alrededor del 65% de la población del país está compuesta por trabajadores extranjeros, en su mayoría filipinos. Los cristianos extranjeros en Qatar han sido deportados por actividades evangelizadoras entre los nativos.

Arabia Saudí restringe severamente la práctica cristiana y prohíbe el culto público, las iglesias y el proselitismo. Quienes practican abiertamente el islam o se convierten corren el riesgo de ser detenidos y deportados. Los cristianos, especialmente los conversos, se enfrentan a la vigilancia, la discriminación y posibles malos tratos.

La desaparición en el mundo árabe de ideologías como el panarabismo y el socialismo laico abrió la puerta para que el islamismo prosperara de nuevo. El islamismo radical en Irán y Yemen hizo prácticamente imposible la vida cristiana. Mientras que la situación en el resto del Oriente Medio musulmán no es mucho mejor: la mezcla de odio hacia Occidente, que se identifica con el cristianismo, ha puesto en peligro al decreciente número de cristianos en la región. Temiendo ofender a los regímenes árabes autoritarios y sintiendo culpa colonial, los Estados occidentales han hecho poco por aliviar la mala condición de los cristianos de la región.

Irónicamente, la culpa occidental también se ha manifestado en la apertura de puertas a millones de musulmanes de Oriente Medio para que lleguen a Europa y América, en lugar de ser absorbidos por las vastas tierras ricas en petróleo de Arabia Saudí, Libia y Argelia.

Mientras que el antisemitismo en el Oriente Medio musulmán está muy extendido, apenas quedan judíos en la región. Así que, ¿cuál es el siguiente mejor objetivo para los regímenes islamistas? Los creyentes cristianos.

Ya es hora de que Estados Unidos y sus aliados occidentales se decanten por la reciprocidad: traten a los musulmanes proclives a la yihad en Occidente como se trata a los cristianos en Oriente Próximo.

Joseph Puder, fundador y director del Interfaith Taskforce for America and Israel (ITAI).



© JNS