A pesar de las señales de alarma, la alianza entre EEUU e Israel sigue siendo sólida

30 de diciembre, 2025

El optimismo sobre la vida judía escasea estos días. En todo el mundo, el antisemitismo está en auge. En Estados Unidos, la izquierda política ha sido capturada en gran medida por ideólogos antisionistas y antisemitas. En la derecha, donde el apoyo a Israel parecía casi unánime no hace mucho, el odio a los judíos y la hostilidad hacia el Estado judío también están aumentando. Y en el propio Israel, la lista de problemas que afligen al país es larga, sin soluciones a la vista.

Después de dos milenios de persecución y sufrimiento, el pesimismo sobre el presente y el futuro es algo natural para la mayoría de los judíos. Y si se buscan razones para sentirse deprimido por el estado del mundo y del pueblo judío, no faltan argumentos sobre las perspectivas de una catástrofe a largo o incluso a corto plazo.

Sin embargo, en medio del pesimismo de los comentarios judíos a finales de 2025, es importante situar todo esto en perspectiva. Las reuniones celebradas esta semana en Florida entre el presidente estadounidense Donald Trump y otros miembros de su administración con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu son un recordatorio de que no sólo el mundo no está a punto de acabarse, sino que hay motivos para el optimismo.

Trump abraza a Israel

El apoyo del presidente a Netanyahu, sus amenazas dirigidas a Hamás e Irán, y el tono general de la cumbre deberían ser un tónico tanto para los israelíes como para los estadounidenses que valoran la alianza entre Estados Unidos e Israel.

Pretender que no hay problemas sería una tontería; habrá que hacer frente a muchos obstáculos en el próximo año.

Pero una evaluación precisa de la situación actual no justifica el pesimismo. Las relaciones entre ambas naciones siguen siendo estrechas y orientadas al futuro. Más que eso, a medida que el año natural llega a su fin, no se puede evitar el hecho de que durante los últimos 12 meses, las fuerzas que buscan la destrucción de Israel en Oriente Medio y en otros lugares pueden describirse definitivamente como los perdedoras. Israel y el pueblo judío, aunque asediados y objeto de una campaña internacional de deslegitimación y demonización, siguen siendo más fuertes que nunca.

Ese no es el tono de la mayor parte de la cobertura sobre Israel y sus lazos con su única superpotencia aliada. Durante meses, el constante redoble de tambores de las historias que suenan ha intentado argumentar que Trump y Netanyahu están en un cierto curso de colisión sobre los próximos pasos con respecto a los conflictos en Gaza, Líbano, Siria e Irán. La noción de que Trump está enfadado o impaciente con el líder israelí es la sabiduría convencional entre los corresponsales en Washington de los principales medios de comunicación, tanto para los medios seculares como incluso para los liberales judíos e israelíes.

Las ilusiones de los que atacan a Israel

Parte de esto es claramente producto del sesgo anti-Israel o anti-Netanyahu entre los periodistas liberales, que siempre están prediciendo que la paciencia de Washington con Jerusalén está a punto de agotarse. También es producto de las filtraciones dentro de la administración Trump de una facción nada desdeñable de empleados que parecen estar más en sintonía con las opiniones antiisraelíes y antijudías del expresentador de Fox News Tucker Carlson que con el presidente. Historias como el perfil de la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles en Vanity Fair dejan claro que algunos de los que forman parte de la administración parecen compartir la visión negativa de Israel que predomina entre sus antagonistas de izquierdas. Incluso algunos en el círculo íntimo de Trump (un grupo que bien podría incluir al vicepresidente JD Vance) piensan que el continuo y firme respaldo del presidente a los esfuerzos israelíes para derrotar a Hamás, Hezbolá y otros apoderados terroristas iraníes es una lectura errónea de la opinión pública.

Hay buenas razones para preocuparse sobre si el vicepresidente continuaría las políticas proisraelíes de Trump o sería tan duro con el antisemitismo en caso de ser elegido para el cargo más alto del país. Y es probable que cualquiera de los candidatos demócratas más plausibles en 2028, incluidos los presuntos moderados como el gobernador de California, Gavin Newsom o incluso el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también estarían influidos por la base antiisraelí de su partido en la misma línea que Vance lo está por su amigo Carlson y el creciente alijo de antisemitas políticos de la derecha.

Pero por ahora, las afirmaciones de que la alianza está a punto de resquebrajarse no sólo son erróneas. Obviamente son producto de las ilusiones de los periodistas que se tragan la caracterización errónea de Israel por parte de la izquierda interseccional como un Estado "colonialista" y de "apartheid" que no debería existir. O siguen impulsando la falsa narrativa de que tanto Netanyahu como Trump son líderes "autoritarios" que quieren destruir la democracia en sus respectivas naciones.

Las declaraciones de Trump sobre lo que le ocurriría a Hamás si no se desarmaba -como aceptó hacer en el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes de octubre negociado por el presidente- desmienten la expectativa de los que apoyan a Israel de que iba a permitir que los terroristas se rearmaran completamente y se aferraran al poder. Lo mismo puede decirse de sus comentarios sobre la posibilidad de que Teherán reconstruya sus programas de misiles y nuclear; Trump ha expresado su disposición a apoyar o unirse a otra campaña de ataques israelíes contra Irán.

A estas alturas, los terroristas de la Franja de Gaza (y sus líderes que moran a salvo en Qatar), y sus financiadores y patrocinadores en Irán, deberían haber aprendido a tomarse en serio las amenazas del presidente estadounidense.

Aun así, es igual de importante que quienes se preocupan por Israel echen un vistazo desapasionado a la situación estratégica y reconozcan que el Estado judío se encuentra en una posición mucho más fuerte de la que tenía en diciembre de 2024 e incluso el 6 de octubre de 2023, antes de los ataques palestinos dirigidos por Hamás contra las comunidades del sur de Israel.

Los resultados de los dos años de guerra contra Hamás en Gaza no fueron tan concluyentes como podrían haber sido. La determinación de la administración Biden de no dejar que Israel prosiguiera plenamente el conflicto contra los terroristas genocidas dio a Hamás un salvavidas que le permitió sobrevivir. También lo hizo el deseo de Trump de jugar al pacificador y liberar a los 20 rehenes israelíes vivos que quedaban. Eso dio a los terroristas una palanca que utilizaron para conseguir condiciones en el acuerdo de alto el fuego para pausar los combates que han estado explotando despiadadamente para reforzar su control sobre la parte de la Franja que aún conservan.

No obstante, tampoco cabe duda de que Hamás es mucho más débil ahora que cuando empezó la guerra, sin perspectivas inmediatas de llegar a ser tan peligroso como lo era allá por octubre de 2023. Y como han dejado claro tanto Trump como Netanyahu, la creencia del grupo islamista de que puede seguir dando largas a la hora de cumplir su promesa de desarmarse y abandonar el poder sin consecuencias es errónea.

Las derrotas de Irán

Mirar más allá de Gaza es también ver un Oriente Próximo en el que el principal antagonista de Israel-Irán-ha sufrido derrota tras derrota desde que sus líderes pusieron en marcha una guerra en varios frentes contra el Estado judío.

La campaña de 12 días de Israel contra Irán a mediados de junio -a la que finalmente se unió Estados Unidos- causó enormes daños a su ejército, además de retrasar significativamente su programa nuclear. La suposición de que es una potencia en el umbral nuclear ya no es cierta.

Además, sus auxiliares de Hezbolá en Líbano sufrieron una humillante y catastrófica derrota como resultado de la campaña de Israel de 2024 contra ellos. Eso también llevó al colapso del régimen de Bashar Assad en Siria. Las esperanzas de hegemonía sobre Oriente Próximo con las que soñaba el Gobierno de Teherán se han esfumado. También lo ha hecho el puente terrestre hacia el Mediterráneo -compuesto por sus aliados en Irak, Siria y Líbano- con el que pretendían cercar a Israel.

Aún así, Israel se enfrenta a serios retos en Gaza, con la dolorosa probabilidad de que los combates contra Hamás tengan que reanudarse en algún momento durante el próximo año. Y la batalla contra las amenazas nucleares y de misiles de Irán tampoco ha terminado.

Pero la postura de Trump también socava la creencia de que las grietas en el consenso pro-Israel entre los republicanos que se han hecho especialmente evidentes en los últimos meses condenarán la alianza entre Estados Unidos e Israel. Es cierto que las clases parlanchinas, los podcasters antisemitas de derechas como Carlson y los periodistas, académicos y políticos de izquierdas de mentalidad similar como el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani y los miembros del "Escuadrón" de izquierdas del Congreso pueden odiar a Israel y todo lo que representa. La disminución del apoyo al Estado judío entre los jóvenes, ya sean de derechas o de izquierdas, que han sido adoctrinados por educadores woke es mucho menor que entre los estadounidenses de mediana edad o mayores.

Pero esto también es cierto: los detractores de Israel no tienen en cuenta el hecho de que la economía emergente de Israel, del Primer Mundo, se ha mantenido sólida y estable, a pesar del enorme golpe que le supusieron dos años de guerra. El pueblo israelí está dividido políticamente, pero no hay razón para creer que no estará dispuesto a hacer lo que sea necesario para acabar con Hamás o para degradar aún más la amenaza iraní.

Israel no está solo

¿Serán las relaciones entre Estados Unidos e Israel tan sólidas como lo son ahora dentro de uno, dos, tres o cuatro años? Puede que no. Pero los agoreros que predecían el colapso de la alianza o algo peor tras el 7 de octubre y el auge del antisemitismo que surgió después se equivocaron. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de los que han hecho pronósticos sobre las perspectivas de Israel en los últimos 77 años.

Reconocer la fortaleza de Israel o la preservación del vínculo entre él y la mayoría de los estadounidenses no es negar los problemas o que el crecimiento del antisemitismo en ambos extremos del espectro político no sea profundamente preocupante. Puede que los sucesores de Trump no sean amistosos con el Estado judío, pero enfrentarse a esos problemas requiere una evaluación sobriade algo más que las razones del pesimismo.

Puede que esté en el ADN judío gritar de desesperación por la persistencia del antisemitismo y por la forma en que alimenta la actual guerra contra Israel y el pueblo judío. Sin embargo, incontables generaciones de judíos que soportaron persecuciones, penurias e incluso intentos de su genocidio sólo han soñado con una situación tan positiva para la vida judía como la que existe hoy, a pesar de todo el dolor que la judería contemporánea ha soportado desde el 7 de octubre. Esto debería animar a los que ahora están vivos no sólo a animarse, sino a tener fe en que Israel y el pueblo judío seguirán viviendo y prosperando. Eso requerirá el heroísmo continuado del pueblo israelí, reforzado por los judíos de la diáspora, para tener el valor de defender sus derechos y dar testimonio contra el odio y la intolerancia, dondequiera que se encuentren.

Así pues, a medida que nos adentramos en 2026 y en todas las cuestiones sin resolver que siempre trae consigo un nuevo año, es hora de que los judíos miren hacia delante y se animen. Gracias a Trump y a muchas otras personas de buena voluntad, los judíos y su Estado no están solos ni destinados a la destrucción.

© JNS