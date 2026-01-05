La creciente amenaza de los misiles iraníes: ¿se limitarán Estados Unidos y Europa a observar?

Un misil desfilando durante un acto del Día del Ejército en Teherán el 17 de abril de 2024. ZUMAPRESS.com / Cordon Press

5 de enero, 2026

Desde el final de La guerra de 12 días de Irán con Israel, ha habido cada vez más pruebas de que su régimen ha estado aumentando la producción de misiles. La perspectiva de Teherán es directa: si su programa nuclear se ha vuelto más vulnerable, entonces su arsenal de misiles debe aumentar como herramienta compensatoria de poder.

No es ningún secreto que el régimen iraní ha estado acelerando y ampliando su programa de misiles balísticos a un ritmo alarmante, y ha invertido fuertemente en mejorar el alcance, la precisión, la capacidad de supervivencia y la capacidad de carga de sus misiles. Estos misiles -que ahora forman parte, según se informa, del mayor arsenal de misiles de Oriente Próximo- pueden alcanzar no sólo objetivos regionales, sino también EEUU y Europa, según ha declarado abiertamente un alto legislador iraní presumido.

Tales declaraciones - lejos de ser retóricas - parecen formar parte de una estrategia deliberada de intimidación y coerción dirigida tanto a las democracias como a los aliados de Estados Unidos. Aunque gran parte de la atención mundial se ha centrado, comprensiblemente, en las ambiciones nucleares de Irán, el programa de misiles balísticos del régimen ha surgido silenciosamente como su amenaza creíble más inmediata.

Esta trayectoria debería preocupar profundamente a Estados Unidos, Europa, y otras democracias. No se puede permitir que un régimen que pide abiertamente la destrucción de Israel, suministra armas a proxies violentos y apoya los esfuerzos bélicos de Rusia contra Ucrania amplíe sin control sus capacidades en materia de misiles.

Sería un error concluir que, porque la guerra de 12 días dañó significativamente elementos clave de la infraestructura nuclear de Irán, la amenaza del régimen iraní ha sido por lo tanto neutralizada.

Durante esa guerra, cuando Irán lanzó misiles contra Israel, los mulás utilizaron estas armas directamente contra civiles - muy probablemente un crimen de guerra - no contra objetivos militares.

Igualmente preocupante es que, a lo largo de los años, Teherán ha transfirió sistemas de misiles, componentes y conocimientos técnicos a su red de apoderados y milicias regionales. Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y otros grupos armados alineados con Irán se han beneficiado de la "beneficencia" de Irán". Estas transferencias de armas han transformado a las milicias locales en actores estratégicos que amenazan las rutas marítimas internacionales, la población civil y las infraestructuras críticas mucho más allá de sus fronteras. El programa de misiles de Irán, por tanto, no es sólo "defensivo", como pretende. Es la columna vertebral de una estrategia transnacional diseñada para desestabilizar Oriente Medio y desafiar los intereses occidentales.

Funcionarios iraníes han repetidamente hecho énfasis - presumiblemente para proyectar poder - en que sus misiles pueden alcanzar bases estadounidenses y objetivos europeos. Cuando las democracias responden a tales amenazas con vacilaciones, acaban envalentonando el comportamiento que intentan evitar. Irán seguramente ha aprendido con el tiempo que la ambigüedad y las respuestas tardías a menudo juegan a su favor, permitiéndole avanzar en sus capacidades de forma incremental mientras evita consecuencias perturbadoras.

Con las armas que suministra a Rusia, los drones de Irán y las tecnologías relacionadas ya están devastando Ucrania. Esto por sí solo debería disipar cualquier ilusión de que el programa de misiles balísticos de Irán es una cuestión puramente regional. Es una fuente de inestabilidad que ahora se extiende desde Oriente Medio hasta Europa del Este, socavando las normas internacionales y alimentando conflictos mucho más allá de las fronteras de Irán.

El régimen iraní posee hoy en día el mayor arsenal de misiles balísticos de Oriente Próximo, y estos misiles son fundamentales para su estrategia de intimidación, guerra por delegación y dominación regional.

Incluso sin una ojiva nuclear, estas armas pueden alterar los cálculos estratégicos en múltiples regiones. Ignorar esta realidad conlleva el riesgo de repetir los errores del pasado que permitieron que el problema creciera hasta que los costes de la acción se hicieron mucho más elevados.

Por lo tanto, la pregunta a la que se enfrentan las democracias es: ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? Si la respuesta es no, entonces el flujo de fondos que sustentan el régimen debe reducirse significativamente, y las sanciones dirigidas contra las redes de transporte, las instituciones financieras y los canales de aprovisionamiento de Irán deben ampliarse y aplicarse rigurosamente.

Como las exportaciones de petróleo siguen siendo la principal fuente de ingresos de Teherán, la aplicación de las sanciones existentes -en particular sobre las compras chinas de petróleo iraní- tiene que ser mucho más seria. Sin una presión sostenida sobre esta fuente de ingresos, Irán seguirá financiando la producción de misiles, la guerra por poderes y la represión en su propio país.

Los gobiernos europeos deben ir más allá de la preocupación retórica y alinear sus políticas en consecuencia. La aplicación fragmentada de la ley sólo crea lagunas que Irán aprovecha con notable eficacia.

Occidente debe mantener un debate serio -en estrecha consulta con Israel, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos- sobre la disuasión más allá de las sanciones. Si Irán sigue ampliando su producción de misiles balísticos y amenazando abiertamente a otras naciones, los responsables políticos deben preguntarse si la misma lógica que justificó la acción contra la infraestructura nuclear se aplica también a las capacidades de producción de misiles. No se trata de un llamamiento a una escalada temeraria, sino a consecuencias creíbles que convenzan a Teherán de que su postura actual conlleva costes inaceptables.

Irán utiliza sus armas directamente, las transfiere a milicias o las aprovecha para coaccionar e intimidar a otras naciones. El aumento de las sanciones, la presión unificada y una clara voluntad de mantener todas las opciones -especialmente la militar- sobre la mesa no son actos de agresión. Son medidas de responsabilidad ante una amenaza creciente e irrefutable.

© Gatestone Institute