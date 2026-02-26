Freddie Mac: los tipos hipotecarios caen por debajo del 6% por primera vez desde 2022

Los tipos hipotecarios cayeron por debajo del 6% esta semana por primera vez desde 2022, según informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac.

La última Encuesta del Mercado Hipotecario Primario de Freddie Mac mostró que la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años cayó a 5,98% desde la lectura de la semana pasada de 6,01%, informó FOX Business.

Hace un año, el tipo medio de un préstamo a 30 años era del 6,76%. La última vez que la tasa estuvo por debajo del 6% fue el 8 de septiembre de 2022, en el 5,89%.

"Esta tasa, combinada con la mejora de la disponibilidad de viviendas para la venta, es significativa e impulsará a más compradores potenciales al mercado para la temporada de compra de viviendas de primavera", dijo el economista jefe de Freddie Mac, Sam Khater.

Mientras tanto, el tipo medio de una hipoteca fija a 15 años aumentó hasta el 5,44% desde el 5,35% de la semana pasada.

Varios factores afectan a los tipos hipotecarios, entre ellos la Reserva Federal y la geopolítica. Aunque las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés no afectan directamente a los tipos hipotecarios, éstos siguen de cerca el rendimiento del Tesoro a 10 años. El jueves por la tarde, la rentabilidad a 10 años rondaba el 4,02%.

