La Policía de Nueva York realiza un arresto por el multitudinario ataque con bolas de nieve contra agentes durante la borrasca

26 de febrero, 2026

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) detuvo el jueves a un hombre, acusado de agresión, por presuntamente estar vinculado con un ataque multitudinario con nieve y hielo a un grupo de agentes.

Gusmane Coulibaly, de 27 años, fue puesto bajo custodia el jueves por la mañana, según informaron fuentes oficiales a Fox News.

La NYPD detalló que los cargos se deben a un incidente el lunes en el Washington Square Park de Manhattan, cuando oficiales que respondían a denuncias de alborotos en el parque fueron golpeados repetidas veces con hielo y nieve compacta. Según las autoridades, los agentes sufrieron heridas en la cabeza, el cuello y la cara.

El alcalde demócrata Zohran Mamdani había dicho que los videos en internet parecían mostrar una pelea con bolas de nieve que "se fue de las manos", y cuestionó si los implicados debían enfrentarse a cargos por agresión.

Por su parte, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que las acciones en la grabación eran criminales y confirmó que los detectives estaban investigando.

Líderes sindicales de la policía neoyorquina criticaron los comentarios de Mamdani, argumentando que arrojar hielo y nieve compactada a agentes constituye una agresión.

Según los registros judiciales, Coulibaly fue detenido a principios de este mes en otro incidente por intento de robo en el sistema de transporte de la ciudad, y deberá comparecer ante el Tribunal Penal del Bronx para enfrentarse a esos cargos el 16 de marzo.

