Estallan protestas masivas en Irán y se corta internet: Trump amenaza con "golpear duro" al régimen

Publicado por Diane Hernández 8 de enero, 2026

Manifestaciones generalizadas sacudieron Teherán y otras ciudades de Irán este jueves por la noche, en lo que se considera la mayor escalada de protestas contra la crisis económica y el régimen desde hace años, luego de que el príncipe exiliado Reza Pahlavi hiciera un llamado público a movilizaciones en todo el país. Poco después del inicio de las protestas, el acceso a internet y las líneas telefónicas quedaron interrumpidas, aparentemente por órdenes de los altos mandos, según grupos de monitoreo digital y testigos.

Protestas y apoyo al príncipe exiliado

Miles de personas salieron a las calles de la capital y de numerosos barrios de Teherán tras el llamado de Pahlavi, heredero del antiguo sha de Irán e hijo de Mohammad Reza Pahlavi, quien huyó del país justo antes de la Revolución Islámica de 1979. Los manifestantes corearon consignas contra el régimen, incluyendo gritos de "¡Muerte al dictador!" y "¡Pahlavi regresará!", expresando tanto su rechazo al régimen como su frustración por la grave crisis económica que atraviesa Irán, según informaron los medios.

Pahlavi había instado en un mensaje a que "la gran nación de Irán… salga a las calles… y proclame sus demandas", y advirtió al liderazgo iraní, incluida la Guardia Revolucionaria, que el mundo y el presidente Donald Trump observaban de cerca.

Crisis económica y represión

Las protestas tienen su origen en la profunda crisis económica que vive el país, marcada por sanciones más duras y el colapso del rial, que en diciembre llegó a cambiarse a más de 1,4 millones por dólar. Los disturbios comenzaron el 28 de diciembre con manifestaciones de comerciantes y rápidamente se extendieron a al menos 25 de las 31 provincias del país, de acuerdo a un recuento de AFP basado en medios locales y fuentes oficiales.

Hasta el momento se reporta que al menos 41 personas han muerto y más de 2.270 han sido detenidas en el marco de las protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos.

Corte de comunicaciones

Organizaciones especializadas en monitoreo de internet, como Cloudflare y NetBlocks, confirmaron interrupciones generalizadas en el servicio de internet en Irán, atribuidas a acciones del Gobierno para controlar la circulación de información. Las comunicaciones telefónicas, tanto fijas como móviles, también estaban bloqueadas, lo que coincide con patrones previos de apagones digitales aplicados en momentos de disturbios sociales.

Violencia y respuesta del régimen

Si bien las autoridades iraníes no han proporcionado cifras oficiales completas sobre el alcance de las protestas, medios estatales informaron de enfrentamientos que han dejado miembros de las fuerzas de seguridad muertos o heridos, incluidos informes de un coronel de policía fallecido por arma blanca y tiroteos en varias provincias.

En medio de las protestas, figuras disidentes como la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanecen encarceladas tras haber sido arrestadas en diciembre de 2025.