¿Quién tiene derecho a juzgar a Netanyahu por los sucesos del 7 de octubre?

1 de enero, 2026

¿Quién fue el responsable del mayor desastre de la historia del Estado de Israel? Para quienes se preocupan por el futuro de Israel y su seguridad, ya sea en Israel o en cualquier otro lugar, llegar al fondo de la catástrofe ocurrida el 7 de octubre de 2023 es una tarea vital. También está ligada a la sagrada obligación de honrar la memoria de los 1.200 hombres, mujeres y niños israelíes que fueron asesinados en la orgía palestina dirigida por Hamás de asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita, así como a los que murieron en la guerra contra Hamás y sus aliados que le siguió.

En teoría, un esfuerzo de este tipo no sería partidista e inspiraría un respeto generalizado. Sin embargo, la idea de que este objetivo pueda alcanzarse en el actual entorno político de Israel es una esperanza perdida, y no sirve de nada pretender lo contrario. En un momento en que la política del país se define en gran medida por las opiniones a favor y en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu, la idea de que exista algo así como un panel imparcial, y mucho menos uno elegido y/o dirigido por el estamento judicial del país que está enzarzado en una amarga batalla con él, es simplemente absurda.

¿Una comisión imparcial?

Ese es el contexto de la controversia sobre la decisión del gobierno israelí de intentar eludir la Ley de Comisiones de Investigación, aprobada en 1968. Establecía un mecanismo para investigar asuntos de preocupación pública e interés estatal, como los que ahondaron en la incapacidad del gobierno dirigido por la difunta Golda Meir para anticipar los ataques sorpresa egipcios y sirios que iniciaron la Guerra del Yom Kippur de octubre de 1973, o la responsabilidad en la matanza de palestinos de Sabra-Shatila en 1982 a manos de los aliados cristianos libaneses de Israel.

La ley establece que los miembros de dichas comisiones deberán ser convocados por el gobierno de turno y que su composición será determinada por el presidente del Tribunal Supremo. En el momento de su aprobación, se suponía que el alto tribunal era una de las instituciones más fiables del país y que los resultados de cualquier comisión elegida de este modo suscitarían una deferencia universal.

Esto ya no es así, si es que alguna vez lo fue.

Por eso, la coalición de gobierno liderada por Netanyahu propone una alternativa en la que los miembros de la comisión del 7 de octubre sean elegidos y divididos al 50% entre el gobierno y su oposición política en la Knesset.

Decir que la idea ha provocado la ira de los oponentes políticos de Netanyahu es quedarse corto. Creen que cualquier comisión así constituida otorga esencialmente al primer ministro y a la coalición liderada por el Likud un derecho de veto sobre cualquier veredicto que pueda atribuirle la mayor parte de la responsabilidad por el desastre, que ocurrió bajo su mandato.

En eso tienen razón. Pero es igualmente cierto que los oponentes de Netanyahu nunca aceptarán ningún juicio sobre el 7 de octubre que no le atribuya la mayor parte de la culpa. Y eso es igualmente injusto.

Juristocracia contra democracia

El problema es que, lejos de estar por encima de la contienda política cotidiana como muchos supusieron en su día, el poder judicial de Israel y el Tribunal Supremo, en particular, se han convertido por desgracia en un conjunto tan partidista como cualquiera de los grupos de antagonistas de la Knesset. Desde finales de la década de 1980, bajo la dirección del ex presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, el Tribunal ha ido adquiriendo cada vez más poder hasta el punto de adoptar la posición de ser el árbitro último de todas las cuestiones posibles, incluidas las que no tienen nada que ver con su objetivo original de interpretar las leyes aprobadas por la Knesset.

De este modo, se ha metido en todas las controversias imaginables, actuando no tanto como un control del poder de la Knesset y del primer ministro y el gobierno que la dirige, sino arrogándose el derecho a decidir todas las cuestiones, incluida la legitimidad de los nombramientos políticos y las políticas gubernamentales.

Lo hace en nombre de la democracia, o eso dicen sus partidarios. Pero lo que ha hecho es convertir a Israel en una juristocracia dominada por la minoría liberal laica del país. De este modo, niega el poder de gobernar a la mayoría nacionalista y religiosa elegida democráticamente que eligió a la actual Knesset. Esto le confiere un poder sobre Israel mucho mayor que el de cualquier institución legal sobre cualquier otro país democrático. Y utiliza ese poder para frustrar a Netanyahu y a su coalición en todo momento. También ha permitido los intentos de sus oponentes de procesarle penalmente por acusaciones de corrupción endebles e infundadas que han conducido al juicio interminable del primer ministro, que sigue siendo tanto una vergüenza nacional como una distracción innecesaria e indignante en tiempos de guerra.

El actual gobierno, que obtuvo una clara mayoría en las elecciones a la Knesset de noviembre de 2022 después de que cuatro elecciones anteriores se saldaran con un estancamiento político entre Netanyahu y sus oponentes, intentó frenar el poder fuera de control del poder judicial proponiendo reformas que pusieran algunos límites mínimos a su poder. Esto desencadenó un amargo enfrentamiento político de un año de duración que estuvo a punto de desgarrar el país, y podría decirse que sirvió para dar a Irán y a sus apoderados de Hamás la idea de que Israel era demasiado débil y estaba demasiado dividido para resistir el tipo de ataque terrorista que se produjo el 7 de octubre.

Y eso nos lleva de nuevo a la cuestión de la responsabilidad por esa catástrofe.

Para quienes protestaron contra la reforma judicial, la cuestión de cómo Hamás logró una sorpresa total y frustró las medidas establecidas para defender el sur de Israel es casi irrelevante. Dicen que las terribles divisiones dentro de Israel fueron culpa de Netanyahu porque se atrevió a intentar cambiar el sistema. Que fueron igualmente responsables, si no más, de convencer a los enemigos del país de que era un momento propicio para atacar es algo que deciden no discutir. Al fin y al cabo, eran los opositores a Netanyahu, especialmente aquellos miembros de las élites con credencialesque sirven en algunas de las unidades más importantes de las Fuerzas de Defensa de Israel, como la Fuerza Aérea y los servicios de inteligencia, quienes amenazaban con no servir si el primer ministro se salía con la suya.

Una estrategia equivocada

Señalar todo esto no quiere decir que Netanyahu sea inocente de responsabilidad por lo ocurrido el 7 de octubre. Sus críticos citan con razón el hecho de que desde el momento en que regresó a la oficina del primer ministro en 2009 tras el largo interregno entre entonces y su anterior mandato como primer ministro (1996-99), estaba dispuesto a dejar a Hamás en su sitio. Desde entonces y hasta que perdió el poder en 2021 -y de nuevo en 2023 tras su última victoria electoral-, siguió una estrategia basada en la idea de que el Estado palestino independiente dirigido por terroristas que existía en Gaza era algo con lo que Israel tenía que convivir.

Netanyahu ordenó una serie de campañas militares destinadas a disuadir a Hamás de continuar sus esfuerzos para aterrorizar a Israel con salvas de cohetes y misiles, incluyendo grandes esfuerzos en 2014 y 2021. Esta táctica fue ampliamente caracterizada como "cortar la hierba", en alusión a la idea de que los terroristas podían ser abatidos periódicamente pero no eliminados por completo. Como parte de este enfoque de la cuestión, permitió a los árabes palestinos de Gaza trabajar dentro de Israel. También permitió que actores extranjeros hostiles, como el Estado del Golfo de Qatar, enviaran dinero a Hamás para, en teoría, comprar su aquiescencia en el mantenimiento de un alto el fuego.

En retrospectiva, esto fue un terrible error que condujo a una tragedia histórica.

Sin embargo, quienes citan este error estratégico como prueba de que el 7 de octubre fue todo culpa de Netanyahu olvidan que no fue ni mucho menos el único que pensó que ésta era la menos horrible de la lista de alternativas desagradables entre las que podría haber elegido cualquier primer ministro. A lo largo de estos años, los líderes de la oposición no abogaron por un enfoque más agresivo ni propusieron una ofensiva israelí contra Gaza que acabara decisivamente con las fuerzas militares de Hamas. Los únicos que hablaron de esto como una opción realista fueron tachados de extremistas o maniáticos.

La decisión de convivir con Hamás en Gaza fue producto de un consenso nacional que se extendía desde la izquierda hasta la derecha.

Además, era exactamente lo que los expertos de las instituciones militares y de inteligencia israelíes consideraban la opción más sensata. Tan convencidos estaban que muchos de los principales generales y espías israelíes afirmaron que el statu quo con Hamás en Gaza era un modelo de lo que ocurriría si el Estado judío accediera a las exigencias de la administración Obama de una solución de dos Estados en la que Judea, Samaria y parte de Jerusalén se entregaran a los palestinos.

La retrospectiva es 20/20

Esas figuras afirmaban que la defensa de Israel podía garantizarse con el dominio de la alta tecnología del país, como las baterías antimisiles Cúpula de Hierro, y que la profundidad territorial y el control del terreno elevado eran en gran medida innecesarios. La misma letanía se repetía sin cesar a los periodistas que visitaban la frontera de Israel con Gaza. Esto se creía ampliamente no sólo porque los "expertos" decían que era cierto, sino porque la inmensa mayoría de los israelíes comprendía que entrar en Gaza para eliminar la amenaza mortal que suponía Hamás habría exigido al país pagar, como hizo en los dos años de combates posteriores al 7 de octubre, un alto precio en sangre de sus soldados, así como el oprobio de una comunidad internacional que siempre se pone del lado del Estado judío.

El fracaso aquí fue ciertamente de Netanyahu. Sin embargo, debe compartirse con toda la cúpula de las FDI y los servicios de seguridad, todos los cuales se tragaron la conceptzia -o sabiduría convencional ampliamente aceptada- tanto como los políticos que dependían de ellos para recibir asesoramiento.

No obstante, ¿merece Netanyahu más reproches porque siempre se presentó a sí mismo como el principal experto en seguridad del país? Tal vez. Sin embargo, la idea de que debería o incluso podría haber desautorizado a todos los miembros del estamento de defensa y haber seguido políticas que todos ellos habrían tachado de innecesariamente agresivas y peligrosas no es tan absurda como anacrónica. Es algo que puede afirmarse con la retrospectiva 20/20 que los que comentan la cuestión sólo poseían después de los sucesos del 7 de octubre.

Lo que también olvidan quienes se centran únicamente en la culpa de aquel oscuro día es que el primer ministro merece un enorme reconocimiento por liderar los esfuerzos del país para derrotar después a Hamás y a otros enemigos respaldados por Irán, al tiempo que se defendía de la interferencia del aliado estadounidense de Israel y de una comunidad internacional decidida a dejar que Hamás ganara. Juzgarle sólo por lo que ocurrió el primer día de una guerra que duró 24 meses y terminó con Israel derrotando a sus enemigos en Gaza, Líbano e Irán -y con el Estado judío en su posición estratégica más fuerte desde 1973- es tan ilógico como ahistórico.

Cualquiera que sea su opinión sobre estas cuestiones, la idea de que un panel para decidir esta compleja cuestión, convocado por los más acérrimos enemigos de Netanyahu en el Tribunal Supremo, pueda ser un juez imparcial es irrisoria.

También es importante recordar que la Comisión Agranat que investigó los fallos al comienzo de la Guerra de Yom Kippur, que se cita como modelo para la investigación del 7 de octubre, no se cubrió de gloria. Su decisión de convertir al jefe del Estado Mayor de las FDI David Elazar en el principal chivo expiatorio de las derrotas de los primeros días de esa guerra fue injusta y dejó a sus superiores políticos -principalmente, el ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan- fuera de juego. Meir también fue absuelta -una decisión que 50 años después parece más sabia que entonces-, pero fue rechazada por un pueblo israelí que pensaba que, como primera ministra, debía rendir cuentas. Y así, pronto se vio obligada a dimitir.

La historia y los votantes decidirán

El punto es que la cuestión de cómo evaluar las decisiones tomadas por los políticos, así como por los jefes militares y de inteligencia de Israel, no es realmente algo que pueda ser decidido de manera concluyente por un comité, incluso si estuviera compuesto por jueces justos e imparciales.

La responsabilidad por los numerosos fallos de Israel el 7 de octubre será debatida por los historiadores hasta el fin de los tiempos. Incluso dentro de un siglo, mucho después de que los actores políticos contemporáneos hayan muerto, es dudoso que haya algún tipo de consenso que satisfaga a todos. La idea de que se puede llegar a la respuesta a través de un proceso que es indistinguible de la campaña de guerra legal que los críticos de Netanyahu han estado librando contra él simplemente no resiste el escrutinio.

Hasta que la historia emita su veredicto, el único jurado significativo que puede opinar sobre Netanyahu es el compuesto por los votantes del país. En 2026, los israelíes volverán a las urnas cuando expire el mandato de esta Knesset, tras haber durado más que la mayoría de sus predecesores en el intrínsecamente inestable sistema electoral del país.

En ese momento, los votantes tendrán su opinión sobre Netanyahu y el 7 de octubre, y eso tendrá que ser suficiente.

Eso no aplacará a quienes nunca aceptarán otra respuesta que la de poner en la picota, cuando no encarcelar, a Netanyahu con cualquier pretexto concebible. Pero eso nos devuelve al punto de partida del debate sobre su actual gobierno: con una discusión sobre lo que significa proteger la democracia israelí. Al no haber conseguido derrotarle en las urnas ni desbancarle de ninguna otra forma legítima, la cuestión de una investigación supuestamente independiente sobre el 7 de octubre no es más que el último esfuerzo por encontrar una forma de derrocar al primer ministro.

Tanto en Estados Unidos como en Israel, los partidarios han intentado utilizar el sistema judicial para decidir cuestiones que merecen dejarse en manos de los votantes. En lugar de buscar otro medio más por el que los enemigos de Netanyahu puedan obligarle a abandonar su cargo, quienes afirman apoyar la democracia deberían dejar de clamar por una comisión y, en su lugar, dejar la decisión en manos del electorado de Israel.

©JNS