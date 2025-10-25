El realineamiento de la política exterior anticomunista de Marco Rubio

24 de octubre, 2025

Apoyé al entonces presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Marco Rubio, cuando derrotó a uno de los más grandes “bateadores ambidiestros” de la política, el gobernador Charlie Crist, por la nominación republicana al Senado de EE. UU. en 2010, en el punto álgido de la era del Tea Party.

La maquinaria Bush en Florida se opuso con vehemencia a Rubio cuando se postuló a la presidencia en 2016. Aunque fui un firme partidario de Donald Trump, también sentí que Rubio tenía todo el derecho a competir, y el sentido de “espera tu turno” que rodeaba la inevitable candidatura de Jeb Bush resultaba ofensivo.

Debido a que Rubio surgió de la política de Miami-Dade, siempre ha sido un fuerte anticomunista, particularmente con respecto a Cuba y a este hemisferio, razón por la cual siempre me ha gustado. Ahora, Rubio está cumpliendo su potencial al implementar con destreza la política exterior America First del presidente Trump en el papel de secretario de Estado.

Basándose en su impresionante currículum, Rubio ha tomado un interés decidido en detener el comunismo en el hemisferio occidental, algo que ninguna administración desde los días de Reagan había emprendido, con mucho daño que deshacer del pasado reciente. El régimen de Biden apoyó a gobiernos en América Latina casi exclusivamente por su adhesión a la agenda woke, incluso si eso significaba perjudicar los intereses de seguridad nacional de EE. UU.

No importaba si un régimen como el de Xiomara Castro en Honduras recaudaba dinero del narcotráfico para obtener el poder y permitía libremente que aviones transportaran estupefacientes desde Venezuela hacia su país. Mientras repitiera las consignas liberales correctas, se mantendría en las buenas gracias del régimen de Biden. El presidente colombiano Gustavo Petro hizo sesiones fotográficas con el expresidente Joe Biden hablando de sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Mientras tanto, el país es un refugio para la producción de cocaína, pero Petro pudo socavar sin trabas las políticas de interdicción de cocaína apoyadas por EE. UU., siempre que posara para fotos y pronunciara loas a elevados objetivos globalistas.

El régimen de Biden también colocó un régimen títere en Guatemala, uno que sabía que haría poco o nada para frenar el flujo de migrantes. El expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei fue ignorado por la administración Biden, especialmente por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el secretario de Estado Antony Blinken, cuando pidió ayuda con el problema migratorio en su país. El régimen de Biden estaba ocupado tramando una revolución de colores para expulsar a Giammattei y reemplazarlo por el globalista moderado Bernardo Arévalo, el actual presidente.

Bajo la Administración Trump, los objetivos se han invertido con respecto a su predecesor. El presidente Trump y el secretario Rubio no han dudado en irritar a líderes gubernamentales corruptos enquistados en América Latina. Han desafiado el statu quo por todas partes. Mientras que antes a fogosos mandatarios como el presidente Javier Milei de Argentina y el presidente Nayib Bukele de El Salvador se les reprendía regularmente como radicales y autoritarios, ahora han sido abrazados por la administración Trump como la respuesta al comunismo en la región. Está tomando impulso a medida que más partidos de derecha ganan tracción en toda América Latina.

Milei y Bukele han surgido como contrapesos al baluarte comunista de la región, el dictador venezolano Nicolás Maduro. Maduro, así como su predecesor Hugo Chávez, han convertido a Venezuela —antes el país más próspero de Sudamérica— en una nación atrasada y desamparada con un sistema socialista apenas funcional. Se les ha permitido persistir durante décadas, tomando el relevo de Cuba para convertirse en la nación más maligna de la región, pero un enfoque más agresivo liderado por Rubio los ha dejado tambaleando.

Bajo Rubio, las bandas de narcotráfico sudamericanas, incluido el infame Tren de Aragua venezolano, han sido designadas como entidades terroristas, lo que permite que reciban todo el peso del gobierno federal. Como resultado, se ha iniciado una campaña de bombardeos extremadamente popular dirigida contra lanchas narco afiliadas al régimen venezolano. Los traficantes comienzan a entender que habrá consecuencias mayores si continúan su comportamiento contra los intereses de seguridad nacional de EE. UU.

Mientras que anteriores secretarios de Estado se preocupaban por la “construcción de naciones” en infiernos de Medio Oriente y por llevar la democracia a habitantes analfabetos de cuevas, Rubio se preocupa por detener las drogas, los refugiados y las ideologías de izquierda que emanan de América Latina. Rubio entiende que Estados Unidos no puede volver a ser grande sin que las Américas vuelvan a ser grandes. Si se permite que América Latina se pudra y se deteriore, las repercusiones se sentirán con fuerza en EE. UU.

Cuando los países latinoamericanos son fuertes y prósperos, tendrán el dinero para financiar a las fuerzas del orden que pueden interceptar drogas sin que los recursos de EE. UU. se destinen a esos fines. Esos países bajo liderazgo pro-libertad también podrán dar trabajo a su gente en casa en lugar de crear las condiciones que inevitablemente llevan a que los migrantes huyan en busca de pastos más verdes. Rubio entiende la naturaleza holística de la formulación de políticas públicas en toda la región y está actuando en consecuencia.

A medida que el hemisferio se rehace de acuerdo con la voluntad de la administración Trump, Rubio será recordado como el arquitecto de políticas que darán forma a continentes enteros. Rubio ha surgido como una de las figuras más resilientes del movimiento MAGA, pasando de paria a respetado por un Partido Republicano en evolución y, luego, a convertirse, en la segunda administración Trump, en una de sus figuras más veneradas. Casi con toda seguridad llegará a ser presidente o vicepresidente algún día.