Un ex secretario general de la OTAN advierte de que el bloque está al borde de la "desintegración"

Publicado por Just The News 8 de mayo, 2026

El ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen advirtió esta semana de que la alianza está al borde del colapso e instó a los miembros europeos a formar un bloque de seguridad interna para prepararse ante la eventual caída del bloque militar transatlántico.

Sus declaraciones se producen en medio de comentarios cada vez más destacados de funcionarios de la administración Trump que expresan su decepción con la OTAN en medio de las frustraciones por la negativa de los aliados europeos a ayudar en la guerra contra Irán.

"Lo que estamos presenciando en este momento es la desintegración de la OTAN, y eso es peligroso", dijo Rasmussen a WELT. "El presidente Trump ha planteado tantas dudas sobre su compromiso con el artículo 5 y con la defensa de Europa que solo puede haber una conclusión para los europeos: debemos valernos por nosotros mismos y ser capaces de defender nuestro continente nosotros mismos."

La Administración Trump ha chocado en repetidas ocasiones con los miembros de la OTAN, no solo por Irán, sino por Ucrania y el enfoque generalmente más reservado de Washington hacia el conflicto de Europa del Este que el de su predecesor.

La guerra de Ucrania se encuentra en su quinto año y no muestra signos de un final inminente. El conflicto ha suscitado preocupación en Europa por su futura situación de seguridad en caso de que Rusia triunfe.

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