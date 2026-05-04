No hay "moderados": El cambio de régimen en Irán debe volver a ser una prioridad para la Administración Trump

4 de mayo, 2026

A medida que se alargan los intentos de la administración Trump por acordar un alto el fuego duradero con Irán, es vital que la Casa Blanca no pierda de vista un objetivo clave -uno originalmente destacado pero luego abandonado en el conflicto de Irán-, a saber, que la guerra resulte en el derrocamiento de la brutal dictadura iraní.

Lo que sería imperdonable es que el presidente estadounidense Donald J. Trump simplemente sustituyera una brutal dictadura islámica por una dictadura no islámica igualmente brutal -como se ha visto en otros adversarios de Occidente como Rusia, China y Corea del Norte.

Desde principios de año, cuando las fuerzas de seguridad iraníes mataron a más de 36.500 civiles en intentos de aplastar las protestas antigubernamentales, Trump no había ocultado su deseo de lograr un cambio de régimen en Teherán.

En el punto álgido de la violencia, a mediados de enero, Trump dijo memorablemente a los manifestantes iraníes que"LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", al tiempo que pedía a los activistas contrarios al régimen que "tomen las riendas de su destino".

El 28 de febrero, el Departamento de Estado de EEUU publicó en Verdad Social y X:

"Mensaje del PRESIDENTE TRUMP al gran pueblo de Irán:

Cuando hayamos terminado, tomad el control de vuestro gobierno. Será vuestro para que lo toméis. Estados Unidos os respalda con una fuerza abrumadora. Ahora es el momento de tomar el control de vuestro destino y desencadenar el próspero y glorioso futuro que está muy cerca de vuestro alcance."

Como para demostrar su compromiso de acabar con la brutal dictadura iraní, uno de los primeros actos de Trump tras el lanzamiento de la Operación Furia Épica a finales de febrero fue autorizar un ataque contra el complejo que alberga al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, así como a varios altos cargos de seguridad del régimen que se habían reunido para tratar con Washington la agudización de la crisis.

En un momento dado, el presidente estadounidense llegó a decir a Fox News que su Administración había intentado armar de forma encubierta a los manifestantes iraníes a través de intermediarios kurdos con base en el vecino Irak, afirmando: "Enviamos armas a los manifestantes... muchas."

Trump dijo después que el plan había fracasado porque los kurdos habían decidido, al parecer, quedarse las armas para ellos.

Ahora, con los negociadores iraníes tratando de hacer correr el reloj -presumiblemente hasta las elecciones estadounidenses de mitad de mandato en noviembre, cuando los militares iraníes -con el recientemente nombrado Ahmad Vahidi, Comandante en Jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), al parecer ahora al mando- Irán sigue alargando las negociaciones mientras reconstruye sus instalaciones nucleares y de misiles.

Mientras tanto, crece la preocupación de que Trump esté perdiendo interés en la difícil situación de los iraníes de a pie. Recientemente ha declarado que ya no considera el cambio de régimen en Irán como uno de sus principales objetivos. Su mensaje se ha lamentablemente "tambaleado" hasta asegurar únicamente que Irán nunca debe poder tener un arma nuclear, que el estrecho de Ormuz debe seguir siendo una vía navegable independiente de acuerdo con la libertad de navegación, y que Irán no debe seguir apoyando a apoderados terroristas.

Aunque encomiable, tal actitud, de ser cierta, representaría una traición imperdonable al pueblo iraní, la mayoría de los cuales están desesperados por ver el fin de la aplastante dictadura que ha embrutecido sus vidas durante casi cinco décadas desde la Revolución Islámica de Irán de 1979.

Semejante marcha atrás por parte del presidente estadounidense -el faro de la libertad para el mundo- dejaría al pueblo iraní a merced de unos matones despiadados que simplemente sustituirían una forma de represión patrocinada por el Estado por otra, negando así al pueblo iraní sus esperanzas de lograr finalmente la libertad frente a sus opresores.

El descontento iraní con sus corruptos y despiadados gobernantes no se limita a las protestas que recorrieron el país a principios de año, motivadas principalmente por la grave situación económica del país.

El país ha experimentado oleadas periódicas de manifestaciones contra el régimen desde el fracasado Movimiento Verde de 2009, que comenzó por las elecciones presidenciales amañadas y se convirtió rápidamente en un movimiento nacional.

Entonces, como ahora, el régimen aplastó las protestas recurriendo a la violencia extremae, con decenas de miles de manifestantes muertos y heridos cuando la IRGC y la milicia Basij aplastaron por la fuerza la disidencia.

Con la atención de la administración Trump concentrada en la reapertura del estrecho de Ormuz, por el que pasea cerca del 20 por ciento del comercio marítimo mundial de petróleo y gas, y en la resolución de la larga disputa sobre el programa nuclear iraní, que los servicios de inteligencia occidentales creen que vuelve a tener como objetivo la producción de armas nucleares, se está prestando poca atención al tipo de régimen que gobernará Irán una vez finalizados los enfrentamientos.

Los leales al régimen y los miembros del CGRI, que al parecer controlan aproximadamente el 80 por ciento de la economía iraní, no han perdido tiempo en intentar restablecer su férreo control del país. Los grupos de derechos humanos siguen denunciando un recrudecimiento de las ejecuciones y detenciones secretas, ya que el CGRI y el Basij intentan reafirmar su autoridad tras los numerosos reveses sufridos a manos de las operaciones militares estadounidenses e israelíes.

Al mismo tiempo, el régimen ha impuesto un apagón de Internet en todo el país que lleva en vigor desde que se produjeron las primeras protestas a principios de año, para impedir que los grupos antigubernamentales coordinen sus actividades o se comuniquen con el mundo exterior.

Los intentos de los partidarios de la línea dura del régimen por reafirmar el control, además, están teniendo un impacto directo en las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto. Cada hombre fuerte iraní parece tratar actualmente de asegurar su propio poder. Dado que Trump ha asegurado a los partidarios de la línea dura que no habrá cambio de régimen, saben que su poder está seguro -sin amenazas-, por lo que no están presionados para cumplir las exigencias de Trump. Todo lo que tienen que hacer es eliminar a los llamados "moderados" que todavía puedan estar en su camino. De hecho, no hay moderados en el gobierno iraní, como tampoco los había en el gobierno de la Alemania nazi. Como señala el académico iraní Dr. Majid Rafizedeh:

"Una retórica más suave ha surgido cuando el régimen necesitaba un rescate económico o una apertura diplomática. En muchos sentidos, los llamados "moderados" han sido históricamente los guardianes más eficaces del sistema: son capaces de obtener concesiones del mundo exterior al tiempo que preservan el orden interno. Presentan esperanza en el exterior mientras mantienen la continuidad y un control más profundo en el interior. Trump parece ser consciente de este patrón pero, tal vez preocupado por la presión política sobre él en casa, a veces, alarmantemente, ha parecido tentado a conformarse con él."

La creciente influencia en las negociaciones quedó muy patente tras la primera ronda de conversaciones en Pakistán en la que participaron el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi y el vicepresidente estadounidense JD Vance. Las conversaciones terminaron en confusión después de que Araghchi indicara inicialmente que estaba dispuesto a reabrir el Estrecho de Ormuz, un movimiento que fue rápidamente socavado por la IRGC, que condenó la oferta de Araghchi por ser "mala e incompleta."

La influencia de los partidarios de la línea dura en las conversaciones para poner fin al conflicto explica por qué la administración Trump se vio obligada a abandonar sus planes de asistir a una segunda ronda de conversaciones en Pakistán. Quedó claro que Teherán quería llevar a cabo negociaciones separadas con la Casa Blanca sobre su programa nuclear solo después de que se hubiera alcanzado un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

La administración Trump, con razón, se ha negado a aceptar tales condiciones previas, con informes de que el presidente dijo en una reunión de funcionarios de seguridad nacional que Irán no estaba negociando de buena fe y no parecía dispuesto a cumplir su demanda clave: poner fin al enriquecimiento nuclear y prometer que nunca fabricará un arma nuclear.

El estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán debería, como mínimo, llevar a Trump a la conclusión de que, mientras la IRGC y sus partidarios de línea dura tengan voz en las negociaciones, la perspectiva de alcanzar un acuerdo aceptable sigue siendo remota. Si el presidente estadounidense se toma realmente en serio la posibilidad de lograr un acuerdo, entonces tiene que negar a los partidarios de la línea dura cualquier voz en el destino de Irán y, como prometió en un principio, ayudar al pueblo iraní a lograr un verdadero cambio de régimen. Es la única manera de lograr una paz duradera.

© Gatestone Institute