La creación de puestos de trabajo supera las expectativas: 115.000 nuevos empleos en abril

Publicado por Williams Perdomo 8 de mayo, 2026

La creación de puesto de trabajo aumentó más de lo previsto en el país en abril, con una tasa de desempleo estable, según datos del Gobierno este viernes que refleja una consolidación de los recientes avances en el mercado laboral.

El crecimiento del empleo ha oscilado entre la expansión y la contracción durante el último año, lo que despertó preocupación sobre la salud de la mayor economía del mundo.

En abril, el número de puestos de empleo no agrícolas aumentó en 115.000, con una tasa de desempleo de 4,3% sin cambios respecto de marzo, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los sectores con mayor crecimiento fueron los de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista.

Los datos del viernes superaron las expectativas de los analistas, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un crecimiento de 55.000 puestos de trabajo.

El sector de la salud ha sido un motor constante, a medida que la población de Estados Unidos envejece y más personas se jubilan, y ha impulsado la creación de empleo en los últimos meses.

En abril, el sector sumó 37.000 empleos, en línea con su ganancia media mensual de 32.000 durante el último año, según el gobierno.

Los aumentos se concentraron principalmente en los centros de enfermería y las residencias asistidas.

El transporte y el almacenamiento aumentaron en abril, impulsados sobre todo por un incremento en el empleo de mensajeros y repartidores, pero aún así el sector sigue 105.000 puestos por debajo de su máximo de febrero de 2025.