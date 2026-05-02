El montaje contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández por parte del Departamento de Justicia de Biden: Parte #1

Juan Orlando Hernandez (Izq.) y su esposa, Ana García de Hernández, en una foto de archivoX inhua /Landov / Cordon Press

2 de mayo, 2026

El 1 de diciembre de 2025, Donald Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Este se encontraba en una prisión de Estados Unidos. Hernández había cumplido menos de cuatro años de una condena de 45 años cuando fue indultado. Tenía 57 años.

Hernández salió de la FCI Hazelton el mismo día en que Trump firmó el indulto. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York lo había condenado en marzo de 2024 por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, junto con dos cargos por armas vinculados a un soborno de Joaquín El Chapo Guzmán.

Fue un giro de fortuna inusual. Como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había sido un socio en las solicitudes que los presidentes estadounidenses hicieron a Honduras durante sus ocho años en el cargo. Extraditó a más narcotraficantes a Estados Unidos que cualquier presidente hondureño anterior.

Trabajó con la DEA (Administración para el Control de Drogas), el FBI y el Comando Sur de Estados Unidos. Cooperó en materia migratoria, frenando el flujo hacia el norte cuando Washington lo solicitaba. Mantuvo a Honduras alineada con Taiwán, pese a años de presión china para que cambiara. Era un aliado.

Dejó el cargo tras cumplir dos mandatos. Xiomara Castro y el partido Libre llegaron al poder el 27 de enero de 2022. La orientación de política exterior del partido Libre era opuesta a la de Hernández en los asuntos que interesan a los funcionarios estadounidenses. Vínculos más estrechos con Venezuela y Cuba. Escepticismo hacia Estados Unidos. Y, 14 meses después de que Castro asumiera el poder, en marzo de 2023, Honduras cambió su reconocimiento diplomático de Taiwán a la People’s Republic of China.

El cambio hacia China condujo al cierre de la embajada taiwanesa y a la apertura de una china. Castro lo hizo para atraer inversión estatal china, presencia de inteligencia china e influencia estratégica china a un país que está a 90 minutos en avión de Texas.

El realineamiento hondureño posterior a Hernández es precisamente lo que la política exterior estadounidense había intentado evitar durante décadas. Eso no impidió que el Departamento de Justicia de Biden imputara a Hernández el 27 de enero de 2022 —el mismo día en que Castro fue investida—, como si se tratara casi de un guiño a Castro y a los chinos.

El gobierno de Castro cambió a Honduras hacia China en marzo de 2023, poniendo fin a 82 años de reconocimiento de Taiwán. La administración Biden extraditó a Hernández el mismo año en que su sucesora incorporó al país a la esfera de Pekín. Hernández fue juzgado en 2024. Sentenciado en junio. Enviado a la FCI Hazelton a principios de 2025.

En Honduras, las promesas chinas no se materializaron. Las exportaciones de camarón colapsaron. Los proyectos de infraestructura se estancaron.

El giro que Castro calificó como pragmático pareció, para muchos hondureños, el de un país que había abandonado su alianza con Estados Unidos por algo que nunca llegó a concretarse.

En noviembre de 2025, el Partido Nacional —el partido de Hernández—, mientras el expresidente permanecía en prisión, postuló a Nasry Asfura con una plataforma de restablecimiento de relaciones con Taiwán. Trump lo respaldó. Trump afirmó que la ayuda estadounidense dependía de su victoria. Y, en un acto de brillantez estratégica para los intereses estadounidenses, Trump indultó a Hernández el día antes de la votación.

El proestadounidense Asfura ganó por menos de un uno por ciento. Sea lo que fuere, el indulto fue la maniobra que devolvió a Honduras a la órbita estadounidense y la sacó del alcance de China. Eso, por sí solo, convierte el indulto, posiblemente, en un acto de preservación de los intereses estadounidenses.

Asfura ganó por un 0,74%. En una contienda tan reñida, cualquier número de factores pudo haber inclinado la balanza.

La intervención de Trump en las últimas 72 horas —el respaldo, la amenaza de suspender la ayuda y el indulto a Hernández— fue, según ambas partes, lo que movió el marcador.

Salvador Nasralla declaró públicamente que el respaldo y el indulto le costaron la elección. El Gobierno de Castro lo calificó de golpe electoral. Los partidarios de Asfura no negaron que Trump los impulsó hasta la victoria. Lo celebraron. En una contienda definida por un punto de inflexión, el indulto fue parte de lo que inclinó la balanza.

Asfura asumió el cargo el 27 de enero de 2026 —cuatro años exactos después de la salida de Hernández. En cuestión de semanas, Asfura se reunió con Trump en Mar-a-Lago. Se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en la Cumbre Escudo de las Américas. Ordenó una revisión de cada acuerdo que Castro había firmado con China.

Su vicepresidente confirmó públicamente que Honduras tiene la intención de restablecer relaciones con Taiwán, de manera gradual, a medida que puedan deshacerse los contratos con China.

Honduras es el primer país de América Latina en más de 30 años en comenzar a alejarse de Pekín tras haberlo reconocido.

El realineamiento que Hernández representó durante sus ocho años en el poder —el mismo que el Departamento de Justicia de Biden procesó después de que un gobierno sucesor lo revirtiera— está siendo restablecido por el hombre que lo indultó. Puede llamarlo coincidencia, si lo desea.

Nota del editor: Esta serie sobre el juicio de Hernández mostrará por qué fue objeto de un montaje escandaloso. La evidencia no corroborada en su contra fue fabricada y provino de individuos con cuentas pendientes, y su condena tuvo motivaciones políticas y fue fraudulenta.

© The Frank Report