La Corte Suprema de Virginia anula el nuevo mapa electoral impulsado por el Partido Demócrata

Publicado por Alejandro Baños 8 de mayo, 2026

La Corte Suprema de Virginia anuló el nuevo mapa electoral impulsado por el Partido Demócrata. Medida con la que arrebataría cuatro asientos de la Cámara de Representantes al Partido Republicano meses antes de la celebración de las elecciones de mitad de mandato.

En un fallo emitido este viernes, la Corte Suprema de Virginia se posicionó del lado republicano tras atender sus impugnaciones y determinó que los demócratas no habían seguido el procedimiento constitucional adecuado para que su iniciativa fuese aprobada.

"Esta violación socava irremediablemente la integridad del resultado de la votación del referéndum y lo deja sin efecto", indicó la Corte Suprema de Virginia.

El Partido Demócrata presentó su nuevo mapa electoral y, a mediados de abril, recibió la aprobación de los votantes. Hubiese quedado configurado de tal modo que los demócratas se hubiesen quedado con diez asientos en la Cámara de Representantes y los republicanos, con uno.

Un días después de que los votantes diesen luz verde, un tribunal inferior bloqueo el nuevo mapa electoral de Virginia al considerar como inconstitucionales tanto la consulta como la ley sobre la que supuestamente se respaldaba.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump calificó de "deshonesta" la victoria demócrata que redibujaba el mapa electoral de Virginia.

"Los demócratas se salieron con otra victoria deshonesta. Durante todo el día los republicanos iban ganando, el entusiasmo era increíble, hasta el final, cuando, por supuesto, hubo un recuento masivo de 'boletas por correo'. Dónde habré oído eso antes", dijo Trump.