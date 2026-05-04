Otra lección de la Segunda Guerra Mundial para las democracias actuales

4 de mayo, 2026

La historia nos da lecciones una y otra vez.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprendió una costosa lección sobre la vulnerabilidad de sus petroleros ante la acción enemiga. Hoy, el mundo está aprendiendo la misma enseñanza en el estrecho de Ormuz, y debemos prestarle atención.

Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, casi todos sus productos petrolíferos destinados al noreste se embarcaban en buques cisterna que salían de las refinerías de la costa del Golfo y recorrían el Atlántico a lo largo de la costa oriental.

Los capitanes de los submarinos alemanes reconocieron inmediatamente esta vulnerabilidad. Los resultados fueron catastróficos: de enero a julio de 1942, los submarinos hundieron 585 buques con un total de más de tres millones de toneladas brutas en aguas estadounidenses, incluidos 129 petroleros perdidos sólo en los primeros cinco meses. Los alemanes lo llamarían "la época feliz". Los cuerpos de nuestros marineros llegaban a tierra, un espantoso recordatorio de que ahora estábamos en guerra con el Tercer Reich.

En un momento dado, las entregas de petróleo a la costa este cayeron en un asombroso 90%.

La solución fue el típico ingenio americano. La respuesta fue evitar por completo las vulnerables rutas marítimas a la espera de que nuestra Armada pusiera en marcha convoyes antisubmarinos. Washington y el sector privado construyeron un oleoducto de 60 centímetros de diámetro que iba desde los campos petrolíferos del este de Texas hasta el noreste, junto con una línea de acompañamiento capaz de transportar gasolina, gasóleo para calefacción, gasóleo y queroseno hasta Nueva York y Filadelfia.

Terminados exactamente un año después de su construcción en 1942, los dos oleoductos transportaron más de 500.000 barriles de petróleo al día. Al transportar el petróleo por tierra, se hizo invulnerable a los estragos de los submarinos alemanes.

El Estrecho de Ormuz presenta un problema idéntico. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo (casi 17 millones de barriles diarios) pasa normalmente por este estrecho punto de estrangulamiento de 21 millas de ancho entre Irán y la Península Arábiga. Cada barril que transita por el Estrecho es rehén de las minas iraníes o de los ataques con drones de un régimen asesino.

Este conflicto no es la primera vez que la navegación por el estrecho de Ormuz se ha visto amenazada: durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980; en 2019, cuando se atacaron y secuestraron petroleros, y en repetidas ocasiones durante los enfrentamientos con Teherán por su programa nuclear. Irán no tiene más que amenazar con el cierre, y hace estragos en la economía mundial.

El precedente de la Segunda Guerra Mundial demuestra que la inversión en infraestructuras puede neutralizar permanentemente un punto de estrangulamiento de este tipo. Ya existen oleoductos que sortean parcialmente el Estrecho -el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí hasta Yanbu, en el Mar Rojo, y el oleoducto de Abu Dhabi que termina en Fujairah, en el Golfo de Omán-, pero su capacidad combinada sigue siendo insuficiente para transportar lo que se necesita en tiempos de crisis. Una red sólida y redundante de oleoductos terrestres, construida por una alianza de países del Golfo y financiada mediante una inversión internacional, podría transportar millones de barriles diarios adicionales a las terminales del Mar Rojo y el Océano Índico, haciendo que el Estrecho de Ormuz fuera estratégicamente irrelevante.

Las objeciones serán familiares: demasiado caro, demasiado complicado.

Eran más o menos los mismos argumentos cuando los petroleros estadounidenses ardían frente a nuestras costas. Lo inteligente ahora es reconocer la necesidad, reunir los recursos y crear la coalición internacional para construir de modo que Irán no pueda volver a amenazar la economía mundial.

La geografía del Estrecho de Ormuz no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es nuestra dependencia de él.

© Gatestone Institute