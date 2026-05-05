PARTE #2: La incriminación del presidente hondureño Juan Orlando Hernández por parte del Departamento de Justicia de Biden

El abogado de Juan Orlando Hernández, Raymond Colon, atiende a los medios durante el juicio NurPhoto via AFP

5 de mayo, 2026

La Parte 1 planteó el argumento geopolítico. El presidente Juan Orlando Hernández era un aliado de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Biden lo acusó el día en que un gobierno hondureño alineado con China ocupó su lugar. El indulto de Trump fue parte de una intervención de múltiples frentes en las elecciones hondureñas de noviembre de 2025: el respaldo, la amenaza de recortar la ayuda y el propio indulto.

Nasry Asfura ganó por 0,74 %. Según admiten tanto partidarios como críticos, esa intervención cambió el resultado.

Asfura asumió el cargo y está llevando a Honduras de nuevo hacia Estados Unidos y alejándola de China. Sea lo que sea, el indulto de Trump fue un acto estratégico en interés de Estados Unidos.

Dos preguntas, planteadas por separado

La geopolítica es una cuestión. La condena de Hernández por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es otra.

El indulto de un hombre puede ser útil para la política exterior estadounidense y ese hombre aun así puede ser culpable de lo que un jurado dijo que era culpable. Un indulto puede servir a los intereses de Estados Unidos y aun así dejar libre a un criminal. Son dos preguntas distintas y deben responderse por separado.

Esta parte examina el caso que el Departamento de Justicia de Biden realmente llevó a juicio en la condena de Hernández, el expresidente de Honduras.

Una conspiración medida en toneladas

Una tonelada de cocaína.

El Departamento de Justicia de Biden sostuvo que Hernández era un mal hombre cuya alianza con Estados Unidos no cambiaba lo que era. Lo situaron en el centro de una conspiración de cocaína.

Los fiscales federales dijeron que la conspiración de la que Hernández formaba parte movió más de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos entre 2004 y 2022. Distribuido en 18 años, eso equivale a unas 22 toneladas al año.

Según estimaciones del gobierno estadounidense, la conspiración de la que se acusó a Hernández representaba aproximadamente el 10 % de toda la cocaína que consumen anualmente los estadounidenses.

Los fiscales dijeron que Hernández formaba parte de un sistema más amplio que movía drogas y dinero. Una red, dijeron, que pasaba por Honduras.

'El Chapo'

Los fiscales lo acusaron de usar ametralladoras para facilitar la conspiración y de conspirar para usarlas. Esos cargos conllevaban un mínimo obligatorio de 30 años.

Las ametralladoras nunca se usaron en Estados Unidos. Nunca estuvieron en Estados Unidos. La teoría de la acusación era que fueron usadas por hondureños en Honduras. La conexión con Estados Unidos era que la cocaína que supuestamente protegían estaba destinada a consumidores estadounidenses.

Dos de los tres cargos por los que los fiscales lograron condenar a Hernández se basaban en ametralladoras y en un único evento presuntamente ocurrido en 2013.

En ese momento, Hernández era candidato. Aún no era presidente.

La fiscalía alegó que el hermano de Hernández y un asociado, armados con ametralladoras, recogieron un soborno de un millón de dólares de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, un pago por adelantado por favores aún no realizados.

Una cuestión de distancia

La complicación era la geografía.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), El Chapo —el hombre que supuestamente entregaba el millón en efectivo— se encontraba en ese mismo momento a 1.200 millas de distancia, en las montañas de Sinaloa.

El agente de la DEA que dirigió la operación que lo capturó, Andrew Hogan, ha documentado en un libro publicado y en registros judiciales que El Chapo estaba bajo vigilancia continua de BlackBerry durante ese período. La agencia leía sus mensajes de texto en tiempo real.

Podían ver cada mensaje.

Habrían visto si cruzaba dos fronteras internacionales con un millón de dólares en efectivo.

Hogan no fue llamado como testigo en el juicio de Hernández. El hombre con el conocimiento más detallado sobre el paradero de El Chapo en ese momento —quien sabría si la reunión pudo haber ocurrido siquiera— nunca subió al estrado.

Lo que no dijo el juicio de 'El Chapo'

También estaba el asunto del propio juicio de El Chapo. Tuvo lugar en el Distrito Este de Nueva York, entre 2018 y 2019. La persecución penal de un narcotraficante más documentada en la historia moderna de Estados Unidos. Testigo tras testigo colaborador, soborno tras soborno, nombre tras nombre. Gobernadores mexicanos. Jefes de policía. El exministro de seguridad pública de México. Un registro público de la corrupción del Cártel de Sinaloa.

El nombre de Juan Orlando Hernández no aparece en él.

El Departamento de Justicia procesó a El Chapo por todo. No mencionaron —ni una sola vez— a Hernández, el hombre que, tres años después, procesarían como uno de sus aliados políticos más importantes.

El testigo de Copán

¿Cómo probó el gobierno que El Chapo sobornó a Hernández? Llamó a Alexander Ardón.

Ardón había sido alcalde de El Paraíso, Copán, un pueblo fronterizo hondureño en la línea con Guatemala. Mientras ejercía como alcalde, dirigía una organización de tráfico de cocaína. Bajo juramento, Ardón dijo ser responsable de 56 asesinatos.

Debido a su cooperación al testificar contra Hernández, la condena de Ardón por 56 asesinatos fue de menos de seis años.

Ardón nombró a tres testigos presenciales de la reunión con El Chapo: los primos Salguero y Mauricio Hernández Pineda. Los tres estaban bajo custodia en Estados Unidos. Los tres se habían declarado culpables.

La fiscalía no llamó a ninguno de ellos.

Dos versiones del mismo soborno

Ardón también había contado una historia distinta a otro jurado.

En 2019, al testificar contra el hermano de Juan Orlando, Tony, Ardón dijo al jurado de Manhattan que El Chapo entregó su soborno en El Espíritu, Copán, en una propiedad de los hermanos Valle Valle.

En 2024, al testificar contra Juan Orlando Hernández, Ardón cambió el lugar. Le dijo a otro jurado de Manhattan —en el mismo tribunal, con los mismos fiscales— que El Chapo entregó el soborno de un millón de dólares en la casa de la madre de Ardón.

El mismo soborno, el mismo testigo, dos ubicaciones distintas, ambas bajo juramento.

Tuvo que cambiar el lugar. La organización de los Valle Valle fue desmantelada por la administración de Hernández en 2014, inmediatamente después de que supuestamente se hiciera el “pacto de protección” en una de sus propiedades. Si Hernández recibió un soborno de El Chapo en una propiedad de los Valle Valle, un jurado podría preguntarse por qué los extraditó pocos meses después de asumir el cargo.

La historia original de Ardón implicaba un riesgo. Su memoria fue “refrescada”.

La nueva versión fue que El Chapo llegó a la casa de su madre.

Alexander Ardón, con 56 asesinatos, fue el testigo de dos de los tres cargos: que Hernández recibió un soborno de El Chapo con armas de por medio.

Un hombre que cambiaría el lugar del soborno de una dirección a otra para ajustarse a un segundo juicio tenía un motivo para hacerlo. También tenía un motivo para inventarlo. Enfrentaba cadena perpetua. Los fiscales que decidían si saldría libre eran los mismos que necesitaban que situara a El Chapo en Honduras.

Ardón les dio lo que necesitaban.

La cuestión más allá del soborno

Incluso si la reunión con El Chapo fuera una ficción, quedaba la pregunta mayor: ¿era Hernández realmente una figura clave en el traslado de cocaína hacia Estados Unidos?

En esa cuestión, el caso tenía poca evidencia física.

Los fiscales no tenían escuchas telefónicas, ninguna llamada grabada de Hernández hablando sobre cocaína, aunque la DEA estaba grabando los teléfonos de El Chapo, los Cachiros y los traficantes que afirmaban haberlo sobornado.

No había nada en papel: ningún libro de cuentas, ningún recibo, ningún registro escrito que lo conectara con la conspiración, a pesar de que la misma investigación produjo libros de cuentas, recibos y registros en otros casos.

Ninguna foto de vigilancia. Ningún envío de droga vinculado a él mediante pruebas físicas.

Había una sola cosa como evidencia: colaboradores. Tres de ellos.

Los testigos colaboradores

Tres hombres constituían el caso. Ardón, el exalcalde que admitió 56 asesinatos. Otro testigo con motivación similar: Devis Leonel Rivera Maradiaga —El Cachiro— que admitió 78 asesinatos.

Dos hombres con 134 asesinatos entre ambos.

Ambos firmaron acuerdos de cooperación con los mismos fiscales que procesaban a Hernández: contratos escritos en los que los colaboradores aceptaban testificar y los fiscales aceptaban, a cambio, pedir al juez una reducción de pena si quedaban satisfechos con su testimonio.

Evidentemente, los fiscales quedaron satisfechos.

Ardón, que confesó 56 asesinatos, cumplió menos de seis años antes de ser enviado de regreso a Honduras. Fuentes Ramírez cumple cadena perpetua con la posibilidad de reducción.

Maradiaga admitió haber orquestado 78 asesinatos. Se entregó a la DEA en enero de 2015. Ha sido testigo colaborador en cinco procesos importantes del Distrito Sur de Nueva York durante los últimos once años. Su sentencia final no ha sido impuesta. Su situación actual de custodia no consta en el registro público.

Dos testigos. Una estructura de incentivos en la que lo que les ocurriera después dependía de lo que dijeran sobre Juan Orlando Hernández.

Ese era el caso.

La sentencia y la reacción

El juez Kevin Castel dictó sentencia en junio de 2024: 45 años de prisión federal más una multa de 8 millones de dólares.

Trump indultó a Hernández a finales de 2025.

La reacción fue inmediata. Demócratas y republicanos condenaron el indulto. Las páginas editoriales dijeron que Trump había liberado a un narcotraficante. Se preguntaron cómo cualquier presidente estadounidense podría indultarlo.

Nadie hizo estas preguntas:

Si el juicio fue político. Si los testigos mintieron. Si la fiscalía ocultó pruebas. Si el juez Castel permitió a Hernández una defensa adecuada.

Fuera cual fuera la intención de los fiscales, el resultado fue este: el hombre que mantuvo a Honduras con Estados Unidos fue a prisión. El país se acercó a China. La Administración Biden produjo ambos resultados y no evitó ninguno.

Esta serie examinará el juicio. Los testigos colaboradores que admitieron haber ordenado la muerte de 139 personas. Los cables del Departamento de Estado que elogiaban a Hernández como el socio más eficaz en la lucha contra las drogas en la historia de Honduras, hasta el momento en que dejó de ser políticamente útil.

Si la historia que decidió el jurado era toda la historia.

Usted puede decidir. Pero debería saber qué escuchó el jurado —y qué no.

Se invirtió mucho esfuerzo en esto último.

Parte 3 próximamente

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