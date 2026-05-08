El Papa León XIV cumple un año de pontificado con actos en Pompeya y Nápoles: "Me siento bendecido"

Publicado por Carlos Dominguez 8 de mayo, 2026

El papa León XIV declaró sentirse "bendecido" este viernes al cumplir su primer año al frente de la Iglesia católica, en una jornada marcada por una multitudinaria visita al Santuario de la Virgen del Rosario en Pompeya, donde miles de fieles lo recibieron con entusiasmo.

Durante la misa el Papa exclamó: "Hoy, como en los tiempos de la antigua Pompeya, es necesario proclamar a Cristo a una sociedad que se está alejando de los valores cristianos e incluso está perdiendo la memoria de ellos".

El primer pontífice estadounidense, quien además posee nacionalidad peruana, llegó por la mañana a la localidad campana, célebre por la antigua ciudad romana sepultada por el Vesubio. Allí, en el santuario que alberga los restos de Bartolo Longo, el beato del siglo XIX que pasó de sacerdote satánico a ferviente católico y a quien el propio León XIV canonizó el pasado octubre, el Papa se mostró visiblemente emocionado.

"Qué hermoso día... ¡cuántas bendiciones!", exclamó ante la multitud, que incluía unas 400 personas enfermas y con discapacidad. "Me siento particularmente bendecido de poder venir aquí, a este santuario, en este día aniversario", añadió, recordando la fuerte conexión personal que ya mencionó en su primer discurso desde el balcón de San Pedro el 8 de mayo del año pasado, día de su elección.

Giorgia Meloni expresa su apoyo al Papa

Tras su paso por Pompeya, el obispo de Roma se dirigirá a Nápoles, donde venerará las reliquias de San Jenaro, patrón de la ciudad, y saludará a los fieles en la plaza del Plebiscito.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le expresó su apoyo a través de la red social X: "Deseo renovar al papa León XIV un pensamiento de gratitud por su incansable mensaje de fe, esperanza, paz, diálogo entre los pueblos y cercanía a los más pequeños", escribió. Meloni añadió que, "en un tiempo complejo marcado por grandes incertidumbres, su voz representa un punto de referencia global, tanto para los cristianos como para quienes no lo son".

Este viaje de un día al sur de Italia llega tras la gira africana de abril y precede a la visita de una semana que el pontífice realizará a España en junio.