El Departamento de Estado lanza una importante iniciativa antes de la temporada de huracanes, enfocándose en una respuesta más eficiente

6 de mayo, 2026

"El futuro de la asistencia humanitaria de Estados Unidos está aquí", nos dijo Ryan Shrum, Oficial Principal de la Oficina de Desastres y Respuesta Humanitaria, al esbozar dos nuevas iniciativas del Departamento de Estado para enfrentar la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 bajo las directrices de eficiencia impulsadas por la administración Trump, priorizando nuestro hemisferio y guiadas por un enfoque de América Primero.

El Departamento de Estado anuncia hoy que aumentará la coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos a través de la nueva Oficina de Desastres y Respuesta Humanitaria (DHR). Según el Departamento, la iniciativa establece un centro de coordinación dirigido por el Estado y diseñado para integrar mejor los suministros de ayuda de emergencia preposicionados estratégicamente en toda la región, al tiempo que sitúa a asesores humanitarios y de desastres de la DHR en el Mando Sur (SOUTHCOM) para mejorar los conocimientos técnicos y reforzar la coordinación civil-militar.

El Departamento de Estado destaca que la administración Trump continúa reorientando la asistencia humanitaria estadounidense hacia nuestro hemisferio. Explica que, a través de la política de Asistencia Exterior America First de la Administración Trump, Estados Unidos está dirigiendo el 20 por ciento de sus recursos totales de asistencia a la región, impulsando así las prioridades estadounidenses y reforzando el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Ryan Shrum, alto funcionario de la Oficina de Desastres y Respuesta Humanitaria, nos dijo lo siguiente sobre el aumento de la cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos:

"Estamos muy contentos de continuar nuestra relación con el Comando Sur, basándonos en el éxito de la respuesta rápida de Estados Unidos al huracán Mellissa. La nueva Oficina de Catástrofes y Respuesta Humanitaria (DHR) del Departamento ha asumido la responsabilidad de coordinar todas las catástrofes internacionales y crisis humanitarias complejas. El Departamento de Estado continúa priorizando el trabajo de respuesta humanitaria y ante desastres que salvan vidas, y bajo la Administración Trump, nuestras respuestas están más enfocadas, son más eficientes y más efectivas que nunca."

Y con respecto al nuevo almacén con suministros humanitarios preposicionados, Shrum declaró lo siguiente:

"Con una mayor integración del Comando Sur y el Departamento de Estado, la formalización de este Hub de coordinación de asistencia dirigido por el Estado nos permite responder a los desastres naturales en nuestra región de manera extremadamente oportuna y eficiente, ayudando a los más necesitados al tiempo que maximiza el impacto de los dólares de los contribuyentes estadounidenses. El futuro de la ayuda humanitaria de EE.UU. está aquí"

Un Departamento de Estado renovado está reorientando la ayuda humanitaria bajo los parámetros de un enfoque America First.

A pesar de las críticas de los demócratas tras los importantes cambios realizados bajo la actual administración en el Departamento de Estado en relación con la ayuda internacional y la reducción de personal burocrático, el nuevo enfoque de la agencia no sólo ha proporcionado una respuesta más eficiente a los desastres y emergencias humanitarias, sino que también ha demostrado que estas reformas han mejorado significativamente la capacidad de respuesta global.

Un alto funcionario del Departamento de Estado nos dijo lo siguiente:

"El Departamento de Estado lidera ahora las respuestas de todo el gobierno estadounidense a desastres repentinos y emergencias humanitarias complejas y de alta prioridad en el extranjero. Un mes después de la puesta en marcha de la oficina (DHR), hemos demostrado el éxito: liderando la respuesta de asistencia humanitaria del huracán Melissa, estableciendo y coordinando los esfuerzos humanitarios en Gaza a través del Centro de Coordinación Militar Civil, y respondiendo a casi otros 20 desastres naturales en Asia, África y América Latina, a menudo con tiempos de respuesta récord."

El Departamento de Estado también ha destacado el papel central del país en la asistencia internacional y cómo los cambios implementados bajo el liderazgo del Secretario Rubio garantizan que cada dólar de los contribuyentes estadounidenses se utilice de manera más eficiente. A este respecto, un alto funcionario del Departamento de Estado nos dijo lo siguiente:

"Este es un hito fundamental en el cumplimiento de la agenda de asistencia exterior America First del secretario Rubio, que hace hincapié en una respuesta humanitaria y de crisis más rápida, específica, eficiente y eficaz. Como ha dicho el secretario Rubio, Estados Unidos ha salvado y sigue salvando más vidas que ningún otro país del mundo. Vamos a seguir haciéndolo, pero vamos a hacerlo de la manera correcta y responsable".