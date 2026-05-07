La guerra asimétrica y los ayatolás

7 de mayo, 2026

En una entrevista el 3 de mayo, el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general de brigada Hossein Mohabi, señaló algo que Occidente tiene dificultades para comprender sobre la guerra asimétrica. "En la batalla desigual a la que nos enfrentamos, las fuerzas armadas de Irán serán las vencedoras finales", dijo a la Red de Noticias de la República Islámica de Irán. "Luchan con la cultura de Ashura y consideran la rendición una deshonra para ellos mismos".

Para los musulmanes chiíes, Ashura es una conmemoración que marca el aniversario de la muerte de Huséin ibn Alí, nieto del profeta Mahoma. Aunque fue asesinado durante la batalla de Karbalá en el año 680 d. C., Huséin sigue siendo considerado un héroe que no se rindió ante el enorme ejército del califa Yazid.

"Nuestro modelo en las guerras actuales es el de Ashura: la firmeza en una batalla desigual", dijo Mohabi, describiendo la situación actual de Teherán.

Refiriéndose a Estados Unidos e Israel, continuó: "Nuestros enemigos son específicamente un país y un régimen con un equipo enorme. Estados Unidos llevó al campo de batalla su equipo defensivo y ofensivo más reciente. Nuestro equipamiento y el número de nuestras fuerzas son muy desiguales en comparación con los suyos".

Sin embargo, dijo, "nuestro poder espiritual nos permitió resistir frente a ellos".

Para aclararlo, añadió, "en este terreno, nuestro combatiente o bien vence o es martirizado. El martirio es felicidad para él. En una situación así, nuestras fuerzas no flaquean".

Esto no era bravata retórica. Es la esencia del islamismo radical y la razón por la que este fenómeno ha resultado casi imposible de combatir, y mucho menos de erradicar.

Mohabi admitió que las fuerzas de Irán están en clara desventaja en términos convencionales, con menos recursos y un arsenal inferior. Por supuesto, no mencionó el objetivo de su régimen de obtener armas nucleares. No solo ha insistido la República Islámica en que su programa nuclear siempre ha sido con “fines pacíficos”, sino que el uranio enriquecido en su poder fue y sigue siendo el casus belli del presidente Donald Trump.

Así que Mohabi evitó ese tema en particular. En su lugar, se centró en el arma principal que compensa las deficiencias que había reconocido: la disposición, e incluso el deseo, de morir como mártires por la causa de la hegemonía regional y mundial.

Aquí radica la debilidad de las democracias liberales frente a la barbarie. Estas sociedades santifican la vida y los derechos humanos, y sus ejércitos operan bajo restricciones legales, éticas y psicológicas.

Por ejemplo, en Estados Unidos e Israel, los soldados son entrenados para minimizar las bajas civiles, y los gobiernos que los envían al combate son responsables ante los tribunales y la opinión pública. Los estados y organizaciones yihadistas se burlan de estas prácticas, viéndolas como el talón de Aquiles del enemigo.

Israel ha estado lidiando con esta realidad desde mucho antes de que Mohabi lo expresara de forma tan contundente. Durante la primera y la segunda intifada, los terroristas palestinos emplearon tácticas que ejemplifican la guerra asimétrica: lanzamiento de piedras contra vehículos en marcha, atentados suicidas en autobuses y cafeterías, oleadas de apuñalamientos en calles abarrotadas y atropellos intencionados. Ninguno de estos ataques fue aleatorio, ni siquiera cuando fueron perpetrados por los denominados “lobos solitarios”.

La Autoridad Palestina ha mantenido durante décadas un sistema de estipendios a terroristas y sus familias —la infame política de “paga por matar”—. Cuanto más atroz el ataque, mayor la recompensa. El encarcelamiento se convierte en una fuente de ingresos. Morir en el acto de asesinato se transforma en una ganancia financiera inesperada y en una insignia de honor.

El líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, lo expresó sin rodeos en 2018, declarando: "Los mártires y sus familias son sagrados, [y también lo son] los heridos y los prisioneros. Debemos pagarles a todos ellos. Si queda un solo centavo en nuestras manos, es para ellos y no para los vivos".

Apenas unos meses antes, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Taylor Force —nombrada en honor a un estudiante de posgrado estadounidense que visitaba Israel y fue asesinado en 2016 por un palestino armado con un cuchillo— para suspender toda la ayuda económica estadounidense a la Autoridad Palestina hasta que cese los estipendios a terroristas.

El dinero no es el único incentivo para los aspirantes a terroristas, sin embargo. La promesa del paraíso, junto con la gloria póstuma eterna, también es un gran atractivo.

Además, existen casos menos mencionados. Algunos hombres palestinos que sufren depresión optan por el “martirio” en lugar del suicidio, que el Islam prohíbe estrictamente. Algunas jóvenes que están a punto de convertirse en víctimas de asesinatos por honor a manos de sus padres o hermanos eligen morir como “mártires” para evitar la “deshonra” que supuestamente han traído sobre sus familias.

No es de extrañar que Trump describa a los mulás y sus secuaces como “gente enferma”. La misma descripción se aplica a sus proxies de Fatah, Hamás, Yihad Islámica, Hezbolá y hutíes en la Autoridad Palestina, Gaza, Líbano y Yemen. Todos abrazan la misma forma de depravación con saña. Literalmente.

El mensaje de Mohabi no dejó lugar a dudas sobre la fuente del poder de la República Islámica, incluso cuando está siendo machacada hasta quedar irreconocible: "Ashura: firmeza en una batalla desigual".

Ruthie Blum, exasesora de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es una columnista galardonada y redactora colaboradora principal de JNS.

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