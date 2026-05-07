Arteta y Luis Enrique 'dan' otra Champions League a España

7 de mayo, 2026

Tras las eliminaciones de los tres grandes equipos españoles -FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid- de la UEFA Champions League 2025-2026, hay quien se ha aventurado a afirmar que el fútbol español está en decadencia, debilitado como consecuencia del potencial y de la óptima actuación de 'fuerzas' extranjeras. ¿Seguros? Pues no, no es así. Porque el fútbol español está más vivo que nunca, principalmente gracias a dos figuras que se han consagrado como los dos mejores técnicos del presente y que han llevado a los equipos que dirigen a la final de la máxima competición del fútbol europeo.

Mikel Arteta y Luis Enrique Martínez serán los dos directores técnicos que veremos estrecharse la mano antes de que el árbitro pite el inicio de la final de la UEFA Champions League, que se disputará el 30 de mayo en Budapest (Hungría). Gracias a su maestría táctica y a su manera de ver, entender y vivir el fútbol, ambos son los autores del éxito que ya han logrado el Arsenal FC y el Paris Saint-Germain, porque llegar hasta la definitiva eliminatoria no es fácil para nadie.

Arteta y Luis Enrique harán visible la bandera española en Budapest. No porque sea el estandarte de los equipos que jugarán la final, obviamente -ahí figurarán las de Francia e Inglaterra-, pero sí en los diferentes grafismos que aparezcan en las retrasmisiones o en las historias que se cuenten en libros o documentales. Por ello, a pesar de no ver al Real Madrid, al FC Barcelona o al Atlético de Madrid en la final, es factible decir que ambos 'dan' otra Champions League a España.

Luis Enrique ha convertido al PSG en un monstruo

Lo ha vuelto a hacer. Luis Enrique condujo al PSG hasta lo más alto la pasada temporada, aplastando al Inter de Milán en la final (5-0) y dándole al equipo de la capital francesa el primer título de la UEFA Champions League de su historia. Ahora, con su peculiar personalidad -a veces peca de arrogante- y su dibujo táctico, ha devuelto a los hombres que dirige desde 2023 a la cima, con el claro objetivo de defender el estatus de campeón de la máxima competición del fútbol europeo que ostenta.

Con él a los mandos, el PSG ha sufrido una transformación que parecía imposible de darse. Desde que llegaron los fondos qataríes al equipo allá por el año 2011, los exóticos propietarios dieron las riendas a directores técnicos de renombre -como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel o Mauricio Pochettino-; cada uno con un colosal proyecto repleto de jugadores que han sido o son estrellas, tales como Neymar Jr., Leo Messi o Kylian Mbappé. Fracasadas todas aquellas etapas, crisis tras crisis, hace tres temporadas Luis Enrique llegó. Y, con él, la filosofía de que el equipo está por encima de cualquier cosa, incluso de los futbolistas. Lo que necesitaba el PSG para triunfar.

Luis Enrique no contó con Neymar o Messi en el PSG; sí con Mbappé. Únicamente en su primer curso. La marcha del galáctico delantero al Real Madrid en el verano de 2024 parecía ser una catástrofe para todo París. No así para el técnico español, quien conservó su teoría, dándole más valor al equipo, priorizándolo. Justo esa temporada, la primera post-Mbappé, llega el mayor éxito que ha logrado el PSG: ganar la UEFA Champions League. Además, hizo que a uno de sus mejores futbolistas, Ousmane Dembélé, se le entregase el Balón de Oro.

Luis Enrique (de cara) y Mikel Arteta (de espaldas), en el duelo entre el PSG y el Arsenal en la Champions League 2024-2025.AFP.

Este curso, cuando por regla general el vigente campeón de la competición suele caer a las primeras de cambio, Luis Enrique ha sabido mantener arriba al equipo de la capital francesa, con futbolistas como el propio Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia o Vitinha. El objetivo, claro está, es reeditar el éxito del año pasado. Sea así o no, lo que está claro es que ha conseguido convertir al PSG en un monstruo prácticamente imbatible.

Mikel Arteta, el cirujano que necesitaba el Arsenal

La relación entre el Arsenal FC y la UEFA Champions League solo tiene un capítulo. Una historia amarga del equipo de Londres. Fue hace justo dos décadas, en la temporada 2005-2006, cuando disputó la única final de la máxima competición del fútbol europeo de su leyenda. Los gunners -que por entonces contaban con estrellas de aquella época como Thierry Henry, Cesc Fábregas, Dennis Bergkamp o Robert Pires, entre otros, y estaban dirigidos por un emblema como Arsene Wenger- fueron derrotados por el FC Barcelona (2-1).

Tras aquella fecha, llegó una época borrascosa en la historia de la institución inglesa, principalmente en la máxima competición del fútbol europeo. El cambio llegó en 2019, con la llegada de Arteta en el banquillo del Arsenal. Un tipo más calmado que su rival en el banquillo el 30 de mayo, pero con la misma fuerza táctica. Alguien que desde su aterrizaje ejerce como cirujano para curar las heridas de los gunners. En su séptima temporada al frente, tras muchos cambios en el plantel pero con una idea clara de juego, el técnico español ha llevado al equipo inglés ante una nueva oportunidad para que logre su primer título de la UEFA Champions League.

A priori, Arteta sabe que 'su' Arsenal no es favorito en esta final. Lo es el PSG. Sin embargo, a los gunners talento no le falta -véanse jugadores como Bukayo Saka, Viktor Gyökeres o Declan Rice- para poder derribar la puerta y alzar al cielo el título de la UEFA Champions League.

Ser el próximo campeón de la UEFA Champions League no solo será cuestión de táctica y planteamiento, también de personalidad y moral. Algo que competirá a estos dos técnicos españoles dárselo a sus futbolistas. Arteta y Luis Enrique no solo 'dan' una Champions League a España; le dan una lección de realidad a quienes dan por muerto al fútbol español.