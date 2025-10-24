“Por tierra será el siguiente paso”: Trump descarta pedir autorización formal para continuar en la guerra contra el narcotráfico

Publicado por Agustina Blanco 23 de octubre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves en declaraciones a la prensa que su Administración no requerirá una declaración de guerra formal del Congreso para intensificar operaciones contra los cárteles de la droga, aunque planea informar al legislativo sobre las acciones.

Respondiendo preguntas en la Casa Blanca, Trump enfatizó que el enfoque será directo y letal, priorizando ahora las incursiones terrestres tras meses de intervenciones navales y aéreas en el Caribe y el Pacífico.

"Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Los vamos a matar", declaró Trump.

Y, agregó: "Ahora (las drogas) están entrando por tierra... ya saben, la tierra será el siguiente paso", reafirmando comentarios previos sobre la necesidad de combatir el narcotráfico en rutas terrestres, especialmente en la frontera sur.

Esta postura llega en medio de la lucha del republicano contra las drogas y con un despliegue militar significativo. En esa línea, el Ejército de EEUU ha aumentado su presencia en el Caribe con el despliegue de destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y miles de tropas.

Desde principios de septiembre, el país ha ejecutado varios ataques contra narcotraficantes en esas regiones, resultando en casi 40 muertos. El Pentágono confirmó que algunas operaciones se dirigieron a buques cerca de Venezuela.

Adicionalmente, la Administración Republicana ha catalogado al régimen chavista como cabezas del cártel de los Soles.

Nicolás Maduro responde



El líder venezolano, Nicolás Maduro, respondió durante un evento en vivo en Caracas, advirtiendo que cualquier intervención estadounidense provocaría una resistencia masiva: "la clase trabajadora se levantaría y se declararía una huelga insurreccional general en las calles hasta recuperar el poder", y que "millones de hombres y mujeres con rifles marcharían por todo el país".